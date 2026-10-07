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Quem está no elenco da série de 'Carrie, a Estranha'?

Série estreia nesta quarta-feira, 7, no Amazon Prime Video e adapta um dos maiores clássicos do terror

'Carrie': a Prime Video divulgou as primeiras imagens da nova adaptação do clássico de terror (Prime Video/ Divulgação)

'Carrie': a Prime Video divulgou as primeiras imagens da nova adaptação do clássico de terror (Prime Video/ Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15h21.

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A nova versão de "Carrie: A Estranha" estreia nesta quarta-feira, 7 de outubro, no Prime Video. Baseada no romance de Stephen King, a série foi criada por Mike Flanagan e leva a história de Carrie White para o contexto atual.

A produção terá oito episódios e apresenta uma nova versão dos personagens já conhecidos pelos fãs do livro. A protagonista foi escolhida após um processo de seleção que reuniu quase 1.500 atores.

Quem interpreta Carrie White?

A protagonista Carrie White é interpretada por Summer H. Howell. A atriz foi escolhida para o papel depois de uma extensa busca que levou quase 1.500 atores a fazerem testes para viver a personagem.

Na série, Carrie é uma adolescente deslocada que passou a vida praticamente isolada em casa ao lado da mãe, Margaret. Depois da morte repentina do pai, ela precisa enfrentar o ambiente do ensino médio, um escândalo de bullying que viraliza e as transformações provocadas pelo despertar de seus poderes telecinéticos.

Elenco principal de 'Carrie'

Além de Summer H. Howell, a série conta com:

  • Samantha Sloyan como Margaret White, mãe de Carrie. Extremamente protetora e controladora, apersonagem exerce forte influência sobre a vida da filha
  • Siena Agudong como Sue Snell, uma das colegas de Carrie no ensino médio
  • Alison Thornton como Chris Hargensen, colega de escola de Carrie
  • Joel Oulette como Tommy Ross, estudante do mesmo colégio de Carrie
  • Josie Totah como Tina, personagem do núcleo adolescente da série
  • Arthur Conti como Billy, outro dos estudantes que fazem parte da história
  • Thalia Dudek como Emaline, integrante do núcleo escolar da produção
  • Amber Midthunder como Miss Desjardin, professora de Carrie
  • Matthew Lillard como o diretor Grayle, responsável pela direção da escola frequentada por Carrie

O elenco recorrente ainda reúne Michael Trucco, Crystal Balint, Kate Siegel, Rahul Kohli, Tim Bagley e Heather Graham.

Quem criou a nova série de 'Carrie'?

A adaptação foi criada e escrita por Mike Flanagan, conhecido por produções como "A Maldição da Residência Hill" e "Missa da Meia-Noite".

Flanagan também dirige quatro dos oito episódios. Os demais ficam sob responsabilidade de Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick e Hiromi Kamata.

O próprio Stephen King participa da produção como produtor executivo.

Sobre o que é a nova série de 'Carrie'?

A produção é uma reinvenção contemporânea do romance publicado por Stephen King em 1974. Carrie White passou a vida escondida dentro de casa com a mãe e, após a morte repentina do pai, é obrigada a ingressar no ambiente hostil do ensino médio.

A adolescente precisa lidar com um escândalo de bullying que se espalha pelas redes sociais, enquanto começa a descobrir poderes telecinéticos que se intensificam durante sua adolescência.

A série terá oito episódios e acompanha os acontecimentos que conduzem a uma noite decisiva na vida de Carrie.

Quando estreia 'Carrie'?

A série estreia nesta quarta-feira, 7 de outubro, exclusivamente no Prime Video. Os oito episódios serão lançados mundialmente na plataforma.

Onde assistir a 'Carrie'?

A nova série de "Carrie: A Estranha" estará disponível exclusivamente no Prime Video.

Assista ao trailer de 'Carrie':

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