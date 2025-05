Virada Cultural de SP 2025: veja como chegar a cada palco da zona Norte

A tão esperada Virada Cultural 2025 será realizada nos dias 24 e 25 de maio, abrangendo diversos bairros de São Paulo. Segundo informações da prefeitura, o evento contará com mais de mil atrações, incluindo shows musicais, apresentações de stand up, espetáculos infantis, feiras de artesanato, aulas abertas e mostras de cinema espalhadas pela cidade.

Com uma programação extensa e gratuita, a Virada deve reunir um grande público local e turistas, que deverão organizar seu roteiro para aproveitar cada palco.

Para facilitar a mobilidade, a EXAME preparou um guia detalhado com as melhores opções de transporte para chegar a cada ponto do evento.

Além dos palcos montados em espaços públicos, várias unidades do Sesc oferecerão programação gratuita durante todo o final de semana. Os museus municipais e estaduais também abrirão suas portas sem cobrança de ingressos durante a Virada Cultural.

De acordo com a SPTrans, a frota de ônibus terá um aumento de 25% na circulação no domingo. Para auxiliar os passageiros, especialmente na região central, foi criado um site que indica as melhores linhas para deslocamento entre os palcos. Novas rotas foram implementadas para atender a essa demanda. Conforme a Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, a CPTM funcionará ininterruptamente durante a madrugada de sábado para domingo, entre 0h e 4h.

No metrô, as estações São Bento (Linha 1-Azul), Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha), Anhangabaú e República (Linha 3-Vermelha) estarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada entre sábado e domingo. As demais estações operarão apenas para desembarque.

Como se locomover até os palcos da zona Sul durante a Virada Cultural 2025

Palco Parada Inglesa

Localizado na avenida Luiz Dumont Villares, entre os números 1524-1552, no Jardim São Paulo, o palco Parada Inglesa fica a poucos metros da estação de metrô Parada Inglesa, da Linha 1-Azul. Também há diversos pontos de ônibus próximos ao local.

Programação:

24/05 – sábado

17h: Clube do Balanço

19h: Xênia França

21h: Mart’nália

25/05 – domingo

10h30: Pequeno Cidadão (Infantil)

12h30: James Boogalloo Bolden

14h30: Ira!

17h: Vanessa da Mata

INTERVALO: DJ Evelyn Cristina

Palco Freguesia-Brasilândia

Na Praça Dollman, avenida Miguel Conejo, 1718, Vila Albertina, o palco Freguesia-Brasilândia é acessível apenas por ônibus, já que o sistema metroferroviário não atende a essa área. Algumas linhas de ônibus que passam pela região incluem: 8215-10, 8528-10, 938V-10, 975A-10, N142-11.

Programação:

24/05 – sábado

16h30: Marcos e Belutti

19h: Toni Garrido

21h: Luísa Sonza

25/05 – domingo

10h30: O Diário de Mika (Infantil)

12h30: Grupo Katinguelê

14h30: Tássia Reis

16h30: BK’

INTERVALO: DJ Vivian Marques

Centro Cultural da Juventude

O Centro Cultural da Juventude – Ruth Cardoso, localizado na avenida Dep. Emílio Carlos, 3641, na Vila dos Andrades, fica distante das estações de metrô. A estação mais próxima é Santana, da Linha 1-Azul, sendo necessário pegar um ônibus ou chamar um aplicativo.

Programação:

24/05 – sábado

17h: Banda Farofa Carioca

20h: Sandália de Prata

22h: Black Rio + Claudio Zoli

25/05 – domingo

10h: Circo Charanga

12h: Ecoalaize

15h: Afrodizia

17h: Peixelétrico

INTERVALO: DJ Cranmary

Casa de Cultura Vila Guilherme

O palco da Casa de Cultura Vila Guilherme está perto de duas estações de metrô da Linha 1-Azul, Carandiru e Santana. No entanto, é necessário pegar um ônibus ou solicitar uma corrida para chegar na Praça Oscár da Silva, 110, Vila Guilherme.

Programação:

24/05 – sábado

11h: Bando Golíardis – O Incrível Número Final

12h: Capoeira Show

13h: Indaíz

15h: Alma Livre

17h: Junior Dread

Casa de Cultura Tremembé

Localizada na rua Maria Amália Lopes Azevedo, 190, a Casa de Cultura Tremembé é acessada a partir da estação Tucuruvi da Linha 1-Azul, com a opção de seguir de ônibus ou corrida por aplicativo.

Programação:

24/05 – sábado

17h: DJ Sonora

18h: Semente Regueira

20h: Vaibless

21h: DJ Sonora

25/05 – domingo

10h: A Vovó Tá On!

14h: DJ Sonora

15h: D'Black

17h: Eduardo Taddeo

18h: DJ Sonora

Casa de Cultura Brasilândia

Na Praça Benedicta Cavalheiro, Freguesia do Ó, o palco Casa de Cultura Brasilândia está distante do sistema metroferroviário. O acesso é feito por ônibus ou carro particular. Algumas linhas de ônibus que atendem a região incluem: 1034-10, 8215-10, 8542-21, 9047-10, 975A-10.

Programação:

25/05 – domingo

13h: Luizão Perna Origens

15h: Resenha de Crioulas

17h: Chocolatte de Vila Mari

Casa de Cultura Freguesia do Ó

O palco da Casa de Cultura Freguesia do Ó, no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, é acessível por várias linhas de ônibus, como: 139A-10, 178T-10, 8528-10, 847P-42, 8199-10.

Programação:

24/05 – sábado

18h: Samba na Feira

20h: Social Samba Fino

22h: Michael Sullivan

25/05 – domingo

11h: A Turma do Bob e Cat

13h: Especial Jovem Guarda: Rodrigo Aldý convida Cláudio Fontana, Angelo Máximo e Gilberto

17h: Moacyr Franco

Teatro Alfredo Mesquita

Localizado na avenida Santos Dumont, 1770, em Santana, o Teatro Alfredo Mesquita é de fácil acesso pela estação Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul, com apenas 11 minutos de caminhada.

Programação:

24/05 – sábado

16h: O Mágico Di Ó

17h30: Cortejo Margarida

20h: Parabéns Sr. Presidente In Concert

25/05 – domingo

11h: Poesia nas Alturas

14h30: Vaiqueeuvoo

16h: Raiow Rainhas

17h30: Invento Para Ventar

19h: Jandira

Biblioteca Brito Broca

O palco da Biblioteca Brito Broca, na avenida Mutinga, 1425, em Pirituba, está próximo à estação da CPTM Pirituba, da Linha 7-Rubi. Após descer na estação, o usuário pode pegar um ônibus ou corrida de aplicativo.

Programação:

24/05 – sábado

11h: I-Magia (Infantil)

13h: Baú Secreto da Vovó (Infantil)

Biblioteca Menotti Del Picchia

Localizada na rua São Romualdo, 382, na Vila Barbosa, o palco da Biblioteca Menotti Del Picchia é distante de qualquer estação de metrô ou trem. O acesso é feito por ônibus, com algumas linhas como: 118Y-10, 9500-10, 978L-10, 148L-10, N205-11.

Programação:

24/05 – sábado

11h: A Menina que Bordava Estrelas (Infantil)

13h: Nutar – Girando pelo Fio do Tempo

Mundo Circo

O palco Mundo Circo está localizado no Parque da Juventude, próximo à estação Carandiru da Linha 1-Azul. Para quem deseja chegar de carro, o endereço é avenida Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru.

Programação:

24/05 – sábado

11h: QG Animal

14h: Intervenção

15h: Parlapatões

16h: Palhaço não dá medo

17h: Seja Luz

18h: Trigêmeas

19h: Tiquequê

21h: Animo Festas

25/05 – domingo