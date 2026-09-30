Quando é a melhor época para comprar um iPhone?

RESUMO ＋ O preço do iPhone 16 de 256 GB caiu 41,9% desde o lançamento, passando de R$ 8.599 para R$ 5.000 em dois anos, segundo a WebGlobal. O levantamento analisou 22.842 ofertas em 15 lojas brasileiras e identificou queda de cerca de 10% nos primeiros 30 dias de venda dos iPhones 16 e 17. Para o modelo anterior, os maiores descontos após a chegada do sucessor ocorreram entre 30 e 70 dias. A empresa também projeta o iPhone 17 a cerca de R$ 4.466 na Black Friday de 2026, em um cenário sem garantia de preço.

O preço do iPhone 16 de 256 GB caiu 41,9% desde o lançamento, segundo um levantamento da WebGlobal. O aparelho, que chegou ao Brasil por R$ 8.599 em setembro de 2024, foi encontrado por R$ 5.000 em 20 de setembro de 2026 — uma diferença de R$ 3.599 em dois anos.

A queda também apareceu na geração seguinte. O iPhone 17 de 256 GB passou dos R$ 7.999 do lançamento para R$ 5.242 no levantamento, redução de 34,5%. Nas duas gerações, o menor preço de mercado recuou cerca de 10% nos primeiros 30 dias de venda, segundo a empresa.

O estudo, divulgado nesta quarta-feira, 30, analisou 22.842 ofertas em 15 lojas brasileiras entre setembro de 2024 e setembro de 2026. Os dados foram coletados pela WebPrice, plataforma de inteligência competitiva da WebGlobal, com corte em 20 de setembro.

Além da redução acumulada, o levantamento identificou que os descontos do modelo anterior não vieram imediatamente após a chegada do sucessor. No caso do iPhone 16, a janela de maiores quedas ocorreu entre 30 e 70 dias depois.

Quando o iPhone fica mais barato?

Na primeira semana após o lançamento do iPhone 17, o menor preço do iPhone 16 subiu 6,2% em relação à média dos 30 dias anteriores, segundo a WebGlobal.

A redução apareceu mais adiante. Cerca de 30 dias depois, o preço estava 6,3% abaixo daquela média. O menor valor da janela veio 70 dias após a chegada do sucessor, durante a Black Friday de 2025, com recuo de 14,8% na mesma comparação.

Foi nesse período que o iPhone 16 atingiu o menor preço de toda a série monitorada: R$ 4.648,91, em uma oferta na Amazon em 28 de novembro de 2025.

O resultado descreve o comportamento das ofertas acompanhadas pela empresa. Não estabelece um prazo fixo para que outras gerações tenham descontos nem garante que os preços caiam continuamente.

“Lançamentos, renovação de portfólio e grandes eventos promocionais alteram o nível de competitividade entre os varejistas, mas essa redução de preço não acontece de forma linear”, afirmou Lucas Leite, gerente da WebGlobal Consulting, em comunicado.

iPhone 17 teve queda menor nos primeiros seis meses

Embora os dois modelos tenham registrado redução de cerca de 10% no primeiro mês, o ritmo de queda foi diferente nos meses seguintes.

Após seis meses, o iPhone 17 acumulava recuo de 20,2% em relação ao preço de lançamento. No mesmo ponto de sua trajetória, o iPhone 16 já havia caído 28,1%, segundo o levantamento.

O menor preço registrado pela WebGlobal para o iPhone 17 foi de R$ 5.039,10, em 5 de agosto de 2026. Nesse caso, o mínimo apareceu fora da Black Friday.

Os valores mostram que uma data promocional pode concentrar descontos, mas não foi responsável pelo menor preço de todos os aparelhos acompanhados.

Quanto o iPhone 17 pode custar na Black Friday de 2026?

A WebGlobal também elaborou um cenário no qual o iPhone 17 de 256 GB chega a cerca de R$ 4.466 na Black Friday de 2026. O valor equivaleria a uma redução acumulada de 44,2% frente aos R$ 7.999 do lançamento.

A estimativa depende de novembro repetir o efeito promocional observado no ano anterior. Trata-se de uma projeção baseada no comportamento de gerações anteriores, não de uma oferta anunciada por um varejista ou de uma garantia de preço.

A diferença entre lojas chegou a R$ 2.160

A Amazon apresentou o menor preço no maior número de dias para os dois modelos, de acordo com a pesquisa. Em segundo lugar ficaram o Mercado Livre, para o iPhone 16, e o Carrefour, para o iPhone 17.

Na comparação dos menores valores registrados em cada loja para o iPhone 17, a diferença chegou a R$ 2.160: de R$ 5.039,10 na Amazon a R$ 7.199,10 na loja oficial da Apple.

Esses mínimos foram coletados ao longo do período e não representam necessariamente ofertas disponíveis no mesmo dia.

O estudo considera o menor preço à vista capturado diariamente entre as lojas monitoradas, incluindo marketplaces. As diferentes cores foram tratadas como equivalentes, e os chamados meses correspondem a janelas de 30 dias contadas a partir do lançamento. Dias sem coleta ficaram sem dado.

“Para marcas e varejistas, o principal aprendizado é que olhar apenas para o preço de um determinado dia oferece uma visão incompleta do mercado”, afirmou Leite.