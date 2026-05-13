Alguns CEOs evitam falar sobre IA em público — e o motivo não é tecnológico

A inteligência artificial virou um tema inevitável no discurso corporativo — em eventos, entrevistas e reuniões com investidores, a pauta aparece o tempo todo. Mas, nos bastidores, existe um movimento mais silencioso acontecendo: executivos que evitam aprofundar o assunto.

Não porque sejam resistentes à tecnologia, e nem porque acreditam que a IA seja uma moda passageira. O problema é que muitos líderes ainda não se sentem preparados para sustentar uma discussão estratégica sobre IA no nível que ela passou a exigir.

Isso porque já não basta citar ferramentas, mencionar automação ou repetir tendências vistas no LinkedIn. Conselhos, investidores e times começam a pressionar por respostas mais difíceis:

Onde a IA realmente gera valor?

Onde ela expõe a empresa?

Quais áreas deveriam avançar primeiro? Quais riscos regulatórios já estão no radar?

Quem está conduzindo essa agenda internamente?

Em muitas empresas, ninguém sabe responder com clareza.

Se a discussão sobre IA já chegou à sua empresa, ela também já deveria ter chegado ao seu nível de decisão. Reserve sua vaga

A discussão sobre IA deixou de ser técnica — e virou uma disputa por relevância executiva

Durante muito tempo, a inteligência artificial foi tratada como pauta de inovação, tecnologia ou eficiência operacional. Agora, ela começa a migrar para outro território: estratégia, governança e poder de decisão.

Isso muda completamente o papel da liderança. O executivo que não consegue participar dessa conversa com profundidade deixa de influenciar decisões importantes. A discussão passa a acontecer em outras salas, entre outros grupos, em outro nível de maturidade — e existe um motivo para isso.

A IA já está alterando áreas inteiras das empresas — marketing, comercial, jurídico, RH, operações, financeiro. A decisão sobre como integrá-la não pode mais ficar restrita ao time de tecnologia.

O problema é que boa parte das organizações ainda opera entre dois extremos: o entusiasmo superficial e a paralisia estratégica. De um lado, empresas investindo em IA sem clareza sobre retorno real. Do outro, líderes adiando decisões porque ainda não estruturaram a discussão no nível executivo necessário.

É justamente essa lacuna que o PIACC One-Day Edition, da Saint Paul, foi desenhado para resolver. O programa reúne CEOs, conselheiros, empresários e C-levels para um dia de discussão estruturada sobre IA como decisão de negócio — não como tema técnico.

Ao longo da imersão, os participantes discutem onde a IA gera valor real e onde ainda é hype, os impactos da tecnologia sobre liderança e julgamento humano, os riscos de governança e reputação envolvidos na adoção de IA e os critérios para decidir quando avançar, esperar ou recuar.

A proposta é preparar executivos para participar das decisões que já estão redefinindo os próximos anos das empresas. Mais do que conteúdo, o evento foi estruturado para criar um ambiente de pares — onde a conversa sobre IA acontece no nível em que ela realmente impacta negócios: o da decisão.

A IA já entrou na pauta do conselho. A questão agora é se você estará preparado para responder por ela. Garanta sua vaga no One-Day Edition