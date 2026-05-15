A influenciadora Virginia Fonseca, 27, anunciou nesta sexta-feira, 15, o fim do namoro com o jogador Vinícius Júnior, 25, do Real Madrid e da Seleção Brasileira. A confirmação foi feita por meio das redes sociais de Fonseca.

Término foi anunciado nas redes sociais

No comunicado, a proprietária da Wepink disse que se dedicou ao relacionamento, mas que aprendeu a nunca negociar aquilo que, para ela, era inegociável. "Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", escreveu Virginia.

A influenciadora Virginia Fonseca publicou, em seu perfil no Instagram, que seu namoro com Vini Jr. chegou ao fim. (Reprodução/Instagram)

Namoro durou sete meses

O relacionamento entre os dois famosos durou cerca de sete meses e foi marcado por uma sequência intensa de aparições públicas e viagens internacionais. Os primeiros comentários sobre um possível romance começaram ainda em meados de 2025, quando seguidores perceberam interações frequentes entre os dois e viagens discretas da influenciadora para a Espanha, onde o atacante vive durante a temporada europeia.

Na época, Virginia ainda lidava com a repercussão do fim de seu casamento com Zé Felipe. Aos poucos, os encontros passaram a ficar mais evidentes. Os dois foram vistos juntos em eventos, festas privadas e viagens, especialmente em Madri.

Antes mesmo de assumirem oficialmente o relacionamento, Virginia e Vini Jr. já haviam enfrentado uma das primeiras grandes polêmicas envolvendo o casal. Em setembro de 2025, mensagens atribuídas ao jogador com outra mulher começaram a circular nas redes sociais e rapidamente ganharam repercussão em páginas de entretenimento. Os prints mostravam conversas consideradas íntimas e levantaram rumores de que o atacante estaria mantendo contato com outras pessoas enquanto se aproximava da influenciadora.

Vinicius Junior pediu desculpa publicamente para a influenciadora Virginia Fonseca após mensagens íntimas do jogador com outra mulher vazarem nas redes sociais, em outubro de 2025. (Reprodução / @vinijr)

Diante da repercussão negativa, Vini Jr. decidiu se pronunciar publicamente. O atacante reconheceu o desgaste causado pela situação e pediu desculpas a Virginia. Pouco depois, o namoro foi oficialmente assumido, em outubro de 2025.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Rumores de crise no relacionamento

No começo de maio, após rumores de crise na relação, Virginia negou que eles estivessem separados. "Continuamos, gente. Está tudo certo! Acompanhem aí. Vocês vão ver, e logo logo estou em Madri com ele", afirmou a influenciadora ao portal Leo Dias.

Visita a Madri e fotos apagadas

Nos últimos dias, Virginia esteve na casa do jogador, em Madri, na Espanha. Na última quinta-feira, 14, a ex-apresentadora do SBT publicou fotos e vídeos no estádio Santiago Bernabéu, acompanhando o jogo de Vinicius Júnior pelo Real Madrid.

Em um dos posts, Virginia disparou elogios ao jogador. "Hoje é dia de jogo, partiu. Eles estão entrando, me deixa ser brega", escreveu. Quando o nome de Vini Jr. foi anunciado no estádio, Virginia gritou "gato" e "lindo".

Mas, poucos minutos antes de anunciar o fim, a influenciadora apagou o carrossel de fotos que publicou posando com uma jaqueta com o rosto do atleta.

Virginia no Santiago Bernabeu, em Madri, na Espanha, horas antes de anunciar o fim do namoro com Vini Jr. (Reprodução / @virginia/Instagram)

Término acontece um mês antes da Copa

O fim do relacionamento midiático entre Virginia e Vinicius Júnior acontece há pouco menos de um mês para o pontapé inicial do Brasil na Copa do Mundo, que estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Dias antes do término, a influenciadora publicou que se preparava para acompanhar o jogador e mostrou algumas das bolsas que comprou para usar durante o Mundial. Uma delas, um modelo Coco Beach 2026 da Chanel, é avaliada em R$ 41 mil.