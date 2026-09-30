Curry Barker, diretor de 'Obsessão', anuncia novo filme para 2027; veja o que esperar

Após o sucesso de "Obsessão", o diretor Curry Barker já prepara seu próximo longa. Intitulado "Anything But Ghosts" ("Qualquer coisa, menos fantasmas", em tradução livre), o filme tem estreia marcada para 7 de maio de 2027 nos Estados Unidos, com distribuição da Focus Features.

A novidade chega poucos meses após a repercussão do longa de estreia de Barker, que ganhou destaque no circuito de festivais e alcançou US$ 519,4 milhões em bilheteria mundial, segundo dados do Box Office Mojo.

Com o novo projeto, o cineasta retorna ao terror, desta vez combinando elementos do gênero com comédia.

Sobre o que será 'Anything But Ghosts'?

A história acompanha um grupo de aspirantes a caçadores de fantasmas que busca fama por meio de suas investigações sobrenaturais.

A tentativa de transformar as caçadas em uma oportunidade de reconhecimento, porém, coloca os personagens em uma situação que foge completamente do controle.

O roteiro é assinado por Barker em parceria com Cooper Tomlinson, colaborador de longa data do diretor e também integrante do elenco de "Obsessão". Os dois também vão atuar no longa.

Quem está no elenco?

Além de Curry Barker e Cooper Tomlinson, "Anything But Ghosts" terá Violet McGraw, Chris Reinacher, Bryce Dallas Howard e Aaron Paul no elenco.

A produção reúne nomes de diferentes áreas do cinema de terror e do entretenimento, com Jason Blum, Roy Lee, Steven Schneider, Adam Hendricks e Greg Gilreath entre os produtores.