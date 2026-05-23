Virada Cultural de São Paulo 2026: veja as atrações por palcos 24h, com horário e endereço

A Virada Cultural 2026 movimentará a cidade de São Paulo neste fim de semana e deve reunir milhares de pessoas em diferentes regiões da capital paulista. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da capital paulista.

Segundo informações da Prefeitura de São Paulo, a programação contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos. Entre os artistas confirmados estão Thiaguinho, Péricles, Seu Jorge, Marina Sena, Sidney Magal, Luísa Sonza, Manu Chao e Ajulliacosta.

A programação da Virada Cultural terá atividades espalhadas por bairros de todas as zonas da cidade. O Centro, no entanto, continua como o principal ponto de concentração do evento, reunindo parte dos shows mais aguardados e das atrações culturais previstas para o fim de semana.

Segundo o comunicado oficial, alguns palcos funcionarão durante 24 horas. A proposta é manter apresentações ao longo da madrugada, com programação contínua de música e atividades culturais para o público.

Veja a programação completa da Virada Cultural a seguir: