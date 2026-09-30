‘Happy Jack’: Charlie e Martin Sheen voltam a ser pai e filho em nova série da AMC

Charlie Sheen se prepara para voltar às comédias de televisão. O ator vai estrelar "Happy Jack", nova série da AMC, que terá seu pai, Martin Sheen, no elenco. Os dois interpretarão pai e filho na produção, que terá seis episódios em sua primeira temporada e estreia prevista para 2027.

A série será uma comédia familiar de meia hora e começará a ser produzida em Los Angeles no início do próximo ano. A gravação acontecerá diante de uma plateia ao vivo nos estúdios da Warner Bros., em Burbank.

Qual é a história de 'Happy Jack'?

Charlie Sheen dará vida a Jack Chambers, um homem que passou boa parte da vida fugindo de responsabilidades. Ele é pai de duas filhas adultas e conta com a ajuda do próprio pai, interpretado por Martin Sheen, na dinâmica familiar.

A filha mais velha, Kate, administra a empresa de Jack e ajuda a manter o pai sob controle. Sam, a filha mais impulsiva, tem uma personalidade mais parecida com a dele.

A situação muda quando Sam volta para casa para apresentar o novo namorado à família. Jack descobre que Paul, um ex-banqueiro de investimentos que se tornou um guru de vida em uma van, tem a mesma idade que ele.

O encontro leva Jack a repensar seu papel na vida das filhas e coloca diante dele a possibilidade de assumir uma participação maior na família.

Charlie e Martin Sheen já interpretaram pai e filho

"Happy Jack" marca mais uma parceria entre Charlie e Martin Sheen. Os dois já interpretaram pai e filho em produções como "Wall Street", de 1987, "Cadence", de 1990, e "Código de Traição", de 1998.

A dupla também já apareceu junta na televisão. Em "Anger Management", Charlie interpretava o protagonista Charlie Goodson, enquanto Martin entrou posteriormente na série como seu pai.

Quem está por trás da série?

"Happy Jack" terá Jim Patterson e Matt Ross como roteiristas, produtores executivos e showrunners. A dupla já trabalhou com Charlie Sheen em "Two and a Half Men" e também participou de "The Ranch".

Charlie Sheen também será produtor executivo da série, ao lado de Todd Christopher, da Tannenbaum Company e da 20th Television.