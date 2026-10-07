Quem está no elenco da série de 'Carrie, a Estranha'?

'Carrie': a Prime Video divulgou as primeiras imagens da nova adaptação do clássico de terror (Prime Video/ Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15h21.
A nova versão de "Carrie: A Estranha" estreia nesta quarta-feira, 7 de outubro, no Prime Video. Baseada no romance de Stephen King, a série foi criada por Mike Flanagan e leva a história de Carrie White para o contexto atual.
A produção terá oito episódios e apresenta uma nova versão dos personagens já conhecidos pelos fãs do livro. A protagonista foi escolhida após um processo de seleção que reuniu quase 1.500 atores.
A protagonista Carrie White é interpretada por Summer H. Howell. A atriz foi escolhida para o papel depois de uma extensa busca que levou quase 1.500 atores a fazerem testes para viver a personagem.
Na série, Carrie é uma adolescente deslocada que passou a vida praticamente isolada em casa ao lado da mãe, Margaret. Depois da morte repentina do pai, ela precisa enfrentar o ambiente do ensino médio, um escândalo de bullying que viraliza e as transformações provocadas pelo despertar de seus poderes telecinéticos.
Além de Summer H. Howell, a série conta com:
O elenco recorrente ainda reúne Michael Trucco, Crystal Balint, Kate Siegel, Rahul Kohli, Tim Bagley e Heather Graham.
A adaptação foi criada e escrita por Mike Flanagan, conhecido por produções como "A Maldição da Residência Hill" e "Missa da Meia-Noite".
Flanagan também dirige quatro dos oito episódios. Os demais ficam sob responsabilidade de Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick e Hiromi Kamata.
O próprio Stephen King participa da produção como produtor executivo.
A produção é uma reinvenção contemporânea do romance publicado por Stephen King em 1974. Carrie White passou a vida escondida dentro de casa com a mãe e, após a morte repentina do pai, é obrigada a ingressar no ambiente hostil do ensino médio.
A adolescente precisa lidar com um escândalo de bullying que se espalha pelas redes sociais, enquanto começa a descobrir poderes telecinéticos que se intensificam durante sua adolescência.
A série terá oito episódios e acompanha os acontecimentos que conduzem a uma noite decisiva na vida de Carrie.
A série estreia nesta quarta-feira, 7 de outubro, exclusivamente no Prime Video. Os oito episódios serão lançados mundialmente na plataforma.
A nova série de "Carrie: A Estranha" estará disponível exclusivamente no Prime Video.