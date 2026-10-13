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Sobre o que é 'Armadilha', nova série de suspense da Netflix

Com seis episódios, produção aposta em um duelo psicológico marcado por suspeitas, traumas e um plano arriscado

'Armadilha': baseada em um romance de Melanie Raabe, a série reúne Friederike Becht e Hans Löw em uma trama de mistério e tensão (Divulgação/Netflix)

'Armadilha': baseada em um romance de Melanie Raabe, a série reúne Friederike Becht e Hans Löw em uma trama de mistério e tensão (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13h12.

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Dez anos escondida do mundo, um assassinato sem solução e um suspeito que pode estar bem mais perto do que ela imagina. Essa é a premissa de "Armadilha", nova minissérie alemã de seis episódios que chegou à Netflix nesta terça-feira, 13.

Na trama, uma escritora que vive reclusa desde a morte da irmã acredita reconhecer o criminoso em uma entrevista na TV. Para tirar a história a limpo, ela decide atraí-lo para uma conversa que pode sair completamente do controle.

Qual é a história de 'Armadilha'?

A trama acompanha Lisa Konrad, interpretada por Friederike Becht, uma escritora que vive reclusa desde o assassinato da irmã. O crime deixou marcas que comprometeram sua relação com o mundo exterior e fizeram com que ela passasse uma década sem sair de casa.

A rotina da protagonista muda quando ela assiste à televisão e reconhece Robert Lenzen, jornalista vivido por Hans Löw, como o homem que acredita ter visto na noite do assassinato. Como as autoridades não conseguiram solucionar o caso, Lisa decide investigar por conta própria.

Convencida de que precisa obter provas para revelar a identidade do responsável pela morte da irmã, ela prepara um plano arriscado. A escritora decide lançar um livro que reproduz detalhes do crime e anuncia uma entrevista exclusiva, exigindo que Robert seja o responsável pela conversa.

A estratégia coloca os dois frente a frente dentro da residência da protagonista. Lisa espera encontrar uma oportunidade para descobrir a verdade, enquanto o jornalista também parece ter seus próprios interesses no encontro.

Quem está no elenco de 'Armadilha'?

Além de Friederike Becht, que interpreta Lisa Konrad, e Hans Löw, que dá vida a Robert Lenzen, Matthias Brandt também integra o elenco como Norbert Rudow, editor de Lisa. A produção conta ainda com Miriam Ohlmeyer, Josephine Thiesen, Malaya Stern Takeda, Anna Schudt, Ursula Strauss, Michael Klammer e Sesede Terziyan.

A direção e o roteiro são assinados por Isabel Kleefeld, que também atua como produtora criativa. A produção é da Constantin Film, em parceria com a Netflix.

Minissérie é baseada em obra de Melanie Raabe

"Armadilha" adapta o romance "Die Falle", publicado em 2015 pela escritora alemã Melanie Raabe. O livro marcou a estreia da autora no gênero thriller psicológico e foi publicado em mais de 20 países, se tornando um best-seller, segundo a Amazon.

Nascida em 1981, na cidade de Jena, na Alemanha, Melanie Raabe trabalhou como jornalista antes de ganhar projeção como romancista. Seus livros transitam entre o suspense, o mistério e os conflitos psicológicos. Outros títulos da autora, como "Die Wahrheit" e "Der Schatten", também alcançaram a lista de best-sellers alemã.

Confira o trailer de 'Armadilha'

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