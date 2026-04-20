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Virada Cultural 2026: conheça as primeiras atrações confirmadas

Festival de música acontecerá entre os dias 23 e 24 de maio

Virada Cultural 2026: shows acontecerão entre os dias 23 e 24 de maio (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Virada Cultural 2026: shows acontecerão entre os dias 23 e 24 de maio (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15h57.

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A Virada Cultural de São Paulo está chegando e já tem atrações confirmadas para a programação. O evento, organizado pela prefeitura da capital paulista, contará com apresentações de Gustavo Mioto e da dupla Munhoz e Mariano ao longo das 24 horas de atividades.

De acordo com informações apuradas pela Band, Gustavo Mioto deve se apresentar em um palco localizado na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. Já Munhoz e Mariano têm apresentação prevista para a região de M'Boi Mirim, na Zona Sul da cidade.

Outros nomes ainda devem ser anunciados até o fim de semana em que o evento será realizado. A programação completa costuma ser divulgada de forma gradual pelos organizadores.

Quando será a Virada Cultural 2026?

A Virada Cultural de São Paulo será realizada entre os dias 23 e 24 de maio. O festival é promovido pela administração municipal e reúne diferentes linguagens artísticas em diversos pontos da cidade.

O evento inclui apresentações musicais, espetáculos de dança, teatro, saraus e manifestações culturais populares, distribuídos em palcos montados em várias regiões da capital paulista.
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