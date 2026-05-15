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Brics encerra reunião sem consenso sobre guerra no Oriente Médio

Declaração final reconhece “diferentes pontos de vista” entre países do bloco

Abbas Araghchi: ministro das Relações Exteriores do Irã em em Nova Delhi para participar da reunião do BRICS. (Elke Scholiers/Getty Images)

Abbas Araghchi: ministro das Relações Exteriores do Irã em em Nova Delhi para participar da reunião do BRICS. (Elke Scholiers/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11h01.

Os ministros das Relações Exteriores do Brics concluíram nesta sexta-feira, em Nova Délhi, uma reunião sem conseguir chegar a uma posição comum sobre a guerra no Oriente Médio.

A declaração final reconheceu a existência de “diferentes pontos de vista” entre os países-membros em relação ao conflito.

Segundo o texto divulgado ao fim do encontro, houve “opiniões diferentes entre alguns membros” sobre a situação na Ásia Ocidental e no Oriente Médio, com cada país apresentando suas posições nacionais e uma variedade de perspectivas sobre o tema.

O documento foi publicado como uma declaração da presidência indiana do bloco, e não como um comunicado conjunto, o que evidencia a dificuldade de consenso dentro do Brics ampliado em temas geopolíticos sensíveis.

Bloco ampliado enfrenta divergências sobre Oriente Médio

O Brics, formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, passou a incluir nos últimos dois anos Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Indonésia.

As divergências ficaram mais evidentes diante das tensões entre Irã e Emirados Árabes Unidos, ambos integrantes recentes do grupo, além da pressão de Teerã para que o bloco condenasse de forma explícita as ações militares de Estados Unidos e Israel.

A declaração final, entretanto, evitou qualquer condenação direta a Washington e Tel Aviv. O texto apenas destacou que “muitos membros” apontaram impactos dos acontecimentos recentes sobre a economia global.

Consensos econômicos contrastam com divisão política

Apesar das divergências no campo geopolítico, os ministros do Brics mantiveram alinhamento em temas econômicos e de governança global.

O bloco reiterou apoio à reforma das instituições financeiras internacionais e condenou a imposição de “medidas coercitivas unilaterais contrárias ao direito internacional”.

Também foram incluídas referências à necessidade de resolução diplomática de crises, respeito à soberania e à integridade territorial, além da importância do fluxo seguro do comércio marítimo internacional.

As divergências internas também apareceram em trechos sobre Gaza e o mar Vermelho, nos quais a presidência indiana incluiu notas indicando que “um membro tinha reservas sobre alguns aspectos do parágrafo”.

A reunião ocorreu entre os dias 14 e 15 de maio e serviu como preparação para a próxima cúpula de líderes do Brics, prevista para setembro, em Nova Délhi.

*Com EFE 

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