Quem está no elenco da série de 'Carrie, a Estranha'?

A nova versão de "Carrie: A Estranha" estreia nesta quarta-feira, 7 de outubro, no Prime Video. Baseada no romance de Stephen King, a série foi criada por Mike Flanagan e leva a história de Carrie White para o contexto atual.

A produção terá oito episódios e apresenta uma nova versão dos personagens já conhecidos pelos fãs do livro. A protagonista foi escolhida após um processo de seleção que reuniu quase 1.500 atores.

Quem interpreta Carrie White?

A protagonista Carrie White é interpretada por Summer H. Howell. A atriz foi escolhida para o papel depois de uma extensa busca que levou quase 1.500 atores a fazerem testes para viver a personagem.

Na série, Carrie é uma adolescente deslocada que passou a vida praticamente isolada em casa ao lado da mãe, Margaret. Depois da morte repentina do pai, ela precisa enfrentar o ambiente do ensino médio, um escândalo de bullying que viraliza e as transformações provocadas pelo despertar de seus poderes telecinéticos.

Elenco principal de 'Carrie'

Além de Summer H. Howell, a série conta com:

Samantha Sloyan como Margaret White, mãe de Carrie. Extremamente protetora e controladora, apersonagem exerce forte influência sobre a vida da filha

como Margaret White, mãe de Carrie. Extremamente protetora e controladora, apersonagem exerce forte influência sobre a vida da filha Siena Agudong como Sue Snell, uma das colegas de Carrie no ensino médio

como Sue Snell, uma das colegas de Carrie no ensino médio Alison Thornton como Chris Hargensen, colega de escola de Carrie

como Chris Hargensen, colega de escola de Carrie Joel Oulette como Tommy Ross, estudante do mesmo colégio de Carrie

como Tommy Ross, estudante do mesmo colégio de Carrie Josie Totah como Tina, personagem do núcleo adolescente da série

como Tina, personagem do núcleo adolescente da série Arthur Conti como Billy, outro dos estudantes que fazem parte da história

como Billy, outro dos estudantes que fazem parte da história Thalia Dudek como Emaline, integrante do núcleo escolar da produção

como Emaline, integrante do núcleo escolar da produção Amber Midthunder como Miss Desjardin, professora de Carrie

como Miss Desjardin, professora de Carrie Matthew Lillard como o diretor Grayle, responsável pela direção da escola frequentada por Carrie

O elenco recorrente ainda reúne Michael Trucco, Crystal Balint, Kate Siegel, Rahul Kohli, Tim Bagley e Heather Graham.

Quem criou a nova série de 'Carrie'?

A adaptação foi criada e escrita por Mike Flanagan, conhecido por produções como "A Maldição da Residência Hill" e "Missa da Meia-Noite".

Flanagan também dirige quatro dos oito episódios. Os demais ficam sob responsabilidade de Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick e Hiromi Kamata.

O próprio Stephen King participa da produção como produtor executivo.

Sobre o que é a nova série de 'Carrie'?

A produção é uma reinvenção contemporânea do romance publicado por Stephen King em 1974. Carrie White passou a vida escondida dentro de casa com a mãe e, após a morte repentina do pai, é obrigada a ingressar no ambiente hostil do ensino médio.

A adolescente precisa lidar com um escândalo de bullying que se espalha pelas redes sociais, enquanto começa a descobrir poderes telecinéticos que se intensificam durante sua adolescência.

A série terá oito episódios e acompanha os acontecimentos que conduzem a uma noite decisiva na vida de Carrie.

Quando estreia 'Carrie'?

A série estreia nesta quarta-feira, 7 de outubro, exclusivamente no Prime Video. Os oito episódios serão lançados mundialmente na plataforma.

Onde assistir a 'Carrie'?

A nova série de "Carrie: A Estranha" estará disponível exclusivamente no Prime Video.

Assista ao trailer de 'Carrie':