O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, acredita que a recente queda do mercado cripto tem como motivo inesperado a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) recorde da Anthropic. Assim que a oferta terminar, ele espera que a pressão diminua.

No entanto, nem todos os analistas concordam que o IPO sozinho explica a forte desvalorização do mercado recentemente.

Por que Garlinghouse associa a queda do mercado cripto ao IPO da Anthropic?

Em entrevista à CNBC em 19 de novembro, Garlinghouse comentou sobre a queda. Ele afirmou que parte do movimento ocorreu devido a investidores direcionando recursos para ofertas públicas muito aguardadas. O IPO da Anthropic ganhou destaque nesse contexto.

A empresa de IA precificou suas ações em US$ 83, acima da faixa prevista entre US$ 70 e US$ 78. Com isso, arrecadou aproximadamente US$ 81,3 bilhões, tornando-se o maior IPO da história, com uma avaliação de US$ 1,5 trilhão.

We’ve priced our IPO at $83 per share, with trading expected to begin on Nasdaq tomorrow. https://t.co/NJxt2pILrh Legal disclaimer: A registration statement relating to the Class A common stock was declared effective by the Securities and Exchange Commission on November 18, 2026. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus may be obtained, when available, from: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, by telephone at (866) 471-2526, or by email at prospectus-ny@ny.email.gs.com; or Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at prospectus@morganstanley.com — Anthropic (@AnthropicAI) November 18, 2026

A demanda foi expressiva. De acordo com a Bloomberg, as ordens de compra chegaram a cerca de sete vezes a oferta disponível. As ações da Anthropic, sob o ticker ANT, começam a ser negociadas na Nasdaq em 19 de novembro. Além disso, a empresa garantiu um aporte privado adicional de US$ 26 bilhões de sete gigantes de tecnologia, incluindo Nvidia e Google.

Garlinghouse mencionou a abertura de capital da SpaceX como precedente. Na época, esse IPO também desviou recursos de outros ativos antes que os mercados se recuperassem.

O IPO é realmente o motivo por trás da queda das criptos?

Segundo outros analistas, não totalmente. Para contextualizar, o bitcoin caiu aos US$ 62 mil na quarta-feira antes de recuperar acima de US$ 63 mil na manhã desta quinta-feira, 19.

O CIO da Bitwise, Matt Hougan, atribuiu a queda a dados de inflação dos Estados Unidos acima do previsto, o que levou investidores a considerarem possíveis aumentos de juros mais agressivos pelo Fed. Por volta de US$ 2 bilhões em liquidações no fim de semana agravaram esse cenário.

“Os mercados agora já consideram aumentos de juros agressivos, e grande parte das posições alavancadas foram zeradas”, escreveu Hougan em comunicado.

Ele acredita que o principal choque já aconteceu. Hougan acrescentou que as criptos podem apresentar desempenho melhor em 2027 se o bitcoin mantiver os patamares atuais.

Da mesma maneira, Zach Pandl, da Grayscale, citou saídas de stablecoins e efeitos das quedas das ações de IA. Ele questionou se a aguardada oferta pública realmente motivou a queda. Ainda assim, considera os preços atuais como “bons pontos de entrada”.

Ao mesmo tempo, o CEO da CoinShares, Jean-Marie Mognetti, também atribui à Inteligência artificial o esgotamento da liquidez em cripto. Porém, o quadro é heterogêneo: o bitcoin acumula queda de cerca de 24% em um mês, enquanto ações de IA também recuam.

Se Garlinghouse estiver correto, o fim do IPO pode contribuir como novo fator positivo.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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