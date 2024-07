'Agatha Desde Sempre': spinoff de 'Wandavision' ganha novo trailer; saiba o que esperar da série

Depois de uma porção de mudanças de nomes e incertezas durante a produção, a Marvel finalmente revelou, nesta segunda-feira, 8, o primeiro trailer da série “Agatha Desde Sempre”, spinoff de “WandaVision” e um dos títulos mais aguardados do estúdio no momento.

O enredo contará a história de Agatha Harkness (Kathryn Hahn), uma bruxa que entra em embate com Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ao final da série "WandaVision" (2021). É ela quem apresenta a Feiticeira Escarlate à feitiçaria propriamente dita, com os mesmos livros que o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) estuda em seus filmes.

Na produção, Agatha recebe ajuda de um adolescente para se libertar de um feitiço no qual esteve presa por muito tempo. Quando está prestes a voltar a se dedicar a seus planos malignos, ela percebe que está sem seus poderes e embarca em uma aventura com o garoto para recuperá-los.

A série foi idealizada pela showrunner Jac Schaeffer, que coleciona no currículo os roteiros de "Capitã Marvel" (2019), "Viúva Negra" (2021) e "WandaVision" (2021) — produção na qual também atuou como produtora executiva. “Agatha Desde Sempre” deve seguir por um caminho mais voltado ao gênero do terror, misturado à comédia.

Veja o trailer de 'Agatha Desde Sempre'

Quando estreia 'Agatha Desde Sempre' no Disney+?

A estreia está prevista para 18 de setembro deste ano, com os dois primeiros episódios.

Quem está no elenco de 'Agatha Desde Sempre'?

Além de Kathryn Hahn, também estão no elenco Joe Locke, Aubrey Plauza e Emma Caulfield.

Por que a série mudou de nome tantas vezes?

Desde quando foi anunciada pela Marvel e pela Disney, a série passou por quatro mudanças de nome. Em 2021, recebeu o título de "Agatha: House of Harkness" ("Agatha: Casa dos Sussurros). Um ano mais tarde, no entanto, o estúdio parecia decidido que o melhor nome seria "Agatha: Coven of Chaos" ("Agatha: Coven do Caos"). No mesmo ano, a Disney anunciou que a série teria seu lançamento adiado, e com ele veio mais um título: "Agatha: Darkhold Diaries" ("Agatha: Diários de Darkhold"), relacionado aos livros de feitiço da magia das trevas, apresentado no filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022).

Por fim, a Marvel anunciou neste ano que o título finalmente recebeu nome final: "Agatha All Along" ("Agatha Desde Sempre"), relacionado à música que a personagem apresenta na série "WandaVision".