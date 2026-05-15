Brasil usará pela 1ª vez combustíveis verdes para transportar fertilizante orgânico

O Brasil terá, pela primeira vez, uma operação de transporte de vinhaça de cana-de-açúcar — um fertilizante orgânico — realizada com combustíveis verdes, com o uso de caminhões movidos exclusivamente a biometano, segundo fontes do setor.

A iniciativa prevê a substituição de mais de 19 milhões de litros de diesel e evitar a emissão de aproximadamente 41 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) em cinco anos.

O projeto, que será desenvolvido pelas empresas LOTS Group e Cocal, utilizará 44 caminhões 100% movidos a biometano para transportar vinhaça, um resíduo derivado da produção de etanol que é utilizado como fertilizante agrícola.

Segundo o comunicado divulgado pelas companhias, trata-se da primeira vez no Brasil que a logística desse tipo de insumo agrícola será realizada completamente com combustível renovável em escala industrial.

A iniciativa será desenvolvida a partir da safra atual da Cocal, uma das maiores produtoras de açúcar, etanol e bioenergia do país.

91% de redução

De acordo com as empresas, o projeto permitirá reduzir em 91% as emissões poluentes em comparação a uma operação equivalente realizada com caminhões a diesel.

Para que este impacto ambiental seja tangível, seria necessário plantar mais de 250 mil árvores para capturar o mesmo volume de carbono em 20 anos, aponta o comunicado.

Na avaliação do vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios da LOTS Group para a América Latina, Pedro Silvestrini, "esta iniciativa demonstra, na prática, que é possível avançar em produtividade e eficiência com um menor impacto ambiental".

"Não se trata de um discurso ESG. É gestão, é eficiência e é resultado. Estamos demonstrando que a logística verde também é uma logística mais inteligente, mais competitiva e mais rentável", concluiu.

A parceria também contempla ampliar o uso de biometano para outras áreas da operação agrícola da Cocal, incluindo o transporte de cana-de-açúcar entre os campos e as usinas industriais.

Considerando todas as operações em conjunto — o combustível verde, a renovação da frota e as melhorias na eficiência —, estima-se uma redução de até 50% das emissões totais em 2026, em comparação com as do ano passado.

A iniciativa se enquadra no impulso que o Brasil busca dar à indústria do biometano com a lei do Combustível do Futuro, promulgada em 2024 e que entrou em vigor em janeiro deste ano.

A lei busca aumentar a participação de biocombustíveis na matriz energética do país e acelerar a transição para fontes menos poluentes.

O biometano, produzido a partir de resíduos orgânicos e dejetos animais, é considerado pelo governo brasileiro uma das apostas estratégicas para descarbonizar setores de difícil eletrificação, como o transporte pesado e a logística agrícola.

A legislação também criou programas para fomentar o diesel verde, o bioquerosene de aviação e projetos de captura de carbono, além de ampliar as margens de mistura obrigatória de etanol e biodiesel nos combustíveis vendidos no país.