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Vini Jr. estará na Copa após término com Virginia? Convocação é nesta segunda

Carlo Ancelotti afirmou que o jogador é muito importante para a Seleção Brasileira; saiba tudo sobre a convocação

Vinicius Júnior: jogador namorou com influenciadora por sete meses (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Vinicius Júnior: jogador namorou com influenciadora por sete meses (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11h25.

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Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo 2026, o Brasil está prestes a conhecer os nomes que defenderão a camisa amarela no mundial. Além das dúvidas sobre quem serão os escolhidos do técnico Carlo Ancelotti, outra preocupação surgiu nesta sexta-feira, 15: Vinícius Jr. 

Isso porque a influenciadora Virginia Fonseca anunciou em suas redes sociais o término com o jogador.

O casal estava junto havia sete meses. O namoro foi assumido publicamente em outubro de 2025, após um pedido feito em Madri, em um quarto decorado com balões em formato de coração e pétalas com as iniciais dos dois.

Na publicação, Virginia afirmou que “não negocia o inegociável” e disse que preferiu encerrar a relação “com maturidade” quando ela deixou de fazer sentido. “Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho”, escreveu a influenciadora.

Vini Jr. na Copa do Mundo

O atleta é um dos principais nomes do elenco brasileiro e é cotado para assumir a Camisa 10.

Na última quarta-feira, 13, antes do anúncio do fim da relação, Ancelotti já havia mencionado em entrevistas a importância de Vini Jr. para a Seleção Brasileira.

O técnico explicou que seu trabalho é aliviar essa pressão para que o jogador possa atuar com a alegria e energia que o caracterizam. "Vinícius será muito importante para o Brasil na Copa do Mundo, mas não precisamos de um número 1. Precisamos pensar como um time", destacou.

Quando será a convocação da Seleção Brasileira?

Carlo Ancelotti anunciará os convocados na segunda-feira, 18 de maio, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir à convocação do Brasil?

O anúncio da lista final terá transmissão ao vivo em TV aberta, canais esportivos e plataformas digitais.

TV Globo, SporTV, ESPN, CBF TV, ge.tv e CazéTV vão transmitir o evento.

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti se apresentam em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após a partida, os atletas terão folga e voltam a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos. 

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.

Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

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