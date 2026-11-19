RESUMO ＋ Pesquisa conduzida entre junho e outubro de 2025 com 1.592 consultoras das marcas de beleza Natura e Avon aponta a relação entre consultoria de beleza, autonomia e realização pessoal. No levantamento coordenado por Rosana Pinheiro-Machado, 79% se identificam com papéis ligados ao trabalho e ao empreendedorismo, 66% veem a atividade como fonte de renda extra e 39% destacam a flexibilidade de horário.

Um levantamento inédito realizado pela pesquisadora Rosana Pinheiro-Machado da University College Dublin com mais de 1.500 Consultoras de Beleza da Natura e da Avon de todo o Brasil mostra que há um alto nível de realização pessoal com a atividade de Consultoria de Beleza, associada à renda própria, autonomia, autoestima e senso de individualidade. A divulgação do estudo marca o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para reconhecer e celebrar o trabalho das mulheres empreendedoras.

A pesquisa mostra que a maioria (79%) das Consultoras Natura e Avon se enxerga em papéis ligados ao trabalho e ao empreendedorismo, revelando forte identificação com uma atividade ativa e independente. Essa autoimagem se reflete nas motivações apontadas sobre o significado de ser Consultora: quase dois terços (66%) veem a atividade como uma oportunidade de obter renda extra, e cerca de 39% destacam a flexibilidade de horário como principal benefício, indicando que valorizam a autonomia para conciliar a consultoria com outras atividades. Além disso, 25% apontam a chance de atuar na área de beleza entre os aspectos positivos.

Apenas 16% encaram essa atividade como sua fonte de renda principal, o que reforça que para a maioria a consultoria é vista como um complemento financeiro, ainda que a maior parte direcione esse dinheiro para o orçamento familiar.

Seja como atividade principal ou secundária, quase todas enxergaram na Consultoria uma forma flexível de ganhar dinheiro fazendo algo de que gostam.

A autodefinição como empreendedora e o orgulho proveniente dessa atividade se destacaram entre as Consultoras de Beleza ouvidas pelo estudo. “A maioria das participantes se identificam fortemente como empreendedoras e donas de negócio, e não apenas como vendedoras ou Consultoras. Elas usam com frequência termos como empreendedora e até empresária para se descreverem. Muitas destacam que gerir suas vendas da Natura e da Avon é equivalente a administrar um pequeno negócio: elas definem seus próprios horários, controlam estoque e finanças, e constroem uma base de clientes de forma autônoma.” explica a pesquisadora Rosana Pinheiro-Machado.

Gerenciar todos os aspectos das vendas – do estoque aos pedidos, passando por marketing e atendimento ao cliente – faz com que elas se sintam verdadeiras donas de negócio. “No conjunto, a atividade proporciona empoderamento, independência e conexão. Elas se veem como empreendedoras que alcançam suas metas com esforço próprio, fortalecendo tanto a realização pessoal quanto o reconhecimento dentro de sua comunidade de trabalho”, complementa Machado.

“O empreendedorismo feminino vai além da geração de renda. Significa criar oportunidades para que mulheres conquistem autonomia, desenvolvam suas habilidades e tenham liberdade para construir seus próprios caminhos. A pesquisa reforça algo que vemos todos os dias na nossa rede: mulheres que transformam seus talentos em negócios e encontram na Consultoria de Beleza uma forma de realizar seus projetos de vida”, afirma Duda Cavalcanti, diretora de Venda Direta Natura e Avon Brasil.

Digitalização crescente

O estudo mostrou também que a maioria das Consultoras já utiliza ferramentas digitais como principal fonte de vendas, especialmente o WhatsApp, seguido pelo Instagram.

A venda direta se transformou e hoje combina delivery e WhatsApp, mantendo o atendimento individualizado e próximo. Ao descreverem seu dia a dia, as Consultoras relataram utilizar diferentes canais de venda e a maioria combina múltiplos meios.

O grupo de pesquisa analisou mais de mil perfis de Consultoras nas redes sociais e constatou que metade das que possuem Instagram já está profissionalizando suas contas. “Embora o digital venha crescendo, não substitui o presencial: o contato físico e a relação individual com a cliente continuam sendo centrais. O digital reforça o social”, explica a pesquisadora.

Só no último ano, a Escola Natura e Avon capacitou mais de 560 mil Consultoras no Brasil em diferentes temas sobre a Consultoria de Beleza e desenvolvimento para a vida. Dessas Consultoras, 128 mil foram treinadas pelo projeto de Consultores de Beleza Treinadores, que aposta no social learning como ferramenta de capacitação, apoiando o letramento em digital, educação financeira e gestão da rede. A Escola preza pelo desenvolvimento integral da Rede e oferta diferentes ativos para diversos perfis de aprendizagem.

Conduzida por Rosana Pinheiro-Machado e equipe, a pesquisa foi realizada entre junho e outubro de 2025, combinando procedimentos quantitativos e qualitativos, incluindo survey com 1.592 Consultoras das cinco regiões do país e diferentes níveis da carreira, além de entrevistas em profundidade e grupo focal que explorou detalhadamente as questões emergentes das etapas anteriores. A margem de erro dessa pesquisa é 2,9%, com 95% de nível de confiança.