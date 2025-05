Virada Cultural de SP 2025: veja como chegar a cada palco da zona Oeste

A tão esperada Virada Cultural 2025 será realizada nos dias 24 e 25 de maio, abrangendo diversos bairros de São Paulo. Segundo informações da prefeitura, o evento contará com mais de mil atrações, incluindo shows musicais, apresentações de stand up, espetáculos infantis, feiras de artesanato, aulas abertas e mostras de cinema espalhadas pela cidade.

Com uma programação extensa e gratuita, a Virada deve reunir um grande público local e turistas, que deverão organizar seu roteiro para aproveitar cada palco.

Para facilitar a mobilidade, a EXAME preparou um guia detalhado com as melhores opções de transporte para chegar a cada ponto do evento.

Além dos palcos montados em espaços públicos, várias unidades do Sesc oferecerão programação gratuita durante todo o final de semana. Os museus municipais e estaduais também abrirão suas portas sem cobrança de ingressos durante a Virada Cultural.

De acordo com a SPTrans, a frota de ônibus terá um aumento de 25% na circulação no domingo. Para auxiliar os passageiros, especialmente na região central, foi criado um site que indica as melhores linhas para deslocamento entre os palcos. Novas rotas foram implementadas para atender a essa demanda. Conforme a Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, a CPTM funcionará ininterruptamente durante a madrugada de sábado para domingo, entre 0h e 4h.

No metrô, as estações São Bento (Linha 1-Azul), Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha), Anhangabaú e República (Linha 3-Vermelha) estarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada entre sábado e domingo. As demais estações operarão apenas para desembarque.

Como se locomover até os palcos da zona Oeste durante a Virada Cultural 2025

Butantã

O palco Butantã está localizado no Instituto Previdência, na avenida Pirajussara, 4122, e fica a aproximadamente 20 minutos a pé da estação de metrô Villa Sônia, da Linha 4-Amarela. No entanto, há a opção de pegar um ônibus que faz parada em frente ao palco.

24/05 – sábado

17h: Jota.Pê

19h: Banda Uó (Participação: Gaby Amarantos)

21h: Duda Beat

25/05 – domingo

10h30: Queen Live Kids

11h30: Névula

13h: Fresno

15h: Dead Fish

17h: Sepultura

Tendal da Lapa

O palco Tendal da Lapa fica próximo à estação de metrô Lapa, da Linha 8-Diamante, a apenas 10 minutos de caminhada. Outra opção é utilizar o ônibus, que tem alto fluxo de linhas na região.

24/05 – sábado

17h: Henrique Madeira

18h: MOMBOJÓ

19h: Helena Serena

21h: Mariana Aydar

23h: Cabaré Barrados no Baile

25/05 – domingo

00h até 05h: Forró dos Ratos

09h até 13h: Primaverar

11h: Circo Rock Shorts

12h: Jazz Riddin

13h: Menores Atos

14h: Reexista

15h: Black Mantra

16h: Gabriel Thomaz Multi-Homem

17h: Lenine

Casa de Cultura Butantã

O palco Casa de Cultura Butantã pode ser acessado pela estação Villa Sônia, da Linha 4-Amarela, a cerca de 10 minutos a pé. Também há acesso por ônibus.

24/05 – sábado

17h: Devotos

19h: Punho de Mahin

21h: Inocentes convida Ariel

25/05 – domingo

10h: Salada 20 – Espetáculo YIÁ AYÊ

11h: Maga Rude

13h: Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

15h: Yellowman

17h: Mato Seco

Intervalos: DJ MONGOBEAT

Centro Cultural da Diversidade

O Centro Cultural da Diversidade, localizado na rua Lopes Neto, 206, no Itaim Bibi, fica a 13 minutos a pé da estação Cidade Jardim, da Linha 5-Lilás. Também é possível acessar pela estação Faria Lima, da Linha 4-Amarela, e pegar um ônibus, com ponto a menos de uma quadra de distância.

24/05 – sábado

18h: Samb’Ayô

20h: Getúlio Abelha

25/05 – domingo

10h: DJ Mau Mau

11h: MC Pii

12h: Lucas Navarro

14h: Fernanda Coelho

15h: Cabaré da Diversidade

17h: Fitti

Chácara do Jockey

O palco Chácara do Jockey fica na avenida Prof. Francisco Morato, 5300, na Vila Sônia, e está a 20 minutos a pé da estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela. Também é possível chegar de ônibus ou por corrida de aplicativo.

24/05 – sábado

17h: Vaiqueeuvoo

25/05 – domingo

11h: Encontro

13h: Danilo Nunes / Carrossel de Baco

15h: Aline Paes

16h30: Sarau do Charles convida Ana Flor

Biblioteca Alceu Amoroso Lima

O palco da Biblioteca Alceu Amoroso Lima fica a 20 minutos a pé das estações Oscar Freire e Fradique Coutinho, da Linha 4-Amarela, e também é acessível por ônibus ou corrida de aplicativo.

24/05 – sábado

11h: De Férias no Sítio

13h: Árvore de Histórias

Teatro Cacilda Becker

O Teatro Cacilda Becker, localizado na rua Tito, 295, está a 20 minutos de caminhada da estação Lapa, da Linha 8-Diamante, e é acessível por ônibus.

24/05 – sábado

16h: Epifania – Intuição Cia de Dança

18h: O Diário de Duas Bicicletas (Grupo Ângelo Madureira + Ana Catarina Vieira)

21h: Florestas de Odé (Cia Treme Terra)

25/05 – domingo

11h: Aguaceiro de Menino Bentu (Cia Menina Fulô)

14h: Lindy Hop (That Swing Dance Company)

16h: Eu Só Dançarei Com Você (Cia Pé na Tábua)

17h30: 2.0 Requebrar (Diladim)

19h: Cartas Brasileiras (Raça Cia de Dança)

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Localizada no Parque Villa-Lobos, na avenida Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, o palco é acessível via ônibus ou pela estação Villa-Lobos Jaguaré, da Linha 9-Esmeralda, ao lado do parque.

25/05 – domingo

13h: Mel Lisboa canta Rita Lee

Museu das Culturas Indígenas

O Museu das Culturas Indígenas fica próximo ao Memorial da América Latina, ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha. A caminhada até o local é de 16 minutos.

25/05 – domingo

14h: Encontro com Mestres de Saberes Indígenas

Biblioteca Monteiro Lobato

A Biblioteca Monteiro Lobato, localizada na rua Gen. Jardim, 485, na Vila Buarque, está a 12 minutos de caminhada da estação República, da Linha 3-Vermelha.

24/05 – sábado

10h: CIRCA MARGARIDA

Edifício Oswald de Andrade

O Edifício Oswald de Andrade, localizado na rua Três Rios, 363, sediará a programação especial Virada Cultural K-Pop, próxima à estação Tiradentes da Linha 1-Azul.