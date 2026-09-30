Como falar de pontos fracos na entrevista sem transformar a resposta em armadilha

“Qual é o seu maior ponto fraco?” continua sendo uma das perguntas mais desconfortáveis de uma entrevista de emprego. A dificuldade é compreensível: o candidato precisa falar sobre uma limitação justamente no momento em que tenta convencer a empresa de que merece a vaga.

Mas transformar a resposta em uma qualidade disfarçada — com frases como “sou perfeccionista demais” — pode produzir exatamente o efeito contrário.

Segundo a reportagem, recrutadores usam esse tipo de pergunta menos para encontrar uma falha eliminatória e mais para observar autoconhecimento, maturidade emocional, comunicação e capacidade de desenvolvimento.

Para quem está no início da carreira, a mudança de perspectiva importa: uma boa resposta não precisa provar que você não tem fraquezas. Precisa mostrar que você entende como determinada dificuldade aparece no trabalho e o que está fazendo para evoluir.

Do currículo à entrevista, prepare-se com método para aumentar suas chances de contratação. Comece agora o curso gratuito

O recrutador quer entender como você lida com a própria limitação

Em entrevistas comportamentais, a resposta isolada costuma importar menos do que a forma como o candidato explica o que aconteceu.

O U.S. Office of Personnel Management (OPM), órgão responsável por políticas de gestão de pessoas do governo federal americano, explica que entrevistas estruturadas são usadas justamente para avaliar competências profissionais por meio de comportamentos anteriores e situações hipotéticas.

Isso ajuda a entender por que dizer simplesmente “tenho dificuldade em delegar” é insuficiente. O recrutador pode querer saber quando essa dificuldade apareceu, como afetou o trabalho, o que o profissional fez para corrigi-la e qual foi o resultado.

Ponto fraco sem contexto parece apenas uma característica, mas quando é acompanhado de reflexão mostra capacidade de desenvolvimento.

O erro do ‘sou perfeccionista’

Uma das armadilhas mais comuns é escolher uma fraqueza que, na prática, funciona como elogio, por exemplo:

“Sou perfeccionista.”

“Trabalho demais.”

“Sou exigente comigo mesmo.”

Essas respostas se popularizaram justamente porque parecem seguras: o candidato admite um defeito sem admitir uma fragilidade real. O problema é que recrutadores experientes reconhecem rapidamente esse tipo de fórmula.

Respostas genéricas podem soar artificiais e reduzir a credibilidade do candidato. O objetivo não é negar que exista algo a melhorar, mas demonstrar consciência sobre esse ponto e responsabilidade sobre a própria evolução.

Escolha um ponto real — mas que faça sentido para a vaga

Autenticidade não significa revelar qualquer dificuldade.

Se a vaga exige análise de dados, dizer que você não gosta de trabalhar com números cria um problema de aderência. Para uma posição comercial, afirmar que evita conversar com pessoas provavelmente levanta uma questão central sobre a função.

Entenda o que recrutadores e ferramentas de IA avaliam em candidatos. Garanta sua inscrição gratuita

O ideal é escolher uma limitação verdadeira que não inviabilize uma competência indispensável para aquele cargo. Isso exige estudar a vaga antes da entrevista.

Sua próxima oportunidade começa antes da candidatura

O mercado está mais competitivo, e quem entende como os processos seletivos funcionam sai na frente.

Neste curso online e gratuito, você aprende a estruturar sua narrativa profissional, melhorar currículo e LinkedIn, se preparar para entrevistas e usar IA de forma estratégica em cada etapa da seleção.

Inscreva-se gratuitamente e comece sua preparação agora