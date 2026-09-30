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Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta quarta-feira, 30? Hoje tem Prova do Fazendeiro

Reality show da Record começa às 22h45, com disputa entre Adryana Ribeiro, Daniel Erthal e Sérgio Hondjakoff pelo chapéu de Fazendeiro

'A Fazenda 18': programa desta quarta-feira, 30, define quem conquista o chapéu e escapa da segunda Roça da temporada. (Reprodução / TV Record)

'A Fazenda 18': programa desta quarta-feira, 30, define quem conquista o chapéu e escapa da segunda Roça da temporada. (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13h31.

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O público já pode se preparar para mais uma noite de disputa em "A Fazenda 18". Nesta quarta-feira, 30 de setembro, o reality show da Record exibe a Prova do Fazendeiro, que pode livrar um dos participantes da segunda Roça da temporada.

O programa começa às 22h45, no horário de Brasília, com apresentação de Adriane Galisteu. A competição será disputada por três peões que ainda têm a chance de conquistar o chapéu e garantir mais uma semana no jogo.

Quem disputa a Prova do Fazendeiro hoje?

A disputa desta quarta-feira reúne Adryana Ribeiro, Daniel Erthal e Sérgio Hondjakoff. Os três foram parar na Roça após a formação realizada na terça-feira, 29, e terão a oportunidade de escapar da votação do público.

Maíra Charken também está na berlinda, mas foi vetada da prova por Daniel Erthal e já está confirmada na Roça.

Como foi formada a segunda Roça?

A segunda Roça de "A Fazenda 18" começou a ser definida com a indicação da Fazendeira Darlin, que mandou Maíra para a berlinda.

Na votação da casa, Sérgio Hondjakoff recebeu 16 votos e se tornou o mais votado pelos participantes. Ele puxou Adryana Ribeiro da Baia, enquanto Daniel Erthal acabou na berlinda após a dinâmica do Resta Um.

Com o veto de Daniel, Maíra ficou impedida de disputar a Prova do Fazendeiro.

O que acontece depois da prova?

O vencedor da Prova do Fazendeiro conquista o chapéu, garante imunidade e escapa da Roça. Os outros três participantes da berlinda seguem para a votação popular, que definirá quem deixa o reality na quinta-feira, 1º de outubro.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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