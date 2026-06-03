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Esse é o segredo para destravar seu salário após 6 anos — e não tem relação com o seu diploma

Após os primeiros anos de experiência, empresas reduzem o peso operacional técnico e passam a valorizar gestão de pessoas e tomada de decisão

O segredo para destravar seu salário após 6 anos | Freepik

O segredo para destravar seu salário após 6 anos | Freepik

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08h15.

O estudo The long game: How college rankings change over the career lifecycle, publicado pelo Burning Glass Institute, mostra que uma universidade de prestígio ou o domínio de uma ferramenta técnica avançada garantem o primeiro emprego e, muitas vezes, um salário inicial acima da média. Mas, isso tem uma data de validade.

À medida que os anos passam, o mercado de trabalho muda o critério de avaliação dos profissionais, transferindo o peso das competências técnicas para a capacidade de liderar, negociar e gerenciar incertezas.

Após cinco ou seis anos de atuação, o diferencial competitivo passa a ser as habilidades adquiridas ao longo da experiência para além de uma formação acadêmica

Essa mudança é o que transforma as soft skills no verdadeiro motor de sustentabilidade financeira e ascensão corporativa.

Aprenda a comunicar seu potencial antes, durante e depois do processo seletivo 

Mercado passa a valorizar entrega e liderança 

No início da trajetória profissional, o foco das organizações é majoritariamente operacional, posições juniores exigem competências técnicas tangíveis e quantificáveis. 

É nesse cenário que os recém-formados em instituições de primeira linha costumam sair na frente. Porém, entre o quinto e o sexto ano de carreira, o escopo do trabalho sofre uma alteração, ou seja, para avançar rumo a cargos de gerência, diretoria e liderança executiva, o profissional precisa migrar da execução para a estratégia

O dia a dia deixa de ser sobre entregar tarefas individuais e passa a ser sobre gerenciar pessoas, mediar conflitos e tomar decisões sob pressão.

Nessa fase, a dependência exclusiva das habilidades técnicas gera um teto na evolução salarial. Sem inteligência emocional, comunicação assertiva e visão sistêmica, o profissional estagna no nível técnico operacional.

Soft skill é prática 

Diferente das ferramentas técnicas, que podem ser aprendidas em cursos intensivos, o desenvolvimento das habilidades comportamentais exige prática contínua e exposição a cenários reais de negócios.

Uma das formas mais eficazes de acelerar esse aprendizado é assumir voluntariamente projetos que estão em desenvolvimento que demandam forte capacidade de articulação entre diferentes áreas. 

Essa exposição força o aprimoramento da comunicação assertiva e testar a resiliência diante de imprevistos.

Além disso, a busca por mentorias com executivos mais experientes e a prática de dar e receber feedbacks estruturados ajudam a acelerar esse processo. 

No cenário corporativo contemporâneo, a excelência técnica e a origem acadêmica abrem as portas, mas são as competências humanas que determinam quem permanece e prospera na liderança das organizações.

A habilidade de se posicionar

Para quem ainda está na porta de entrada do mercado, a construção dessas competências começa antes mesmo da contratação. O curso gratuito de Processos Seletivos do Na Prática propõe uma preparação estruturada para candidatos que querem entender melhor como recrutadores e ferramentas de inteligência artificial avaliam currículos, entrevistas e dinâmicas.

Ao longo de oito módulos, a formação aborda desde a interpretação de vagas até a construção de uma narrativa profissional consistente, com foco em currículo, LinkedIn, entrevistas, testes e organização das candidaturas. A proposta é ajudar jovens profissionais, universitários e candidatos a vagas de estágio, trainee e analista a avançarem com mais clareza em cada etapa do processo seletivo.

Acesse o curso gratuito do Na Prática e fortaleça sua preparação para processos seletivos 

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