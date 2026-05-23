Virada Cultural de São Paulo 2026: veja as atrações por palcos 24h, com horário e endereço

Segundo informações da Prefeitura de São Paulo, a programação contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos. Entre os artistas confirmados estão Thiaguinho, Péricles, Seu Jorge, Marina Sena, Sidney Magal, Luísa Sonza, Manu Chao e Ajulliacosta.
Segundo o comunicado oficial, alguns palcos funcionarão durante 24 horas. A proposta é manter apresentações ao longo da madrugada, com programação contínua de música e atividades culturais para o público.
Palcos e Pistas
Centro – Palco Anhangabaú
Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 17h00 - João Carlos Martins
- 18h00 - Mocidade Alegre
- 19h30 - Péricles
- 22h00 - Luisa Sonza
24 de maio
- 00h30 - Manu Chao
- 03h00 - Orchestre Polyritmo de Cotonou
- 05h30 - Western Standard Time
- 09h00 - Funmilayo Afrobeat Orquestra
- 14h00 - Marina Sena
- 16h30 - Seu Jorge
- 18h30 - Alexandre Pires
Centro – Aparelhagem Carabao
Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h30 - Carabao - O Máximo do Marajó
- 21h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
- 23h30 - Carabao recebe Zaynara
24 de maio
- 2h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
- 4h30 - Carabao recebe Dj Méury
- 7h00 - Carabao recebe Dj Ray Tech
- 12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva
- 15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size
- 18h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
Centro – Palco Arouche
Endereço: Largo do Arouche s/n - Centro
23 de maio
- 19h00 - Jadsa
- 21h00 - Catto
- 23h00 - Brisa Flow e DJ Lys Ventura
24 de maio
- 01h00 - Ebony
- 03h00 - Mc Luanna
- 05h00 - Urias
- 10h00 - Bruna Mendez
- 12h00 - Núbia
- 14h00 - Tulipa Ruiz
- 16h00 - Ajulliacosta
- 18h00 - Céu - 20 anos
Centro – Centro Cultural Olido
Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h00 - Mulheriu Clã
- 18h00 - “Aroeira” - Anelita Gallo
- 20h30 - Uma Viagem pela Índia através da Dança
- 23h00 - Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile
24 de maio
- 11h00 - Ariah - 08 ao 80
- 16h00 - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar
- 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana
- 21h00 - Cia Ateliê do Gesto
Centro – Jazz 24h - Ramos de Azevedo
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República
DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem
Intervenção artística: Sonhando Acordado - Alex Senna
23 de maio
- 18h00 - Deejazz participação Izzy Gordon
- 20h00 - Sintia Piccin Quinteto
- 22h00 - Marcos Fischer Quinteto
24 de maio
- 00h00 - Joy Sales tributo a Erikah Badu
- 02h00 - Lucas Gomes Quinteto
- 03h30 - Barranco Trio
- 05h00 - Tarkus Trio
- 09h00 - Lilian Estela Quarteto
- 11h00 - Giu Nogueira Quarteto
- 13h00 - Lua Bernado Quinteto
- 15h00 - Gabriel Gaiardo Trio
- 17h00 - Bocato Quinteto
Centro – Paissandu
Endereço: Lg. do Paissandú, s/n - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h00 - Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia
- 19h00 - Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba
- 20h00 - Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard
- 21h00 - Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê
- 21h30 - Cortejo de Maracatus (Maracatu Baque CT, Maracatu de Baque Virado com a Cia Caracaxá)
- 22h00 - Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora
- 23h00 - Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos
24 de maio
- 00h00 - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá
- 01h00 - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba
- 02h00 - Jongo Embu das Artes
- 03h00 - Jongo de Piquete
- 04h00 - Jongo Nzungo
- 05h00 - Condongueiros do Campo Limpo
- 07h00 - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude
- 08h00 - Congada do Parque São Bernardo - SBC
- 09h00 - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí
- 10h00 - Congada Azul de Atibaia
- 11h00 - Congada Marinheiros de Piracaia
- 12h00 - Congada Verde de Periquitos Piracaia
- 13h00 - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé
- 14h00 - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria
- 15h00 - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria
- 16h00 - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato
- 17h00 - Boneções da Mantiqueira de Caçapava
Centro – Palco São João
Endereço: Av. São João, 1101 - República
23 de maio
- 18h00 - Sidney Magal
- 21h00 - Odair José
- 23h30 - Banda Fruto Sensual
24 de maio
- 02h00 - Gaby Amarantos
- 04h30 - Johnny Hooker
- 06h30 - Rom Santana
- 11h00 - Gretchen
- 13h00 - Juliana Linhares
- 15h00 - Otto canta Reginaldo Rossi
- 18h00 - Joelma
Centro – Piano na Praça
Endereço: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h00 - Yantó - Show Solo
- 20h00 - Beba Zanettini - Piano Solo
24 de maio
- 02h00 - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo
- 04h00 - Elias Jó - Piano na Praça
- 06h00 - Jane Duboc em "de Lá Pra Cá"
- 08h00 - Klüber - Melindre
- 10h00 - Luana Mascari - Onde o Coração Está
Centro – Pista 24 de maio
Endereço: R. 24 de Maio, 185 - República
23 de maio
24 de maio
- 00h00 - Fuego Dancehall
- 06h00 - Rotação Brasil
- 12h00 - Mathosa
Centro – Pista da República II
Endereço: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h00 - Deekapz apresenta 0800
24 de maio
- 00h00 - Showmentaum
- 06h00 - Heels of Love
- 12h00 - Sistema Criolina
Centro – Pista da República
Endereço: Praça da República, 23 - República
23 de maio
24 de maio
- 00h00 - Nyege Nyege
- 03h00 - Edna Martinez
- 04h30 - Trepanado
- 12h00 - Gop Tun
Centro – Quitanda Centro
Endereço: Centro - São Paulo, SP
23 de maio
- 19h00 - Quinteto Mangabera - Choro em Festa
- 21h00 - Choronas 30 anos
24 de maio
- 01h00 - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho
- 03h00 - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados
- 09h00 - Silvia Goes Chorando à Vontade
- 11h00 - Regional Uirapuru
Centro – Pista Cine Arouche
Endereço: Largo do Arouche, 438 - Centro
23 de maio
24 de maio
- 12h00 - Coletiva Cesta de versões
Centro – FORRÓ 24H - SÉ
Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo
DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno
23 de maio
- 18h00 - Trio da Lua
- 19h00 - Maha Brasil
- 20h00 - Tanaka do Pife
- 21h30 - Trio Sabiá
24 de maio
- 00h00 - Enok Virgulino
- 02h30 - Diana do Sertão
- 03h30 - Nicolas Krassik
- 05h00 - Coisa de Zé
- 08h00 - Tiziu do Araripe
- 11h00 - Diego Oliveira
- 13h30 - Nando do Acordeon
- 14h30 - Téo dos 8 Baixos
- 16h00 - Trio Macaíba
Centro – Pista Largo do Café
Endereço: Largo do Café s/n, Centro
23 de maio
- 18h00 - Escola de Mistérios
24 de maio
- 00h00 - Pista Quente
- 06h00 - Mareh
- 12h00 - Veraneio
Centro – República
Endereço: Praça da República, São Paulo - SP
23 de maio
- 18h00 - Coisas Supremas - Allan Abbadia
- 20h30 - Jazz Sabbath (UK)
- 23h00 - El Léon Pardo
24 de maio
- 05h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16
- 14h00 - The Mississippi Divas (EUA)
- 16h00 - Blues Etílicos
- 18h00 - Banda Ira!
Centro – Revelando na Sé
Endereço: Praça Clóvis Beviláqua - Sé
23 de maio
- 21h00 - Doroty Marques
- 23h00 - Tarancón
24 de maio
- 01h00 - Zé Geraldo
- 03h00 - Cordel do Fogo Encantado
- 05h00 - Mariana Aydar
- 12h00 - Semblanzas del Rio Guapi
- 14h00 - Mario Lucio
- 16h00 - Edil Pacheco
- 18h00 - Homenagem a João do Vale – Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho
Centro – Theatro Municipal
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República
23 de maio
- 18h00 - Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976
- 21h00 - Evinha - Cartão Postal 1971
24 de maio
- 00h00 - Claudya - Deixa eu Dizer 1973
- 03h00 - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987
- 06h00 - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994
- 09h00 - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986
- 12h00 - Di Melo - Di Melo 1975
- 18h00 - Baile do Simonal - México 70
Centro – Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga
Endereço: R. Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação
Intervenção artística: Andrea Brook - Sonic Butterfly
23 de maio
- 18h00 - Dj Douglas na Kombi do DJ
- 20h00 - Dj Marina na Kombi do DJ
- 22h00 - Dj Rato na Kombi do DJ
24 de maio
- 00h00 - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ
- 02h00 - Dj Vini na Kombi do DJ
- 04h00 - Dj Tanio na Kombi do DJ
- 06h00 - Dj Paulinho na Kombi do DJ
- 08h00 - Dj Gudera na Kombi do DJ
- 10h00 - Dj Guizera na Kombi do DJ
- 12h00 - Dj Rata na Kombi do DJ
- 14h00 - Dj Magoo na Kombi do DJ
- 16h00 - Dj Márcio na Kombi do DJ
Centro – República - Coreto
Endereço: Praça da República, São Paulo - SP
24 de maio
- 00h00 - Cortejo da Fanfarra Xamego
- 00h00 - Cortejo das Manas
Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia
Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia
23 de maio
- 18h00 - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa
- 19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique
- 21h00 - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga
- 22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis
- 23h00 - Thobias da Vai-Vai
24 de maio
- 00h00 - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP
- 01h40 - Grupo Bom Gosto
- 03h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento
- 04h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe
- 05h10 - Thiago Dugueto
- 10h00 - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe
- 12h00 - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo
- 13h00 - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal
- 14h00 - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom
- 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza
- 17h00 - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo
Centro - Palácio da Justiça de São Paulo
Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h00 - Quarteto Topre
- 20h00 - Brasilidades
- 23h00 - Orquestra Sinfônica Heliópolis e Coral Heliópolis
24 de maio
- 09h00 - Panoramas Ensemble
- 11h00 - Banda do Metrô
- 13h00 - Banda Curumins e Orquestra da Pedreira
- 15h00 - Quinteto Metais Aureo
- 17h00 - João Carlos Martins e Bachiana Brasileira
Palcos Zona Leste – Palco Belém
Endereço: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho
24 de maio
- 09h40 - Coral AD Belém
- 12h30 - Marcados
- 14h00 - Cassiane
- 15h20 - Eyshila
- 16h40 - Sarah Farias
- 17h50 - Ton Carfi
Palcos Zona Leste – Palco Cidade Tiradentes
Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição
23 de maio
- 17h00 - Cris Estilo Negona
- 18h00 - DJ WJay
- 21h30 - Yunk Vino
24 de maio
- 00h00 - DJ WJay
- 10h00 - Nego Max
- 12h00 - Neto Trindade
- 14h30 - Junior Marques
- 16h30 - Sambô
Palcos Zona Leste – Palco Guaianases
Endereço: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel
23 de maio
- 17h00 - Poder Bélico da Favela
- 18h00 - Dj Rogerião
- 19h30 - Vitor Kley
24 de maio
- 00h00 - Dj Rogerião
- 10h00 - Quelynah
- 12h00 - Doce Encontro
- 14h30 - Sofia Brasil
- 16h30 - Michel Teló
Palcos Zona Leste – Palco São Miguel Paulista
Endereço: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel
23 de maio
- 16h00 - Expressão Regueira
- 17h00 - Quinta Rasta
- 18h00 - DJ Amanda Lig
- 19h30 - Western Standard Time Ska Orchestra
- 21h30 - Djavu
24 de maio
- 00h00 - DJ Amanda Lig
- 10h00 - Arthur Freestyle
- 12h00 - Léo Maia
- 14h30 - Latino
- 16h30 - Luisa Sonza
Palcos Zona Leste – Palco Sapopemba
Endereço: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3547 - Conj. Hab. Teotônio
23 de maio
- 17h00 - Barra da Saia
- 18h00 - DJ Cranmary
- 19h30 - MV Bill
- 21h30 - Dilsinho
24 de maio
- 00h00 - DJ Cranmary
- 10h00 - Edu Letti
- 12h00 - Mato Seco
- 14h30 - Onze:20
- 16h30 - Marcelo Falcão
Palcos Zona Leste – Parque do Carmo - Itaquera
Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera
23 de maio
24 de maio
- 00h00 - Dj Carol Selecta
- 10h00 - Filafro
- 12h00 - Pagode da 27
- 14h30 - Samba Lado Leste
- 16h30 - Thiaguinho
Palcos Zona Norte – Palco Freguesia do Ó / Brasilândia
Endereço: Av. Miguel Conejo, 1718 - Vila Albertina
23 de maio
- 16h00 - Morro da Casa Verde
- 17h00 - Banda 51
- 18h00 - DJ Seed Selector
- 19h30 - Léo e Jr
- 21h30 - Titãs
24 de maio
- 00h00 - DJ Seed Selector
- 09h00 - Coral Degraus e convidado
- 10h30 - Polenta Rock Show
- 12h00 - Arlindinho
- 14h30 - Demônios da Garoa
- 16h30 - Sidney Magal
Palcos Zona Norte – Palco Parada Inglesa
Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 1556 - Jardim São Paulo
23 de maio
- 16h00 - Acadêmicos do Tucuruvi
- 17h00 - Ana Cañas
- 18h00 - DJ Seed Selector
- 19h30 - Bicho de Pé
- 21h30 - Wanessa
24 de maio
- 00h00 - DJ Seed Selector
- 10h00 - Davi Cartaxo
- 12h00 - Simoninha
- 14h30 - BenzaDeus
- 16h30 - Mumuzinho
Palcos Zona Oeste – Palco Butantã
Endereço: Av. Eliseu de Almeida, 3300 - Instituto de Previdência, São Paulo
23 de maio
- 17h00 - Black Pantera
- 18h40 - Matanza Ritual
- 20h20 - Edu Falaschi
- 23h00 - DJ Foca
24 de maio
- 10h00 - Hurricanes
- 11h00 - Eskrota
- 13h40 - CPM 22
- 15h20 - Raimundos
- 17h00 - Biquini Cavadão
- 18h00 - DJ Foca
Palcos ZS – Palco Campo Limpo
Endereço: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio
23 de maio
- 17h00 - Reginaldo Samma
- 18h00 - DJ Zero Macgaren
- 19h30 - Beto Barbosa
- 21h30 - Kyan
24 de maio
- 00h00 - DJ Zero Macgaren
- 10h00 - Jotinha do Forró
- 12h00 - Ana Rafaela
- 14h30 - Kaique e Felipe
- 16h30 - Guilherme e Santiago
Palcos ZS – Palco 7 Campos - Cidade Ademar
Endereço: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia
23 de maio
- 17h00 - Trio Amizade Forró e Cangaço
- 18h00 - DJ Izac Soares
- 19h30 - Ju Marques
- 21h30 - Michele Andrade
24 de maio
- 00h00 - DJ Izac Soares
- 10h00 - Jean Carlo e Banda
- 12h00 - Bruninho e Davi
- 14h30 - Os Caras do Arrocha
- 16h30 - Péricles
Palcos ZS – Palco Grajaú
Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América
23 de maio
- 17h00 - Crespos Retratos
- 21h30 - Pagode da 27
24 de maio
- 00h00 - DJ Andrezinho
- 10h00 - Mana Bela
- 12h00 - Fênix (funk das antigas)
- 14h30 - Fleezus
- 16h30 - Tasha e Tracie
- 18h00 - DJ Andrezinho
Palcos ZS – Palco Heliópolis/Ipiranga
Endereço: Av. Almirante Delamare, 1337 - Vila Heliópolis
23 de maio
- 17h00 - Nego Zé
- 18h00 - DJ Seth 011
- 19h30 - Filho do Piseiro
- 21h30 - Cristiano Pipow
24 de maio
- 00h00 - DJ Seth 011
- 10h00 - Grupo Mania
- 12h00 - Moa Bina
- 14h30 - Dy Primeira
- 16h30 - Vitor Fernandes
Palcos ZS – Palco Jardim Myrna
Endereço: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2945 - Jardim Myrna
23 de maio
- 18h00 - DJ Liside
- 19h30 - Cintura de Mola
- 21h30 - Paula Mattos
24 de maio
- 00h00 - DJ Liside
- 10h00 - Bia Soceck
- 12h00 - Felipe e Rodrigo
- 14h30 - Jeito Moleque
- 16h30 - Pixote
Palcos ZS – Palco M'Boi Mirim
Endereço: Av. Luiz Gushiken, 2140 - Chácara Santana
23 de maio
- 17h00 - Tirambaço
- 18h00 - DJ Bulgarelli
- 19h30 - Dexter + EdiRock
- 21h30 - Israel e Rodolfo
24 de maio
- 00h00 - DJ Bulgarelli
- 10h00 - Darlan
- 12h00 - Pagode dos Ex
- 14h30 - Duquesa
- 16h30 - Gustavo Mioto
Palcos ZS – Palco Parelheiros
Endereço: Rua Terezinha do Prado Oliveira, 100 - Jardim Novo Parelheiros
23 de maio
- 16h00 - Junior Torres
- 17h00 - Phelipe Soares
- 18h00 - DJ Poiano Stella
- 19h00 - Munhoz e Mariano
- 21h30 - Arlindinho
24 de maio
- 00h00 - DJ Poiano Stella
- 10h00 - Valmor Santana
- 12h00 - Bruno Rosa
- 14h30 - Beto Barbosa
- 16h30 - Clayton e Romário
- 19h00 - Roberta Miranda
Equipamentos Culturais
Arquivo Histórico Municipal
Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 - Bom Retiro
23 de maio
- 10h30 - Roda de bordado em fotografia: Experimentação poética.
Bibliotecas – Biblioteca Camila Cerqueira César
Endereço: R. Valdemar Sanches, 41 - Butantã
23 de maio
- 10h00 - Brincando com a dança
- 12h00 - O Circo da Lona Preta
Bibliotecas – Biblioteca Belmonte - Santo Amaro
Endereço: R. Paulo Eiró, 525 - Santo Amaro
23 de maio
- 10h00 - Sarau Serelepe com Baque CT
- 13h00 - Roda de Capoeira contemporânea com Mestre Jaburu
Bibliotecas – Biblioteca Brito Broca
Endereço: Av. Mutinga, 1425 - Vila Pirituba
23 de maio
- 10h00 - Cacuriando
- 12h00 - Da Terra ao Céu
Bibliotecas – Biblioteca Álvaro Guerra
Endereço: Av. Pedroso de Morais, 1919 - Pinheiros
23 de maio
- 10h00 - Feira de troca de livros e gibis
Bibliotecas – Biblioteca Anne Frank (CCD)
Endereço: R. Cojuba, 45 - Itaim Bibi
23 de maio
- 11h00 - Sarau em Trânsito
Bibliotecas – Biblioteca Hans Christian Andersen
Endereço: Av. Celso Garcia, 4142 - Tatuapé
23 de maio
- 10h00 - Estripulias Di Picadeiro
- 12h00 - A Vovó Tá On!
Bibliotecas – Biblioteca Malba Tahan - Capela do Socorro
Endereço: R. Brás Pires Meira, 100 - Jardim Susana
23 de maio
- 11h00 - A Lenda do Desaparecimento do Sol
- 13h00 - Sarau Preto no Branco
Bibliotecas – Biblioteca Mário Schenberg
Endereço: R. Catão, 611 - Vila Romana
23 de maio
- 10h00 - Histórias de Pretinhas para todas as idades
- 11h00 - O Penúltimo Sinal
- 12h00 - O Penúltimo Sinal
- 13h00 - Hours Jazz Group
Bibliotecas – Biblioteca Padre José de Anchieta
Endereço: R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus
23 de maio
- 10h00 - Canções de Girafolão e outros bichos diferentes
- 13h00 - Bora Jogar Perus – Jogos de Tabuleiro Modernos
- 13h00 - Congo do Embodeiro Queixada
- 15h00 - Capoeira
Bibliotecas – Biblioteca Paulo Duarte - Jabaquara
Endereço: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jardim Oriental
23 de maio
- 10h00 - O caminho dos tambores
- 13h00 - Sarau do Slam Oz
Bibliotecas – Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet
Endereço: Praça Ituzaingó, s/n - Vila Reg. Feijó
23 de maio
- 10h30 - Contação de histórias com a Benvinda Cia
- 11h00 - Causos de Bichos do Brasil
- 13h00 - Carimbó Ritmos e Raízes
Bibliotecas – Biblioteca Raul Bopp - Aclimação
Endereço: Rua Muniz de Sousa, 1155 - Aclimação
23 de maio
- 10h00 - Histórias ao Som da Rabeca
- 13h00 - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções
Bibliotecas – Biblioteca Ricardo Ramos - Vila Prudente
Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 25 - Vila Prudente
23 de maio
- 10h30 - Pegue, Leve e Leia
- 11h00 - Histórias Africanas e Afro-Brasileiras para a Primeira Infância
Bibliotecas – Biblioteca Viriato Corrêa
Endereço: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana
23 de maio
- 10h30 - Meditação
- 22h00 - Fantástica Jornada Noite Adentro - Um Olhar aos Mundos da Magia
24 de maio
- 10h00 - Oficina de Espanhol
- 15h00 - Oficina de Desafios Criativos
Bibliotecas – Bosque de Leitura Chácara do Jockey
Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira
23 de maio
- 10h30 - Performance - Intervenção artística: Entre Sopros de Palavras e Miudezas
Bibliotecas – Bosque de Leitura Parque Anhanguera
Endereço: Parque Anhanguera
24 de maio
Bibliotecas – Ponto de Leitura Graciliano Ramos
Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque America
24 de maio
Bibliotecas – Biblioteca Mário de Andrade
Endereço: R. da Consolação, 94 - República
23 de maio
- 14h00 - Palavra Feita à Mão - Escritoras e serigrafia
- 15h00 - Países pobres podem crescer? Estratégias econômicas para países emergentes
- 18h00 - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral
- 18h00 - Alaíde Costa
- 19h30 - Um inventário das violas, das cantorias e dos sambas nortistas: de 1800 a 1930
- 21h00 - A poesia da canção
- 23h00 - Três em Cena
24 de maio
- 00h00 - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral
- 00h00 - Madrugada Desvairada
- 07h00 - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan
- 08h00 - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan
- 09h00 - Um café com Darcy
- 10h00 - Feira de troca de livros da Mário
- 10h00 - Julieta é Bárbara: poeta do modernismo
- 10h00 - SarauZim
- 11h00 - Clássicos do Mangá e a influência nos autores nacionais
- 12h30 - Pronomes que rimam: questões de gênero no Rap
- 15h00 - Futuridades e distopias trans
- 15h00 - Leituraço
- 16h00 - Sarau com Katú Mirim
- 18h30 - Lydia Lunch
Casas de Cultura – Casa de Cultura Brasilândia
Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia do Ó
23 de maio
- 20h00 - Ualdo & Banda Coletivo Samba Rock
24 de maio
- 10h00 - Nega Luuh
- 11h00 - Viradinha
- 16h00 - Binho Ribeiro - Vibra
Casas de Cultura– Casa de Cultura Chico Science
Endereço: Av. Pres. Tancredo Neves, 1265 - Vila Moinho Velho
23 de maio
- 18h00 - Pimenta de Boteco e as Divas
- 20h00 - Ayde - Sou Nordeste
24 de maio
- 11h00 - Quintetinho Caracaxá - A roda, o choro e suas brincadeiras
- 11h00 - Viradinha
- 16h00 - Forró da Macaxeira - Uma homenagem ao Rei do Baião
Casas de Cultura – Casa de Cultura de Cidade Ademar - Danilo Miranda
Endereço: Av. Durval Pinto Ferreira, 820 - Jardim Itacolomi
23 de maio
- 18h00 - Terreirão da Samanta Santos
- 20h00 - Festa Umoja
24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 14h00 - O Circo Chegou
- 16h00 - Raízes, memórias e outras histórias
Casas de Cultura– Casa de Cultura do Butantã
Endereço: Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri
23 de maio
- 18h00 - Peixelétrico
- 20h00 - Patifaria Popular
24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 13h00 - Ambulantes
- 15h00 - Gritando Ska
- 17h00 - Scientist Feat. JAH9
Casas de Cultura – Casa de Cultura Freguesia do Ó
Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - Freguesia do Ó
23 de maio
- 18h00 - Baile do Caio Moura
- 20h00 - Nelson Triunfo
24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 14h00 - Bloco Akió
Casas de Cultura – Casa de Cultura Hip Hop Leste
Endereço: R. Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade Tiradentes
23 de maio
- 18h00 - Engrenagem Urbana
- 20h00 - As Trinca
24 de maio
- 11h00 - Nas Batalhas
- 11h00 - Viradinha
- 16h00 - Perifa Groove
Casas de Cultura – Casa de Cultura Itaim Paulista
Endereço: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva Teles
23 de maio
- 18h00 - DJ Negrada-Baile Black White
- 21h00 - Dri Lima Fora de Serie-Projeto Samba Rock - Vem pro Baile
24 de maio
- 17h00 - O Circo Mambembe do Rogério Piva: A Vida de Um Saltimbanco
Casas de Cultura – Casa de Cultura Manoel Mendonça
Endereço: Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro
23 de maio
- 18h00 - Samba & Tradição (Velha Guarda do Grupo Bloco do Beco
- 20h00 - Roda de Samba do Renê Sobral
24 de maio
- 11h00 - Ritmuns
- 11h00 - Viradinha
- 13h00 - Usina Reggae
Casas de Cultura – Casa de Cultura Raul Seixas
Endereço: R. Murmúrios da Tarde, 211 - Jardim Bonifacio
24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 12h00 - Voltando a Ser Criança
- 14h00 - Cante Lá que eu Canto Cá - Cantigas para brincar
- 15h00 - Jatobazinhos para crianças
Casas de Cultura – Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra
Endereço: Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro
23 de maio
- 18h00 - Quixote Na Surdina
- 20h00 - Billy Saga
24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 13h00 - Gustavo Blind - Mágica sem limites
- 16h00 - Grupo êBA! - Menina Pássara
Casas de Cultura – Casa de Cultura São Miguel
Endereço: R. Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso
23 de maio
- 19h00 - Forró de Cara Nova - Dj Celinho e DJ Xuxa
- 20h00 - Trio Beijo de Moça
24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 14h00 - Questions 25 anos
- 15h00 - Let's Go Rock
- 16h00 - Acesso Rock
Casas de Cultura – Casa de Cultura São Rafael
Endereço: R. Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz
23 de maio
- 14h00 - Baile Carioca
- 18h00 - Prod Ader
24 de maio
- Horário a confirmar - O Macaco e a Lua
- 11h00 - Viradinha
- 16h00 - DJ Will
Casas de Cultura – Casa de Cultura Vila Guilherme
Endereço: Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme
23 de maio
- 14h00 - Samba Amigos do Cacique
- 16h00 - Tico-Tico Teco-Teco
- 18h00 - Somos Nó
- 20h00 - Grupo Estasamba
24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 13h00 - Samba do Litrão
- 15h00 - Grupo SemEnsaio
- 17h00 - Paulinho Bigail
Centros Culturais – Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso
Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha
23 de maio
- 17h00 - Batalha da Norte
- 18h00 - Batalha da Juventude
- 20h00 - Torya
24 de maio
- 11h00 - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro
- 14h00 - Samba da Melancia
- 15h00 - DJ Guigo
Centros Culturais – Centro Cultural da Penha
Endereço: Largo do Rosário, 20 - Penha de França
23 de maio
- 18h00 - Jane & Herondy
- 20h00 - Contos de Cativeiro - Grupo Orum Ayê Quilombo Cultural
24 de maio
- 15h00 - A Menina Passarinho
- 16h00 - Xequerês da Micaela
- 17h00 - Samba Lenço de Mauá
- 18h00 - Pavilhão 9
Centros Culturais – Centro Cultural Santo Amaro
Endereço: Av. João Dias, 822 - Santo Amaro
23 de maio
- 16h00 - Luckeem - Brazucando
- 18h00 - Banda Madmen's Clan
24 de maio
- 11h00 - As Aventuras de Lola
- 16h00 - Karol Ribê - Show 'De Volta pro Meu Ninho'
Centros Culturais – Centro de Culturas Negras do Jabaquara - Mãe Sylvia de Oxalá
Endereço: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara
23 de maio
- 18h00 - Baile Black
- 20h00 - Felth
24 de maio
- 11h00 - A Bênção, Vovó Maria Conga
- 16h00 - Encontro de Bambas
Centros Culturais – Centro de Memória do Circo
Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 17h00 - Visita mediada através de intervenções circenses
- 18h00 - Visita mediada através de intervenções circenses
- 19h00 - Visita mediada através de intervenções circenses
- 20h00 - Visita mediada através de intervenções circenses
Centros Culturais – Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey
Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira
23 de maio
- 10h00 - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
- 14h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
- 15h00 - Comunidade Samba da Vila - Resistindo & Propagando
- 16h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
- 17h00 - Pagode do PH
24 de maio
- 10h00 - Bando trapos - Pirajussara – Vozes à Margem
- 10h00 - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
- 11h00 - Mestre Jaburu - Roda de Capoeira Contemporânea
- 13h00 - Samba da Praça
- 14h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
- 15h00 - Juliana Saggi
- 16h00 - Comprei um Circo! E agora?
- 16h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
Centros Culturais – Teatro Flávio Império
Endereço: R. Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba
23 de maio
- 18h00 - Maracatu Agô Anama: Peço licença pra chegar
- 20h00 - Barba Azul ou Todo Coração Tem Um Bosque
24 de maio
- 11h00 - África - Dentro da Gente
- 16h00 - O Fabuloso Encontro dos Palhaços Benjamin e Piolin
Centros Culturais – Centro Cultural Diversidade
Endereço: R. Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi
23 de maio
- 17h00 - O Grande Circo Transformístico
- 20h00 - Syhmom
24 de maio
- 14h00 - Sambabado
- 16h00 - Samba de Ganga
Centros Culturais – Centro Cultural Olido
Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
24 de maio
- 11h00 - Ariah - 08 ao 80
- 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana
Centros Culturais – Polo Cultural Municipal Vila Itororó
Endereço: R. Maestro Cardim - Bela Vista
23 de maio
- 18h00 - Benziê
- 20h00 - Conde Favela apresenta “Audacioso"
24 de maio
- 11h00 - O Jazz Não Morde
- 13h30 - Forró da Lua Cheia
- 16h00 - Bicho de Pé
Centros Culturais – Tendal da Lapa
Endereço: R. Guaicurus, 1100 - Água Branca
23 de maio
- 17h00 - Memória Subterrânea: O Acervo Punk de Ariel Invasor
- 18h00 - Ratos de Porão
- 19h00 - Invasores de Cérebros
- 20h00 - Inocentes
- 21h00 - Menstruação Anárquica
- 22h00 - Cólera
24 de maio
- 00h00 - Smash It Up
- 12h00 - Garotos Podres
- 13h00 - Desacato Civil
- 14h00 - Supla
- 15h00 - Bayside Kings
- 16h00 - Hateen
- 18h00 - Dead Fish
Centros Culturais - Centro Cultural São Paulo (CCSP)
Endereço: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
23 de maio
- 18h00 - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)
- 18h00 - DJ Lary Violet — A Vingança das Punks (Sala Ademar Guerra)
- 19h00 - Rappin’ Hood (Sala Adoniran Barbosa)
- 19h00 - Exibição ao ar livre do filme Pai Mãe Irmã Irmão (Jardim Suspenso, lado Vergueiro)
- 19h30 - QMAR (Sala Ademar Guerra)
- 20h30 - Coral Vozes Trans (Área de Convivência)
- 21h00 - Cartazes: Cut-Up e Escrita Expandida com Keila Okubo (Folhetaria)
- 21h00 - Cineconcerto Vermelho Wonder (Sala Jardel Filho)
- 21h00 - FOGO FOGO (Sala Ademar Guerra)
- 22h00 - Meta Golova (Sala Adoniran Barbosa)
- 22h30 - Leandra Lambert / PERSEPHONYX (Sala Ademar Guerra)
- 23h30 - Cineconcerto Anjo Gabriel (Sala Jardel Filho)
24 de maio
- 01h00 - Lydia Lunch (Sala Adoniran Barbosa)
- 02h00 - Cineconcerto Radio Diaspora (Sala Jardel Filho)
- 02h30 - Baile antenAZero (Sala Ademar Guerra)
- 02h30 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage (Sala Lima Barreto)
- 03h00 - Lucia Vulcano (Sala Adoniran Barbosa)
- 04h30 - Danni Georg (Sala Adoniran Barbosa)
- 11h00 - Vida Seca
- 13h00 - Vida Seca (Sala Adoniran Barbosa)
- 14h00 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage + debate com Lydia Lunch (Sala Lima Barreto)
- 18h00 - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)
Museu da Cidade de São Paulo – Chácara Lane
Endereço: Rua da Consolação, 1024 - Consolação
23 de maio
- 14h00 - Xilo No Museu - impressões da cidade
Teatros – Teatro Alfredo Mesquita
Endereço: Av. Santos Dumont, 1770 - Santana
23 de maio
- 16h00 - Serei Sereia?
- 20h00 - Vozes da Floresta - Chico Mendes Vive
24 de maio
- 11h00 - O Jardim da Minha Avó (teatro para bebês)
- 16h00 - Joana e o Príncipe Silencioso
- 19h00 - Júlio Vann - NIQ - por estradas mundo afora
Teatros – Teatro Arthur Azevedo
Endereço: Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Mooca
23 de maio
- 16h00 - Diferentão - O passarinho que não sabia cantar
- 20h00 - Teatro-baile conta Missa do Vaqueiro
- 21h00 - Queda de Baleia, ou Canto Para Dançar Com Minha Morte
24 de maio
- 11h00 - Os Céus e Suas Histórias
- 16h00 - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro
Teatros – Teatro Paulo Eiró
Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro
23 de maio
- 16h00 - Navegantes
- 20h00 - Um Grito Parado no Ar
24 de maio
- 11h00 - Brun Blaà - Teatro para Bebês
- 16h00 - Uma Boneca Para Menitinha
Parceiros
Arena B3
Endereço: Praça Antônio Prado, 48 - Centro Histórico
24 de maio
- 13h00 - New Orleans Street Band
Bar do Nenel
Endereço: Av. Prof. Alfonso Bovero, 522 - Perdizes
23 de maio
Bibliotecas – Biblioteca Alceu Amoroso Lima
Endereço: Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros
23 de maio
- 14h00 - Semana do Brincar na Virada - Brincando com Teodoro e sua turma - desenhar, pintar, moldar e contar histórias
Bibliotecas – Biblioteca Anne Frank
Endereço: R. Cojuba, 45 - Itaim Bibi
23 de maio
- 11h00 - Semana do Brincar na Virada - Sarau em Trânsito
Bibliotecas – Biblioteca Camila Cerqueira Cesar
Endereço: R. Valdemar Sanches, 41 - Butantã
23 de maio
- 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Construindo Brinquedos com Materiais Recicláveis
Bibliotecas – Biblioteca Hans Christian Andersen
Endereço: Av. Celso Garcia, 4142 - Tatuapé
23 de maio
- 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Teatro Infantil - Breve Dança Para Um Rio
Bibliotecas – Biblioteca Parque Villa-Lobos
Endereço: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, Parque Villa-Lobos
24 de maio
- 15h00 - BVL apresenta: Luedji Luna
Bibliotecas – Biblioteca Pública Municipal Thales Castanho de Andrade
Endereço: R. Dr. Artur Fajardo, 447 - Freguesia do Ó
23 de maio
- 10h30 - Semana do Brincar na Virada - Oficina de Marcador de página de livro
Bibliotecas – Biblioteca Pública Municipal Mário Schenberg
Endereço: R. Catão, 611 - Vila Romana
23 de maio
- 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Oficina de máscaras e Origami
Bibliotecas – Biblioteca Pública Municipal Nuto Santanna
Endereço: Praça Tenório de Aguiar, 32 - Jardim São Paulo
23 de maio
- 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Diversão na melhor idade e jogos recreativos para os 60+
Bibliotecas – Biblioteca Ricardo Ramos
Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 25 - Vila Prudente
23 de maio
- 10h30 - Semana do Brincar na Virada - Pegue, Leve Livrinho
Bibliotecas – Biblioteca Roberto Santos
Endereço: R. Cisplatina, 505 - Ipiranga
23 de maio
- 09h00 - Semana do Brincar na Virada - Cineminha e caça PIÁ
- 09h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
- 13h00 - Semana do Brincar na Virada - Performance - Núcleo Histórias de Comadres
- 14h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
24 de maio
- 09h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
- 14h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
Bibliotecas – Biblioteca Viriato Correa
Endereço: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana
23 de maio
- 22h00 - Semana do Brincar na Virada - Fantástica Jornada Noite Adentro - Um Olhar aos Mundos da Magia
Virada na Paulista – Blue Note São Paulo
Endereço: Av. Paulista, 2073 - Consolação
24 de maio
- 00h30 - Hi-Fi Night com Silvera e Convidados
Virada no Centro – Teatro Franco Zampari
Endereço: Av. Tiradentes, 451 - Luz
24 de maio
- 15h00 - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus
Virada no Centro – Caixa Cultural
Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico
23 de maio
- 09h00 - Museu da CAIXA
- 09h00 - Solidão Coletiva, de Júlio Bittencourt
- 09h00 - Ode ao Modernismo - Uma homenagem ao mestre Riolan Coutinho
- 09h00 - Milton da Costa - A construção da forma
- 11h00 - Hora do Conto - Obax
- 19h00 - TUYO canta MILTON
24 de maio
- 14h00 - Eulália: A Segunda Depositante
- 19h00 - TUYO canta MILTON
Museus – Catavento
Endereço: Praça Civica Ulisses Guimarães S/N - Bras - Palácio das Indústrias
24 de maio
Virada no Centro – CCBB
Endereço: R. Álvares Penteado, 112 / R. da Quitanda, 70 - Sé / Centro Histórico
23 de maio
- 09h00 - Vivian Caccuri – Pele Azul
- 09h00 - Atlântico Sertão
- 12h45 - Tardes Brincantes
- 15h00 - Mostra Mestras do Macabro – As cineastas do horror ao redor do mundo
- 16h30 - Mostra Mestras do Macabro – As cineastas do horror ao redor do mundo
- 18h00 - Vivian Caccuri – Pele Azul
- 20h00 - Festa no CCBB SP
24 de maio
- 09h00 - Vivian Caccuri – Pele Azul
- 09h00 - Atlântico Sertão
- 12h45 - Tardes Brincantes
- 15h00 - Mostra Mestras do Macabro – As cineastas do horror ao redor do mundo
Virada no Centro – Central 1926
Endereço: Pça. da Bandeira, 137 - Bela Vista
24 de maio
- 23h00 - Programação especial na Central 1926
Virada na Paulista – Centro Cultural Coreano
Endereço: Av. Paulista, 460 - Bela Vista
23 de maio
- 10h00 - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo
- 10h00 - (K-Food) K-Food para a Beleza
24 de maio
- 10h00 - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo
- 10h00 - (K-Food) K-Food para a Beleza
Virada no Centro – Centro Cultural Coreano (Bom Retiro)
Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, s/n - Bom Retiro
23 de maio
- 15h00 - (K-Pop) Concurso K-Pop Festival 2026
- 20h00 - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil
24 de maio
- 13h00 - (Apresentação) Coral Sejong & Gayageum Byeongchang
- 15h30 - (K-Pop) Concurso de K-Pop 2026 - Random Play Dance
- 16h30 - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil
- 17h30 - DJ Mikefly
Virada na Paulista – Centro Cultural FIESP
Endereço: Avenida Paulista, 1313 - Bela Vista
23 de maio
- 10h00 - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID
- 10h00 - Cartunistas
- 10h00 - O Invisível Notável
- 18h30 - Visita à Exposição "Pluralidades Insulares" e oficina de bordado sobre papel
- 18h30 - Mundo Negro Trio
- 19h00 - Aerofractal
- 20h00 - Minha Estrela Dalva
24 de maio
- 00h00 - Aerofractal
- 10h00 - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID
- 10h00 - Cartunistas
- 10h00 - O Invisível Notável
- 10h30 - Corpos em Ritmo - Forró
- 11h00 - Visita Patimonial - Edifício Sede da FIESP
- 11h30 - Sarau Serelepe - Sarau Infantil com Baque CT
- 12h30 - Samba do Lugão
- 13h00 - Miraflor
- 14h00 - Visita à Exposição "Cartunistas" e Oficina de Linguagem de Quadrinhos com Técnicas Mistas
- 14h00 - Pé de Manacá
- 15h00 - O Pequenino Grão de Areia
- 15h00 - Cortejo Musical com a Cia Becos e Batuques
- 15h30 - Samba do Lugão
- 17h30 - Samba do Lugão
Virada no Centro – Centro Cultural Olido
Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico
23 de maio
- 20h30 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança
24 de maio
- 20h45 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança
Centro Cultural Swami Vivekananda
Endereço: R. Bela Cintra, 178 - Consolação
24 de maio
- 10h00 - Workshop de Yoga com Luiz Carvalho no Centro Cultural Swami Vivekananda
- 13h00 - Workshop de dança folclórica estilo Bhangra no Centro Cultural Swami Vivekananda
Centro Hare Krishna Bhakti Yoga
Endereço: Praça Mal. Cordeiro de Farias - Higienópolis
23 de maio
- 10h00 - Acro Yoga
- 11h00 - Sound Healing
- 11h30 - Meditação Mântrica pela Paz
- 13h00 - Ayurveda - vivência, degustação e autocuidado
- 14h00 - Teatro: Um barato para sempre
- 15h00 - Apresentação Dançarinas de Krishna
- 15h30 - Roda de conversa: conexão e intenção
- 16h00 - Hatha Yoga
- 16h30 - Gustavito - Pena de Pavão de Krishna
- 17h00 - Kirtan e encerramnto com Festival Indiano das Cores
CEU Alto Alegre
Endereço: Av. Bento Guelfi, s/n - Jardim Alto Alegre
24 de maio
- 10h00 - De Férias com Omar (1)
- 14h00 - As Histórias de Benê
- 16h00 - Cornucópia Desvairada
CEU Alvarenga
Endereço: Estr. do Alvarenga, 3752 - Balneário São Francisco
24 de maio
- 10h00 - Beatles para Crianças
- 14h00 - Tributo a Charlie Brown Jr com a banda O CERCO
- 16h00 - Cólera
CEU Formosa
Endereço: R. Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio
24 de maio
- 10h00 - Projeto Gonzaga só para crianças
- 14h00 - Explorando o Circo!
- 16h00 - Sampa Crew
CEU Lajeado
Endereço: R. Manuel da Mota Coutinho, 293 - Lageado
24 de maio
- 10h00 - Illusion Games - Espetáculo de Ilusionismo Interativo com Mágico Breno Costa
- 14h00 - Analiss - Show Musical com banda (Sertanejo e Pisadinha)
- 16h00 - Mariana e Matheus
CEU Navegantes
Endereço: R. Maria Moassab Barbour, S/N - Cantinho do Céu
24 de maio
- 10h00 - A espetacular volta ao mundo
- 14h00 - Discotecagem Je Treme Mon Amour
- 16h00 - Circuladô de Fulô
CEU Parque Bristol
Endereço: R. Professor Artur Primavesi, s/n° - Parque Bristol
24 de maio
- 10h00 - Radical Dance Show - "Batidas da Periferia" (2)
- 14h00 - Beatles para Crianças
- 16h00 - Jéssica e Juliana
CEU Paz
Endereço: Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná
24 de maio
- 10h00 - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções
- 14h00 - Grupo Fórmula
- 16h00 - Banda MultiGroove toca Clássicos Black
CEU Pq. Novo Mundo
Endereço: Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria
24 de maio
- 10h00 - ELETROCIRCUS - Uma fusão de circo e música eletrónica
- 14h00 - Pacote Entregue: Pré-Livros
- 16h00 - Tributo ao Queen
CEU Taipas
Endereço: R. João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite
24 de maio
- 13h00 - Semana do Brincar na Virada - Histórias que giram: Entre Bambolês, Contos e Brincadeiras
CEU Tiquatira
Endereço: Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5280 - Vila Moreira
24 de maio
- 10h00 - Explorando o Circo!
- 14h00 - Zanza Simião e Amigas
- 17h00 - Demônios da Garoa
CEU Três Pontes
Endereço: Rua Capachós, S/N - Jardim Celia
24 de maio
- 10h00 - Os Saltimbancos
- 14h00 - De Férias com Omar
- 16h00 - Samba de Dandara
CEU Uirapuru
Endereço: R. Nazir Miguel, 849 - Jardim Joao XXIII
24 de maio
- 10h00 - Las Manas e a Despedida
- 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Piaquático
- 14h00 - Radical Dance Show - "Batidas da Periferia"
- 16h00 - MC Soffia
CEU Vila Atlântica
Endereço: R. Cel. José Venâncio Dias, 840 - Vila Jaraguá
24 de maio
- 10h00 - Pacote Entregue: Pré-Livros
- 14h00 - ELETROCIRCUS - Uma fusão de circo e música eletrônica
- 16h00 - Vanessa Jackson
CEU Vila do Sol
Endereço: Av. dos Funcionários Públicos, 369 - Vila do Sol
24 de maio
- 10h00 - O Grúfalo
- 14h00 - A espetacular volta ao mundo
- 16h00 - Lady Gaga Experience
Cinemateca Brasileira
Endereço: Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino
23 de maio
- 20h00 - Sessão de São Paulo Sociedade Anônima
CineSesc
Endereço: R. Augusta, 2075 - Cerqueira César
23 de maio
- 18h00 - Procura-se Susan Desesperadamente
- 20h00 - Bete Balanço
- 23h00 - O Iluminado
24 de maio
- 02h30 - A Hora do Pesadelo
- 15h00 - ET – O Extraterrestre
- 17h30 - Labirinto: A Magia do Tempo - 40 anos
- 19h00 - Se Joga nos 80
Circuito Spcine
Endereço: Diversos lugares
23 e 24 de maio
CEU Arthur Alvim (Av. Waldemar Tietz, altura 950 - Cohab Padre José de Anchieta)
CEU Barro Branco / Cidade Tiradentes (Rua Salvador Vigano, 100 - Conj. Hab. Barro Branco II)
CEU Carrão (Rua Monte Serrat, 380 - Tatuapé)
CEU Freguesia do Ó (R. Crespo de Carvalho, 71 - Freguesia do Ó)
CEU Parque do Carmo (Rua Guerra de Aguiar, 63-237 - Jardim Nossa Sra. do Carmo)
CEU Parque Novo Mundo - Leônidas da Silva (Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria)
CEU Pinheirinho D’Água - Luiz Gama (Rua Camillo Zanotti - Jaraguá)
CEU São Miguel - Luiz Melodia (R. José Ferreira Crespo, 475 - Jardim São Vicente)
CEU São Pedro / José Bonifácio (Rua Professora Lucila Cerqueira, 124 - Jardim São Pedro)
CEU Taipas (Rua João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite)
CEU Tremembé (R. Adauto Bezerra Delgado, 94 - Parque Casa de Pedra)
CEU Vila Alpina / Vila Prudente (Rua João Pedro Lecór, 144 - Vila Alpina)
CCSP Lima Barreto (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)
CCSP Paulo Emílio (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)
Centro Cultural Olido (Av. São João, 473 - Centro Histórico)
Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Cidade Tiradentes)
CEU Aricanduva (Av. Olga Fadel Abarca, 5825 - Jardim Santa Terezinha)
CEU Butantã (Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1728 - Jardim Esmeralda)
CEU Caminho do Mar (Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 - Jabaquara)
CEU Feitiço da Vila (R. Feitiço da Vila, 399 - Jardim Dom José)
CEU Jaçanã (Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim Guapira)
CEU Jambeiro (Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases)
CEU Meninos (Rua Barbinos, 111 - São José Clímaco)
CEU Parque Veredas (Rua Daniel Muller, 347 - São Miguel Paulista)
CEU Paz (Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná - Brasilândia)
CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena, s/n - Perus)
CEU Quinta do Sol (Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper)
CEU São Rafael (Rua Cinira Polônio, 100 - Jardim Rio Claro)
CEU Três Lagos (Av. Carlos Barbosa Santos, S/N - Jardim Três Corações)
CEU Vila Atlântica (Rua José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini, 05160-030)
CEU Vila do Sol (Avenida dos Funcionários Públicos, 369 - Jardim Capela - Campo Limpo)
Virada no Centro – Complexo Cultural Oswald de Andrade
Endereço: Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro
23 de maio
- 10h00 - Espaço Hanbok
- 10h00 - Decoração luminárias coreanas
- 11h00 - Random Play Dance - performance
- 13h00 - Performance interativa de dança
- 14h00 - Norebang
- 15h00 - Apresentação grupo de K-Dance
- 16h00 - Random Play Dance - performance
- 17h00 - Mostra de cinema coreano
24 de maio
- 10h00 - Decoração luminárias coreanas
- 11h00 - Espaço Hanbok
- 13h00 - Random Play Dance
- 14h00 - Performance interativa de dança
- 15h00 - Norebang
- 16h00 - Apresentação grupo de K-Dance
- 17h00 - Mostra de cinema coreano
- 18h00 - Random Play Dance
EMIA Brasilândia
Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Brasilândia
23 de maio
- 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Samba de Roda e Nossos Quintais Ancestrais
EMIA Chácara das Flores
Endereço: Estrada Dom João Nery, 3551 - Jardim Bartira
23 de maio
- 11h00 - Ocupação Teatral - Pequenas Ciatas (mostras artísticas e cortejo)
- 12h00 - Brinquedos infláveis
- 14h00 - Brincadeiras e jogos
24 de maio
- 10h00 - Brincadeiras e jogos + Baile EMIA (Dança)
EMIA Chácara do Jockey
Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira
23 de maio
- 10h00 - Mutirão de Plantio no Quintal
- 10h00 - Exposição FAU e Oficina 14h00 - Sarau das Infâncias
EMIA Jabaquara
Endereço: R. Volkswagen, S/N - Jabaquara
23 de maio
- 10h00 - Orquestra EMIA - Ensaio Aberto
- 10h00 - Oficina Intergeracional de Teatro e vivência lúdica
- 11h00 - Coral Cênico Infantil
- 14h00 - Banda Núcleo Experimental de Música EMIA
- 15h00 - Oficina de Arte Popular
- 15h30 - Na Virada Cultural tem Jazz
24 de maio
- 10h00 - Intervenções em Artes Visuais
EMIA Parelheiros
Endereço: Rua Euzébio Coghi, 1042 - Jardim Roschel
23 de maio
- 10h00 - O Quintal dos Sentidos: vivência artística e sensorial
EMIA Perus
Endereço: R. Joaquim Antônio Arruda, 74 - Vila Inácio
23 de maio
- 10h00 - Aula Experimental com o Quarteto da EMIA
- 14h00 - Cinema + roda de conversa
24 de maio
- 10h00 - Oficina Objetos Inventados
- 10h00 - Poemas Inventados + Microfone Aberto
Ephigenia
Endereço: Viaduto Santa Ifigênia, 66 - Santa Ifigênia
24 de maio
Fábrica de Cultura Brasilândia
Endereço: Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia
23 de maio
- 10h00 - Circuito Cineminha
- 10h00 - Espaço em Arte Livre
- 11h00 - O Circo que Fugiu, com Coletivo Xoxo
- 13h00 - Karaokê Divertido
24 de maio
- 13h00 - Futebol de Botão
- 14h00 - Domingo no Cine
Fábrica de Cultura Capão Redondo
Endereço: Rua Bacia de São Francisco, s/n - Jardim Sao Bento
23 de maio
24 de maio
Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes
Endereço: Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Fazenda do Carmo
23 de maio
- 11h00 - Atividade Literária: Virada de Perspectiva
- 13h00 - Festival Geek
- 13h00 - Fábrica de Rock
- 15h00 - Roda de Conversa: Rios Invisíveis de São Paulo
24 de maio
- 13h00 - Fábrica de RAP 16h00 - Evento Arabesque
Fábrica de Cultura Itaim Paulista
Endereço: R. Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista
23 de maio
- 11h00 - Intervenção na Bibliotech: Virada Dance!
- 14h30 - Yunei Rosa “Amor Preto”
- 15h00 - Encontro com Autor: Elson, o Menino do Origami
- 19h00 - Studio Juliano Dance
24 de maio
- 15h00 - O Papagaio Trapalhão na Ilha do Tesouro
Fábrica de Cultura Jaçanã
Endereço: R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã
23 de maio
- 14h00 - Na Terra, No Céu, No Mar... Tem História pra Viajar
24 de maio
- 14h00 - Show de Bianca Cincinato
- 16h00 - Apresentação do DJ Jorge Boog
Fábrica de Cultura Jardim São Luís
Endereço: R. Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís
23 de maio
- 13h00 - Ateliê Aberto: Estação de Reparos
- 14h00 - Musical "Histórias que Cantam Direitos"
24 de maio
- 12h00 - Ritmos da Rua - Masterclass de Danças Urbanas
Fábrica de Cultura Parque Belém
Endereço: Av. Celso Garcia, 2231 - Belenzinho
23 de maio
- 10h00 - Atividade de Jogo: RPG: Era Uma Vez
- 13h00 - Fábrica Kids
- 13h30 - Aulão de Dança no Ventre
- 15h00 - Roda de Leitura: Chapéuzinho redondo
24 de maio
- 13h00 - Estúdio de Dança Camila Peres
Fábrica de Cultura Sapopemba
Endereço: R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta
23 de maio
- 11h00 - Leitura Mediada: Contos que Ninguém te Conta
- 13h00 - Fábrica Show 15h00 - Curta com Bate-Papo: A Mãe da Lua e o Bacurau
24 de maio
Fábrica de Cultura Vila Curuçá
Endereço: R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru
23 de maio
- 11h00 - Atividade na Bibliotech
- 14h00 - Aula Aberta de Criação de Games
- 14h00 - Aula Aberta de Forró e Samba Rock
- 14h00 - Ritmão Especial de Funk
24 de maio
- 13h00 - Minha Mãe é um Show
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha
Endereço: R. Franklin do Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoeirinha
24 de maio
Faculdade Belas Artes
Endereço: R. Estela, 64 - Vila Mariana
23 de maio
- 10h30 - A tatuagem que vejo em você
- 10h30 - Fotografia em Movimento: Rastros, Fantasmas e Luzes no Retrato
- 14h30 - Magia com Luzes: Fotos que Parecem Efeito Especial
Feira do Bom Retiro
Endereço: Praça Coronel Fernando Prestes - Bom Retiro
23 de maio
- 13h00 - Samulnori Hanullim
- 13h25 - Coral das Mães Coreanas
- 13h50 - Taekwondo Monjardim
- 14h30 - Saxofone Som da Nova Fonte
- 17h15 - San Simon La Paz - Dança Tradicional Boliviana
- 18h00 - Sugi Line Dance
- 18h30 - Aura Dance Cover
- 19h00 - DJ Rafael Lee
24 de maio
- 14h00 - Coral Alegria dos Corações
- 14h20 - Luz Line Dance
- 14h50 - Saxofone Hanullim
IMS - Instituto Moreira Salles
Endereço: Av. Paulista, 2424 - Bela Vista
23 de maio
- 10h00 - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista)
- 10h00 - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello
- 10h00 - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999
- 14h00 - Cinema
- 18h00 - Visita mediada – Memória, Trabalho e Dignidade: O Legado de Laudelina
- 20h00 - Visita
24 de maio
- 10h00 - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista)
- 10h00 - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello
- 10h00 - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999
Instituto Çare
Endereço: R. Dr. Avelino Chaves, 138 - Vila Hamburguesa
23 de maio
- 11h00 - Feira da Gamela 2ª edição - evento
- 11h00 - Feira da Gamela 2ª edição - oficina de Monotipia Botânica
- 12h00 - Feira da Gamela 2ª edição - alimentação Cozinha Ocupação 9 de Julho
- 12h00 - Feira da Gamela 2ª edição - pintura mural ao vivo com Rui Amaral e Box
- 12h30 - Feira da Gamela 2ª edição - show Garoa do Recôncavo
- 14h00 - Feira da Gamela 2ª edição - oficina de Carimbos Urbanos - Cidade em Verso e Corte
- 17h30 - Feira da Gamela 2ª edição - show Estrela do Oriente de Paraty
Virada na Paulista – Instituto Cervantes
Endereço: Avenida Paulista, 2439 - Bela Vista
24 de maio
- 09h00 - Passeio Matemático por Al Ândalus
- 09h00 - Oficinas de Livros (Talleres)
- 10h00 - Feira do Livro Espanhol-Latino Americano
- 12h00 - Paella, Comidas e Bebidas Españolas
- 13h00 - Show de Dança Espanhola
- 14h00 - Discotecagem Música Latina e Espanhola
- 16h00 - Show dueto Saxofone e Violão
Instituto de Artes da UNESP
Endereço: R. Jorn. Aloysio Biondi, 215 - Barra Funda
23 de maio
- 20h00 - Um Credor da Fazenda Nacional
24 de maio
- 16h00 - Um Credor da Fazenda Nacional
Instituto Italiano de Cultura de San Paolo
Endereço: Av. Higienópolis, 436 - Higienópolis
24 de maio
- 10h00 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
- 11h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
- 14h00 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
- 15h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
Instituto Tomie Ohtake (Pinheiros)
Endereço: Rua Coropé, 88 - Pinheiros
23 de maio
- 11h00 - Exposição Allan Weber – Existe uma vida inteira que tu não conhece
- 11h00 - Exposição Pablo Lobato – Profanações
- 15h00 - Visita mediada na exposição Allan Weber
- 16h30 - Ativação: Máscaras-amuleto: quem dança seus males espanta
- 19h00 - Apresentação Samba Lenço
24 de maio
- 11h00 - Exposição Allan Weber – Existe uma vida inteira que tu não conhece
- 11h00 - Exposição Pablo Lobato – Profanações
- 11h00 - Visita mediada na exposição Allan Weber
Instituto Tomie Ohtake (Campo Belo)
Endereço: R. Antônio de Macedo Soares, 1800 - Campo Belo
23 de maio
- 10h00 - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar
- 15h00 - Ciclo de debates: Mulheres, casas e narrativas
24 de maio
- 10h00 - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar
Virada na Paulista – Itaú Cultural
Endereço: Av. Paulista, 149 - Bela Vista
23 de maio
- 11h00 - Ocupação Ana Botafogo
- 11h00 - Ocupação Ruth Rocha
- 11h00 - Exposição Mestre Didi
- 11h00 - Espaço Olavo Setubal
- 11h00 - Espaço Herculano Pires
- 11h00 - Espaço Milú Villela
- 19h00 - Expedição Brasiliana – A exposição assombra
- 20h00 - O Veneno do Teatro
- 21h00 - Expedição Brasiliana – A exposição assombra
24 de maio
- 11h00 - Ocupação Ana Botafogo
- 11h00 - Ocupação Ruth Rocha
- 11h00 - Exposição Mestre Didi
- 11h00 - Espaço Olavo Setubal
- 11h00 - Espaço Herculano Pires
- 11h00 - Espaço Milú Villela
- 11h00 - Ateliê de carimbos e gravura
- 16h00 - Foi o Rio Quem Disse
- 18h00 - O Veneno do Teatro
Virada na Paulista – Japan House
Endereço: Av. Paulista, 52 - Bela Vista
23 de maio
- 10h30 - Exibição do filme "Eu e meu avô nihonjin"
- 14h00 - Exibição do filme "Every day a good day"
- 16h00 - Exibição do filme "Confetti"
- 18h00 - Projeção High Resolution Tour
- 19h00 - Exibição da trilogia "Amarela" + bate-papo com o diretor André Saito
- 20h30 - Sessão de música City Pop
24 de maio
- 10h00 - Duelo de Cores com Pilot Pintor
- 14h00 - Jogos de Go
- 14h00 - Jogos de Shogi
- 15h00 - Sessão de música City Pop
Virada na Paulista – Livraria da Vila
Endereço: Av. Paulista, 1063 - Jardim Paulista
23 de maio
- 18h00 - Bate-papo com Cesar Bravo e Paula Febbe
- 20h30 - Bate-papo com Paulo Raviere e Roberto Denser
24 de maio
- 14h30 - Comemoração 10 anos do livro ERNESTO
- 17h00 - Lançamento do livro Nsamba
Virada na Paulista – MASP
Endereço: Av. Paulista, 1578 - Bela Vista
23 de maio
- 18h00 - Acervo em Transformação
- 18h00 - Sandra Gamarra Heshiki: réplica
- 18h00 - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento
- 18h00 - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo
- 18h00 - La Chola Poblete: Pop andino
- 18h00 - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical
- 18h00 - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz
- 18h00 - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros
- 20h00 - Entresonho (Hipnagógico), com Novíssimo Edgar
24 de maio
- 00h00 - Acervo em Transformação
- 00h00 - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros
- 10h00 - Sandra Gamarra Heshiki: réplica
- 10h00 - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento
- 10h00 - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo
- 10h00 - La Chola Poblete: Pop andino
- 10h00 - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical
- 10h00 - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz
Virada no Centro – Matiz
Endereço: R. Martins Fontes, 91 - República
24 de maio
- 16h00 - DJ Anazú
- 19h00 - Nos Tempos da Soweto
Virada no Centro – Memorial da Resistência
Endereço: Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia
24 de maio
- 10h00 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária — Brasil: Nunca Mais
- 14h30 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária — Brasil: Nunca Mais
Virada na Paulista – Méqui 1000
Endereço: Av. Paulista, 1811 - Bela Vista
23 de maio
24 de maio
Museus – MIS (Museu da Imagem e do Som)
Endereço: Av. Europa, 158 - Jardim Europa
23 de maio
- 10h00 - Nova Fotografia 2026 "Rumo ao Pernambuco Profundo"
- 10h00 - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda
- 10h00 - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS
- 10h00 - A sol y sombra
24 de maio
- 10h00 - Nova Fotografia 2026 "Rumo ao Pernambuco Profundo"
- 10h00 - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda
- 10h00 - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS
- 10h00 - A sol y sombra 14h00 - Mostra FUTMIS
Museus – Museu Afro Brasil Emanoel Araújo
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 5300 - Vila Mariana
23 de maio
- 05h00 - Exposição Temporária "Bença! – O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças"
- 10h00 - Exposição do Acervo
- 10h00 - Exposição Temporária "Padê – sentinela à porta da memória"
- 10h00 - Exposição Temporária "Um xirê para Emanoel"
- 10h00 - Exposição Temporária "Popular Populares"
- 10h00 - Exposição Temporária "Singular plural – Rubem Valentim"
- 11h00 - Conversa com Alberto Pitta
- 12h00 - Feira de Artes Gráficas
- 14h00 - Encontro com Vera Eunice no Aniversário de 21 anos da Biblioteca Carolina Maria de Jesus
24 de maio
- 05h00 - Exposição Temporária "Bença! – O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças"
Virada na Paulista – Museu Casa das Rosas
Endereço: Av. Paulista, 37 - Bela Vista
23 de maio
- 18h30 - Os Cômodos da Casa das Rosas e seus Usos
- 20h00 - Cinema ao Ar Livre: Frankenstein (1931)
- 22h00 - RPG de Mesa: A Fuga de Kalatrava
- 22h00 - Jogos de Tabuleiro
24 de maio
- 00h00 - Quem Morava Aqui? Os Personagens da Casa das Rosas
- 02h00 - Madrugada de Slam
- 10h30 - Consultas Poéticas
- 10h30 - Desenho de Observação: O Entorno e a Cidade Por Meio do Urban Sketching
- 11h30 - Bomba de Sementes
- 14h30 - Costurando Memórias: Caderno de Registro
- 15h00 - Pegue-Livros
- 15h30 - Porquinho da Paulista
- 16h30 - O que Será que Tem?
Museus – Museu Casa Guilherme de Almeida (Vila Buarque)
Endereço: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque
23 de maio
- 10h30 - Percurso das Três Donas de Higienópolis: Dona Maria Antônia
Museus – Museu Casa Guilherme de Almeida (Sumaré)
Endereço: R. Macapá, 187 - Sumaré
24 de maio
- 11h00 - Brincando de Heraldista: Ciração de Brasões
- 16h00 - Coral no Deck: Tons Sobre Tom
Museus – Museu Casa Mario de Andrade
Endereço: R. Lopes Chaves, 546 - Barra Funda
23 de maio
- 15h00 - Mário de Andrade e a Cidade: Uma Caminhada Cultural
- 19h00 - Slam do Corpo
24 de maio
- 10h30 - Mário como Amigo
- 14h00 - Roda de Contação de História
- 15h30 - Aula de Forró
Virada no Centro – Museu da Diversidade Sexual
Endereço: Estação República do Metrô (R. do Arouche, 24) - República
23 de maio
- 10h00 - Pajubá: A hora e a vez do close
- 10h00 - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo
- 15h00 - Cineclube MDS - São Paulo em Hi-fi com Luffe Steffen
24 de maio
- 10h00 - Pajubá: A hora e a vez do close
- 10h00 - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo
- 15h00 - Rolezinho LGBTQIA+ - Hudinilson Júnior e a Arte nas Ruas
Museus – Museu da Imigração
Endereço: R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca
24 de maio
- 10h00 - Gratuidade especial
- 15h00 - Forró de Abraço Fechado: Ancestralidade e Autonomia no Dançar
Virada no Centro – Museu da Língua Portuguesa
Endereço: Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico
23 de maio
- 12h00 - Funk Esquema Novo
24 de maio
- 09h00 - Entrada gratuita no Museu da Língua Portuguesa
Museus – Museu das Culturas Indígenas
Endereço: R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca
23 de maio
- 11h00 - Oficina de Grafismo Kayabi, com Rykatu Kayabi
- 15h00 - Confecção Sustentável de Biojoias, com Zenaide dos Santos S. Aguilar
- 17h15 - Comitiva Wanî Saí Keneya: o canto da floresta viva
Virada no Centro – Museu das Favelas
Endereço: Largo Páteo do Colégio, 148 - Centro Histórico
23 de maio
- 19h00 - Festa de Favela: AFROJAM
24 de maio
- 10h00 - Oficina Literatura Brincante Agbalá Conta
- 10h00 - Sobre Vivências
- 10h00 - Imaginação Radical - 100 Anos de Frantz Fanon
- 10h00 - Foto de Quebrada
- 14h00 - Sarau, Slam e Batalha: Batalha Dominação
Virada no Centro – Museu de Arte Sacra
Endereço: Av. Tiradentes, 676 - Luz
23 de maio
- 09h00 - Arte Sacra Através dos Séculos
- 09h00 - Tradição e Liturgia - A Coleção de Prataria e Ourivesaria do MA-SP
- 09h00 - Presépio Napolitano
- 09h00 - Futebol: Paixão, Devoção e Fé
- 14h00 - Visita Mediada para Público Espontâneo: Apresentação do Museu
- 17h00 - Apresentação Coral do Museu de Arte Sacra
- 18h00 - Visita Noturna no Mosteiro da Luz
24 de maio
- 09h00 - Arte Sacra Através dos Séculos
- 09h00 - Presépio Napolitano
- 09h00 - Futebol: Paixão, Devoção e Fé
- 11h00 - Apresentação Vozes da Ópera e da Canção Brasileira
Museus – Museu do Futebol
Endereço: Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu
24 de maio
- 09h00 - Entrada gratuita no Museu do Futebol
- 09h00 - "Amarelinha" no Museu do Futebol
Museus – Museu do Ipiranga
Endereço: R. dos Patriotas, 100 - Ipiranga
23 de maio
- 10h00 - Entrada gratuita
- 10h30 - Visitas mediadas
- 14h00 - Visitas mediadas
- 16h00 - Tá Todo Mundo Rindo?
24 de maio
- 10h00 - Entrada gratuita
- 10h30 - Visitas mediadas
- 14h00 - Visitas mediadas
- 14h30 - Visitas mediadas em Libras
Virada no Centro – Museu do TJSP - Palacete Conde de Sarzedas
Endereço: Rua Conde de Sarzedas - Sé
23 de maio
- 09h00 - Intervenções Musicais com o Guitarrista Aldo Scaglione
- 14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas
- 15h00 - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados
24 de maio
- 09h00 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas
- 14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas
- 15h00 - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados
Museus – Museu Judaico de São Paulo
Endereço: Rua Martinho Prado, 128 - Bela Vista
23 de maio 10h00 - Visitas autônomas e gratuitas às exposições
- 11h00 - Visita mediada especial Burle Marx - Plantas em movimento
- 14h00 - Visita mediada especial: Vamos falar sobre Shavuot?
24 de maio
- 10h00 - Visitas autônomas e gratuitas às exposições
Virada no Centro – OSESP
Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos
24 de maio
- 10h50 - Concerto Matinal - Academia Concertante
Virada no Centro – Palacetes da Sé
Endereço: R. Roberto Simonsen, 87 - Sé
23 de maio
- 18h00 - Programação especial nos Palacetes da Sé
Virada no Centro – Pinacoteca (Praça da Luz)
Endereço: Praça da Luz, 2 - Luz
23 de maio
24 de maio
- 10h30 - JogaJunto
- 11h00 - Visita educativa na exposição "Pinacoteca: Acervo"
- 14h00 - JogaJunto
- 14h00 - Visita educativa na exposição "Pinacoteca: Acervo"
Virada no Centro – Pinacoteca (Av. Tiradentes)
Endereço: Av. Tiradentes, 273 - Luz
23 de maio
- 10h30 - Experimenta!
- 14h00 - Experimenta!
24 de maio
- 10h30 - Experimenta!
- 14h00 - Experimenta!
Polo Cultural Chácara do Jockey
Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira
23 de maio
- 12h00 - Semana do Brincar na Virada - Contação de Histórias: COMEÇO, MEIO E FIM
Praça Elis Regina
Endereço: R. Pereira do Lago, 100 - Vila Gomes
23 de maio
- 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Sarau de Brincadeiras e cantorias
Escolas de Samba – Quadra da Acadêmicos do Tatuapé
Endereço: R. Melo Peixoto, 1513 - Tatuapé
23 de maio
- 16h30 - Acadêmicos do Tatuapé
Escolas de Samba – Quadra da Águia de Ouro
Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 7683 - Várzea da Barra Funda
24 de maio 14h00 - Águia de Ouro
Escolas de Samba – Quadra da Barroca Zona Sul
Endereço: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 3284 - Vila do Encontro
24 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Brinco da Marquesa
Endereço: R. Dom Vilares, 300 - Vila Brasilina
23 de maio
- 19h00 - Brinco da Marquesa
Escolas de Samba – Quadra da Camisa 12
Endereço: R. José Pinheiro Bezerra, 1 - Brás
23 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Camisa Verde Branco
Endereço: R. James Holland, 663 - Barra Funda
24 de maio
- 17h00 - Camisa Verde Branco
Escolas de Samba – Quadra da Colorado do Brás
Endereço: R. Itaqui, 141 - Canindé
24 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Dom Bosco de Itaquera
Endereço: R. Álvaro de Mendonça, 456 - Itaquera
23 de maio
- 18h00 - Dom Bosco de Itaquera
Escolas de Samba – Quadra da Dragões da Real
Endereço: Av. Emb. Macedo Soares, 1018 - Vila Anastácio
23 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Estrela do Terceiro Milênio
Endereço: R. José Antunes Cerdeira, 71 - Parque America
24 de maio
- 19h00 - Estrela do Terceiro Milênio
Escolas de Samba – Quadra da Gaviões da Fiel
Endereço: R. Cristina Tomás, 183 - Bom Retiro
23 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Imperador do Ipiranga
Endereço: Av. Carioca, 99 - Ipiranga
24 de maio
- 18h00 - Imperador do Ipiranga
Escolas de Samba – Quadra da Imperatriz da Paulicéia
Endereço: Av. Dr. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 1450 - Vila Talarico
24 de maio
- 16h00 - Imperatriz da Paulicéia
Escolas de Samba – Quadra da Império de Casa Verde
Endereço: Rua Brazelisa Alves de Carvalho, 188 - Vila Baruel
24 de maio
- 17h00 - Império de Casa Verde
Escolas de Samba – Quadra da Independente Tricolor
Endereço: R. Doze de Setembro, 259 - Vila Guilherme
23 de maio
- 16h00 - Independente Tricolor
Escolas de Samba – Quadra da Mancha Verde
Endereço: R. Norma de Luca, 550 - Barra Funda
24 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Mocidade Unida da Mooca
Endereço: R. Bresser, 2271 - Mooca
24 de maio
- 19h30 - Mocidade Unida da Mooca
Escolas de Samba – Quadra da Nenê de Vila Matilde
Endereço: R. Júlio Rinaldi, 1 - Vila Salete
23 de maio
- 16h00 - Nenê de Vila Matilde
Escolas de Samba – Quadra da Pérola Negra
Endereço: Av. Cardeal Santiago Luís Copello, 300 - Vila Ribeiro de Barros
23 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Primeira da Cidade Líder
Endereço: Rua Casimiro Misskiniz, 147 - Cidade Líder
24 de maio
- 19h00 - Primeira da Cidade Líder
Escolas de Samba – Quadra da Rosas de Ouro
Endereço: R. Cel. Euclides Machado, 1066 - Limão
24 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Tom Maior
Endereço: R. Luigi Greco, 196 - Barra Funda
24 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Torcida Jovem Santos
Endereço: Rua Dr. Luis Carlos, 3 - Chácara Califórnia
23 de maio
- 20h00 - Torcida Jovem Santos
Escolas de Samba – Quadra da Unidos da Vila Maria
Endereço: R. Cabo João Monteiro da Rocha, 448 - Jardim Japao
23 de maio
- 12h00 - Unidos de Vila Maria
Escolas de Samba – Quadra da Unidos de Santa Bárbara
Endereço: R. José Cardoso Pímentel, 14 - Vila Alabama
24 de maio
- 17h00 - Unidos de Santa Bárbara
Escolas de Samba – Quadra da Unidos de São Lucas
Endereço: R. Carminha, 264 - Parque São Lucas
23 de maio
- 20h30 - Unidos de São Lucas
Escolas de Samba – Quadra da Unidos do Peruche
Endereço: Rua Samaritá, 1040 - Jardim das Laranjeiras
24 de maio
- 16h00 - Unidos do Peruche
Escolas de Samba – Quadra da Vai-Vai
Endereço: Av. Dr. Abraão Ribeiro, 505 - Bom Retiro
23 de maio
Escolas de Samba – Quadra da X-9 Paulistana
Endereço: Tv. Casalbuono, 02 - Vila Guilherme
24 de maio
Virada no Centro – SESC 14 Bis
Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista
23 de maio
- 18h00 - ANNÁ Canta Gonzagão
- 20h00 - Lia de Itamaracá
24 de maio
Virada no Centro – SESC 24 de Maio
Endereço: R. 24 de Maio, 109 - República
23 de maio
- 16h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos
- 18h00 - Maracatu Ouro do Congo
- 20h00 - Gero Camilo e Marcelino Freire leem "Escalavra"
- 20h00 - Impressão de Clichês em Xilogravura - Com Xilomóvel
- 21h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza
- 23h00 - Caetana e Frevo Bixiga
24 de maio
- 00h00 - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira
- 01h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza
- 03h00 - Brega funk tá na casa! - Com DJ Iury Andrew e Eva Bessa
- 11h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos
- 12h00 - Maracatu Ouro do Congo
- 13h00 - Costurando La Ursa em Feltro - Com Dayze Rafaelle
- 13h00 - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira
- 14h00 - Baile no Colo: Banda de Pífanos - Com Bloco de Pífanos de São Paulo
- 15h00 - Caetana e Frevo Bixiga
- 16h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos
- 17h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza
Virada na Paulista – SESC Avenida Paulista
Endereço: Av. Paulista, 119 - Bela Vista
23 de maio
- 18h00 - Baile Nostalgia
- 19h00 - Boate Class, com Isa Zendron
- 19h00 - Tudo para mim é viagem de volta, de Podeserdesligado
- 20h00 - Karaokêra Kerida
- 22h00 - Baile do Risca Fada convida Karol Conká
- 23h00 - Discotecagem: DJ Evelyn Cristina
- 23h00 - Tudo para mim é viagem de volta, de Podeserdesligado
24 de maio
- 14h00 - Brincar que encanta: construindo e manipulando o Traca-Traca
- 15h00 - Pé Grande, com Futura
- 17h00 - Elos, com Cia Vítreo
SESC Belenzinho
Endereço: R. Padre Adelino, 1000 - Belenzinho
23 de maio
- 14h00 - Entre Cores e Equilíbrios
- 18h00 - Mimi em Movimento
- 18h00 - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias
- 18h00 - ¡Cerrado! com Grupo Pano
- 18h00 - Cortejo do Polvo
- 19h00 - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro
- 19h00 - Vivência de Skates
- 19h00 - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta
- 20h00 - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro
- 20h00 - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias
- 20h00 - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas
- 20h00 - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira
- 20h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio
- 21h30 - Johnny Hooker
24 de maio
- 11h00 - Vivências de malabares para pessoas idosas
- 12h00 - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias
- 13h00 - Mimi em Movimento
- 13h00 - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro
- 14h00 - Vivências de malabares para pessoas idosas
- 14h00 - Oficina de figurino para circo: casaca de palhaço clássico colorido
- 14h00 - Entre Cores e Equilíbrios
- 14h00 - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro
- 15h00 - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas
- 15h00 - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta
- 15h30 - ¡Cerrado! com Grupo Pano
- 17h00 - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira
- 17h00 - Cortejo do Polvo
- 17h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio
Virada no Centro – SESC Bom Retiro
Endereço: Alameda Nothmann, 185 - Campos Elíseos
23 de maio
- 15h00 - Skate das Minas
- 18h00 - As Mina Risca com participação de Bivolt, Karol de Souza e Tatiana
- 21h00 - N.I.N.A
- 22h30 - MC Luanna com participação de Barona
24 de maio
- 14h00 - Skate das Minas
- 16h00 - Stefanie convida Cris SNJ e Nega Gizza
SESC Campo Limpo
Endereço: R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 - Vila Prel
23 de maio
24 de maio
- 10h30 - Samba de Gafieira - com Vanessa dos Anjos e Wellington Guimarães
- 17h00 - Gilberto Monteiro e Grupo de Música Raíz do Conservatório de Tatuí
SESC Casa Verde
Endereço: Av. Casa Verde, 327 - Jardim Sao Bento
23 de maio
- 18h00 - Frases sob medida - Ativações poéticas, por Daniela Avelar
- 18h00 - A medida das coisas, por Daniela Avelar
- 18h00 - LARP: Peleja dos vivos na noite dos mortos com Cofraria das Ideias
- 18h00 - Neymar Dias e Claudio Lacerda, com o show "Grandes Sertões"
- 18h00 - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi
- 18h30 - Cunhado de Lobisomem. Com Paulo Freire e Danilo Moraes
- 20h00 - Orquestra Filarmônica de Violas. Com participação de Ana Luiza
24 de maio
- 10h00 - A medida das coisas, por Daniela Avelar
- 11h30 - Adriana Farias Trio
- 12h00 - LARP: Os causos de Piratininga: Uma garoa que povoa, com Confraria das ideias
- 12h45 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados
- 14h00 - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi
- 14h30 - A Menina Inezita, com Abigail conta mais de mil
- 15h30 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados
- 16h00 - Itamar Assumpção por Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci
SESC Consolação
Endereço: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque
23 de maio
- 18h00 - Baile Charme do Viaduto de Madureira
- 20h00 - Jaloo
- 20h00 - Baile da Trupe Benkady
- 21h00 - Brasil para Todes KikiBall
- 23h00 - Jaloo
24 de maio
- 11h00 - Percussão Neon na BioBall
- 12h00 - Movimento Brasil Axé 90
- 13h00 - Bakulu: Zumbiido Afropercussivo
- 14h00 - Brasa: Uma Dança Show de Bola
- 15h00 - Jam para Crianças
- 16h00 - Tiquequê
- 18h00 - Cine Concerto: "A História sem Fim", com o trio Ema Stoned
SESC CPF (Centro de Pesquisa e Formação)
Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista
23 de maio
- 18h00 - Prosas Musicais - Samba na Pauliceia 90
- 18h00 - Leituras Dramáticas - A ridícula ideia de nunca mais te ver
Virada no Centro – SESC Florêncio de Abreu
Endereço: R. Florêncio de Abreu, 305/315 - Centro Histórico
24 de maio
Virada no Centro – SESC Galeria
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 113 - República
24 de maio
- 10h00 - Rainhas da Virada (Com as DJs Danúbia e Lisa Bueno)
- 10h00 - Jogos do Mundo (Com o Grupo Caravana Lúdica)
- 10h00 - Ruas Brincantes (Com OCA Escola Cultural)
- 10h00 - Ateliê de Impressão com Carimbo (Com Quiosco Cultural)
- 10h00 - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)
- 10h00 - Pé de Livros (Ocupação literária e mediação com a Composta Companhia)
- 10h00 - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)
- 12h00 - Cantigas de Amor para um Coração Pequeno (Cia. Tempo de Brincar)
- 13h00 - Pick-up Família (Com DJs Danúbia e Lisa Bueno)
- 14h30 - Só no Passinho... (Com Projeto Groove 011 e Sampa Charme)
- 15h00 - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)
- 15h00 - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)
- 16h00 - Da Alfaia ao Baque Virado (Vivência em família com o Grupo Bloco de Pedra)
- 17h00 - Arrastão de Maracatu Baque Virado (Cortejo e apresentação com o Grupo Bloco de Pedra)
SESC Interlagos
Endereço: Av. Manuel Alves Soares, 1100 - Parque Colonial
23 de maio
24 de maio
SESC Ipiranga
Endereço: R. Bom Pastor, 822 - Ipiranga
23 de maio
- 18h00 - Baile da Chic Show
- 20h00 - Comunhão
24 de maio
- 10h30 - Muralismo na prática: geometrias do encontro
- 11h00 - Antes de dormir
- 14h00 - Brincando de Chorinho
- 14h30 - Converso com mães
- 16h00 - Com as Coisas
- 18h00 - Nada é Suficiente
SESC Itaquera
Endereço: Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 - Itaquera
23 de maio
- 19h00 - Rael convida Rashid
SESC Pompeia
Endereço: R. Clélia, 93 - Água Branca
23 de maio
- 18h00 - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP)
- 18h30 - Pare, Pense, Sinta & Seja
- 19h00 - Territimia
- 19h30 - Suave Ciclo com Vj Suave
- 20h00 - Uma velha canção, quase esquecida
- 20h30 - Cineconcerto "Tubarão (Jaws)" com Orquestra Almai
- 21h00 - Getúlio Abelha com participações de Zaynara, Katy da Voz e Wirk
- 21h30 - Selva Noturna
- 22h00 - Suave Ciclo com Vj Suave
- 22h30 - Territimia
- 23h00 - Baile Silencioso com discotecagem de Baile dos Ratos, Cabra Guaraná e Mamba Negra
- 23h00 - Atoinvenção Festa da Fúria - série Vândalas mascaradas com Sophia Pinheiro, Transälien, Barbara Matias Kariri e Olinda Yawar Tupinambá
24 de maio
- 00h00 - Dead Fish
- 10h00 - Pare, Pense, Sinta & Seja
- 10h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso
- 11h00 - Os coloridos
- 12h00 - Pare, Pense, Sinta & Seja
- 13h00 - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP)
- 14h00 - Xilgravura de bichos com Bru dos Santos, pessoa educadora em tecnologias e artes
- 15h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso
- 17h00 - Territimia
- 18h00 - Uma velha canção, quase esquecida
- 18h00 - Grupo Triii e Badulaque com o show "Bichos"
SESC Santana
Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 579 - Santana
23 de maio
- 18h00 - Baile Charme
- 21h00 - Saudade
24 de maio
- 10h00 - Adulto brinca junto
- 12h00 - Scaratuja
- 13h30 - Feira de troca BiblioSesc
- 15h00 - Roda de Samba do Cupinzeiro
- 16h00 - Da brincadeira ao personagem: Cavalo Marinho para crianças
SESC Santo Amaro
Endereço: R. Amador Bueno, 505 - Santo Amaro
23 de maio
- 15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz
- 19h00 - Uma Viagem ao Mundo de Cordaline com Grupo Lezizz
- 19h00 - The Jackson's Funk com Clarin Cia de Dança
- 20h30 - Paula Lima canta "Soul Lee"
24 de maio
- 15h00 - Feito prá dançar: Forró
- 15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz
- 16h00 - Círculo das Baleias com Pia Fraus
- 17h00 - Beatles Cordel
SESC Vila Mariana
Endereço: R. Pelotas, 141 - Vila Mariana
23 de maio
- 18h00 - Edson
- 18h00 - Luminosas: projeções e ocupações femininas
- 19h30 - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya
- 20h30 - Sobre Elas: Uma Manifesta!
- 22h00 - Leci Brandão
24 de maio
- 15h00 - Grazzi Brasil
- 17h00 - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya
- 18h00 - Leci Brandão
Virada na Paulista – Teatro YouTube
Endereço: Av. Paulista, 2073 - Bela Vista (Dentro da Galeria Magalu)
23 de maio
- 20h00 - TIP - antes que me queimem eu mesma me atiro no fogo
Virada no Centro – TJSP Palácio da Justiça
Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico
23 de maio
- 09h00 - Visita Autoguiada
- 09h30 - Visita Guiada
- 13h30 - Visita Guiada
- 15h30 - Visita Guiada
24 de maio
- 09h00 - Visita Autoguiada
- 10h00 - Visita Guiada
- 14h00 - Visita Guiada
- 16h00 - Visita Guiada
Espaços de Cultura – Unibes Cultural
Endereço: R. Oscar Freire, 2500 - Sumaré
23 de maio
- 12h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia
- 12h00 - Exposição 6+6 = 18
- 14h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Pedro Martinelli, olho no mundo
- 15h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Claudia Jaguaribe – Fotografia e IA
- 16h30 - Produção Cultural: o que é, como se faz? com Ronaldo Mathias
24 de maio
- 10h00 - Exposição Docugrafias de Almir Mavignier
- 11h00 - Krav Maga
- 12h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia
- 12h00 - Exposição 6+6 = 18
- 14h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Mauricio Duarte e Luciara Ribeiro (mediação) – Memorial Penha de França
- 15h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Elena Givone – Territórios do Sonhar
- 15h00 - Transformando nossas imperfeições em obras de arte
Virada no Centro – Void Centro
Endereço: R. Dom José de Barros, 253 - República
23 de maio
- 18h00 - Programação especial na Void Centro
Virada no Centro – Teatro Franco Zampari
Endereço: Av. Tiradentes, 451 - Luz
24 de maio
- 15h00 - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus
Virada no Centro – Paróquia Nossa Senhora Achiropita
Endereço: Rua Treze de Maio, 478 - Bela Vista
24 de maio
- 10h00 - Festa da Mãe Negra
Holi Festival – Praça Roosevelt
Endereço: Praça Franklin Roosevelt, s/n - Bela Vista
24 de maio
- 09h00 - Holi Festival - Meditação
- 10h00 - Holi Festival - Yoga
- 11h00 - Holi Festival - Dança Circular
- 12h00 - Holi Festival - Flor das Aguas Bhakti Som
- 13h00 - Holi Festival - Bollywood
- 14h00 - Holi Festival - Banda Maha Mantra
- 16h00 - Holi Festival - DJ Nandyx
Virada no Centro – Mosteiro de São Bento
Endereço: Largo São Bento, s/nº - Centro Histórico
24 de maio
- 08h00 - Missa com Órgão
- 10h00 - Missa com Órgão e Canto Gregoriano
- 16h30 - Vésperas com Órgão
Praça Padre Bento
Endereço: Praça Padre Bento - Pari
23 de maio
- 11h00 - Festa Sabores da China
Igreja de Santo Antônio
Endereço: Praça do Patriarca, 49 - Centro Histórico
23 de maio
- 15h00 - Labirinto Amoroso
Virada no Centro – Centro Maria Antonia da USP
Endereço: Rua Maria Antônia, 258 - Vila Buarque
23 de maio
- 15h00 - Exposição "Rever Baravelli"
Virada no Centro – Formosa Hi-Fi / Galeria Subterrânea
Endereço: Viaduto do Chá - Centro Histórico
Intervenção artística: Biolumini - FOGO e Templo de Luz - AkaCorleone
24 de maio
- 08h00 - Exposição Domínio Público: 6529 Memes
Virada na Paulista – Edifício Gazeta (Escadão)
Endereço: Av. Paulista, 900 - Bela Vista
24 de maio
- 09h00 - Duo Entre Cordas
- 11h00 - Red Sang King
Virada no Centro - Circolo Italiano San Paolo
Endereço: Av. Ipiranga, 344 - 2º andar - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 11h00 - Exposição Diálogo no Escuro - Imigração Italiana
Virada no Centro - Cine Copan
Endereço: Av. Ipiranga, 200 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 23h00 - Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos
24 de maio
- 13h00 - Hamlet, Sonhos que Virão
Virada no Centro - iBT - Instituto Brasileiro de Teatro
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 - Bela Vista
23 de maio
- 18h00 - Não Aprendi Dizer Adeus
- 19h30 - Carrinho Trágico de Churrasco Grego
- 21h30 - Gota D' Água
- 23h59 - Bloco Agora Vai
24 de maio
- 02h00 - Rael Barja (DJ)
- 03h00 - Angela Ribeiro (DJ)
- 11h00 - Mágico Di Ó
- 15h00 - Mágico Di Ó
PiPa
Endereço: Rua Taquaraçu de Minas, 92, Casa 2, Jardim Peri Alto
23 de maio
- 10h00 - Oficina Semente Criativa
- 10h00 - Oficina Grafitando Plantas
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia
- 13h00 - Pocket show de Estrela Cadência
24 de maio
- 10h00 - Oficina GeoTintas que Alimentam
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia
- 13h00 - Meliponas: Sarau da Abelha Nativa
FavelArte Galeria Suburbana
Endereço: Rua Rudolf Lotze, 235A, Paraisópolis
23 de maio
- 10h00 - Oficina Sabores da Terra: terra que vira cor
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis
24 de maio
- 14h00 - Conversa sobre alimentação na quebrada, com Gabriel Finamore
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis
São Mateus em Movimento
Endereço: Rua Cônego José Maria Fernandes, 127, Cidade São Mateus
23 de maio
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus
- 11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale
- 14h30 - Performance “Balança da Justiça”
24 de maio
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus
- 11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale
- 14h30 - Performance “Balança da Justiça”
Travas da Sul
Endereço: R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 1021, Parque América
23 de maio
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú
- 13h15 - Bate-papo: O papel das mulheres e os desafios nas pautas ambientais
24 de maio
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú
- 13h15 - Nossa Fazenda: Espaço de Agricultura Ecológica e Cultura
Qual é o esquema de segurança para a Virada Cultural?
A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quinta-feira o esquema especial de segurança preparado para a Virada Cultural 2026, que acontece nos dias 23 e 24 de maio.
Segundo a administração municipal, a operação reunirá 9 mil profissionais distribuídos em diferentes regiões da capital paulista. O efetivo inclui 4.200 policiais militares, 2.800 agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e 2 mil seguranças privados.
A GCM terá reforço no número de agentes e viaturas em comparação com a edição anterior do evento. Ao todo, serão mobilizados 2.800 guardas e 712 veículos. De acordo com o comunicado, o número representa aumento de 47% no efetivo e de 24% na frota utilizada em relação à edição de 2025.
O Centro da cidade concentrará a maior parte das equipes de segurança, com 800 agentes e 256 viaturas. O reforço da Diária Especial de Atividade Complementar (DEAC) e das equipes de apoio contará com 766 agentes e 60 veículos.
Na Zona Sul, o esquema terá 556 agentes da GCM e 180 viaturas. A Zona Leste contará com 430 agentes e 132 veículos. Já a Zona Norte terá 132 guardas e 44 viaturas, enquanto a Zona Oeste receberá 116 agentes e 40 veículos.