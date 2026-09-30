'Verity', novo filme com Anne Hathaway, estreia no Brasil nesta quarta

O filme "Verity", estrelado por Anne Hathaway, estreia nos cinemas brasileiros na próxima quarta-feira, 30. O longa também conta com Dakota Johnson e Josh Hartnett em um thriller psicológico que mistura suspense, segredos familiares e mistério.

A pré-venda dos ingressos começou em 17 de setembro.

Qual é a história de 'Verity'?

A trama acompanha Verity Crawford (Anne Hathaway), uma escritora de sucesso que sofre um acidente e fica impossibilitada de concluir uma série de livros. Para finalizar os volumes restantes, a família contrata Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), uma autora que enfrenta dificuldades financeiras.

Ao se mudar para a propriedade dos Crawford, Lowen encontra anotações autobiográficas atribuídas a Verity. Os registros revelam relatos perturbadores sobre o relacionamento da escritora com o marido, Jeremy Crawford (Josh Hartnett), e levantam dúvidas sobre o que realmente aconteceu.

A descoberta leva Lowen a investigar os segredos da família, enquanto se envolve em uma trama marcada por manipulação, atração e obsessão.

Filme adapta best-seller de Colleen Hoover

"Verity" é baseado no romance homônimo de Colleen Hoover, publicado no Brasil pela Galera Record. A obra conquistou espaço entre os livros mais vendidos e permaneceu por semanas na lista de best-sellers do The New York Times em 2021 e 2022.

No Brasil, o livro ocupou a oitava posição entre os mais vendidos de 2024, segundo dados divulgados pela Amazon.

Quem está no elenco de 'Verity'?

Além de Hathaway, Johnson e Hartnett, o elenco conta com Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Daniel Echevarria, Michael Abbott Jr., Tom Galantich e Emily McEnroe.

A direção é de Michael Showalter, conhecido por "Uma Ideia de Você" (2024). O roteiro é assinado por Nick Antosca. Colleen Hoover, Anne Hathaway e Dakota Johnson também atuam como produtoras do longa.