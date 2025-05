Virada Cultural de SP 2025: veja como chegar a cada palco da zona Leste

A tão esperada Virada Cultural 2025 será realizada nos dias 24 e 25 de maio, abrangendo diversos bairros de São Paulo. Segundo informações da prefeitura, o evento contará com mais de mil atrações, incluindo shows musicais, apresentações de stand up, espetáculos infantis, feiras de artesanato, aulas abertas e mostras de cinema espalhadas pela cidade.

Com uma programação extensa e gratuita, a Virada deve reunir um grande público local e turistas, que deverão organizar seu roteiro para aproveitar cada palco.

Para facilitar a mobilidade, a EXAME preparou um guia detalhado com as melhores opções de transporte para chegar a cada ponto do evento.

Além dos palcos montados em espaços públicos, várias unidades do Sesc oferecerão programação gratuita durante todo o final de semana. Os museus municipais e estaduais também abrirão suas portas sem cobrança de ingressos durante a Virada Cultural.

De acordo com a SPTrans, a frota de ônibus terá um aumento de 25% na circulação no domingo. Para auxiliar os passageiros, especialmente na região central, foi criado um site que indica as melhores linhas para deslocamento entre os palcos. Novas rotas foram implementadas para atender a essa demanda. Conforme a Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, a CPTM funcionará ininterruptamente durante a madrugada de sábado para domingo, entre 0h e 4h.

No metrô, as estações São Bento (Linha 1-Azul), Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha), Anhangabaú e República (Linha 3-Vermelha) estarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada entre sábado e domingo. As demais estações operarão apenas para desembarque.

Como se locomover até os palcos da zona Leste durante a Virada Cultural 2025

Palco Itaquera – Praça Brasil

O palco Itaquera está situado na Avenida Nagib Farah Maluf, próximo à estação CPTM José Bonifácio, da Linha 11-Coral. Para facilitar o acesso, recomenda-se descer na estação Guaianases e pegar um ônibus até o local.

24/05 – Sábado

17h - Karol Conká

- Karol Conká 19h - Rashid

- Rashid 21h - Iza

25/05 – Domingo

10h30 - Show da Luna (Infantil)

- Show da Luna (Infantil) 12h30 - Zé Vaqueiro

- Zé Vaqueiro 15h - Trio Beijo de Moça com Anatácia

- Trio Beijo de Moça com Anatácia 17h - Alceu Valença

Intervalos: DJ Gugu Reis

Palco São Miguel

Localizado na Avenida Dep. Dr. José Aristodemo Pinotti, 20, na Cidade Nova São Miguel, o palco da Virada Cultural 2025 está a cerca de 1,2 km da estação CPTM Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira). Acesso disponível tanto por ônibus quanto a pé.

24/05 – Sábado

17h - The Skatalites

- The Skatalites 19h - Rael

- Rael 21h - Ponto de Equilíbrio

25/05 – Domingo

10h - Mundo Bita (Infantil)

- Mundo Bita (Infantil) 12h - Mestrinho com Neide Nazaré

- Mestrinho com Neide Nazaré 14h30 - Jonas Esticado

- Jonas Esticado 17h - Léo Santana

Intervalos: DJ Peterson

Palco Sapopemba

Ao lado da Cohab Teo Teotônio Vilela, o palco Sapopemba está na Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, 3547-3549. O acesso pode ser feito em quatro minutos de ônibus, a partir da estação Jardim Planalto (Linha 15-Prata), ou caminhando até o local.

24/05 – Sábado

17h - YAGO OPROPRIO

- YAGO OPROPRIO 19h - MC Paulin da Capital

- MC Paulin da Capital 21h - Dexter

25/05 – Domingo

10h30 - Reggae Little Lions: Música Boa para Crianças

- Reggae Little Lions: Música Boa para Crianças 12h30 - Exalta

- Exalta 14h30 - Wiu

- Wiu 16h30 - Djonga

Intervalos: DJ Livea

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Este palco está situado na Rua Inácio Monteiro, 6900, em Jardim São Paulo. O acesso pode ser feito por ônibus a partir da estação CPTM Guaianases (Linha 11-Coral), a cerca de cinco quilômetros do local.

24/05 – Sábado

17h - Mc Luanna

- Mc Luanna 18h - DJ OD1N E OG.MKS

- DJ OD1N E OG.MKS 19h - Negra Li

- Negra Li 21h - LEALL

25/05 – Domingo

12h30 - Pregador Luo

- Pregador Luo 14h30 - César Menotti & Fabiano

- César Menotti & Fabiano 17h - Mc Cabelinho

Intervalos: Xis

Palco Guaianases

Para chegar ao palco Guaianases, na Avenida Ribeirão Itaquera, 67, basta descer na estação CPTM de mesmo nome e caminhar por cerca de 11 minutos até o local.

24/05 – Sábado

16h30 - Trio Dona Zefa

- Trio Dona Zefa 19h - Leo e Junior

- Leo e Junior 21h - Lexa

25/05 – Domingo

10h30 - Bando de Régia (Forró para Crianças)

- Bando de Régia (Forró para Crianças) 12h30 - Marcelo Jeneci

- Marcelo Jeneci 14h30 - Maneva

- Maneva 17h - Péricles

Intervalos: DJ Lady Brown

Palco Belém

Localizado no Largo São José do Belém, 109-57, o palco Belém está a uma curta caminhada de 10 minutos da estação Belém (Linha 3-Vermelha). A programação será totalmente gospel.

24/05 – Sábado

18h - Renascer Praise (Gospel)

- Renascer Praise (Gospel) 19h15 - Anjos do Resgate (Católico)

- Anjos do Resgate (Católico) 20h30 - Ton Carfi (Gospel)

25/05 – Domingo

10h - Fraternidade São João Paulo II (Católico)

- Fraternidade São João Paulo II (Católico) 11h15 - Guilherme Sá (Católico)

- Guilherme Sá (Católico) 13h30 - Cassiane (Gospel)

- Cassiane (Gospel) 14h45 - Soraya Moraes (Gospel)

- Soraya Moraes (Gospel) 16h15 - Nicoli Francini (Gospel)

- Nicoli Francini (Gospel) 17h30 - Sarah Farias (Gospel)

Intervalos: DJ Fjay