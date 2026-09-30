‘A Leste do Éden’: que horas estreia a série com Florence Pugh na Netflix?

A nova minissérie da Netflix, A Leste do Éden, estrelada por Florence Pugh, estreia mundialmente nesta quinta-feira, 1º. Os sete episódios da produção chegam de uma só vez ao catálogo da plataforma.

No Brasil, a série estará disponível a partir das 4h da manhã, pelo horário de Brasília (BRT).

A produção é uma adaptação do clássico A Leste do Éden, publicado por John Steinbeck em 1952, e foi desenvolvida por Zoe Kazan.

Qual é a história de A Leste do Éden?

A trama acompanha Cathy Ames, personagem interpretada por Florence Pugh, cuja trajetória se entrelaça com várias gerações da família Trask, especialmente Adam, vivido por Christopher Abbott, e Charles, interpretado por Mike Faist.

A história atravessa décadas, começando durante a Guerra Civil Americana e chegando ao fim da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, Cathy e as famílias Trask e Hamilton se estabelecem no Vale do Salinas, na Califórnia.

A nova versão coloca no centro da narrativa a disputa entre o bem e o mal e a maneira como as escolhas de uma geração podem influenciar as seguintes.

Quem está no elenco?

Além de Florence Pugh, o elenco reúne Christopher Abbott como Adam Trask, Mike Faist como Charles Trask, Hoon Lee como Lee, Tracy Letts como Cyrus Trask, Martha Plimpton como Faye, Ciarán Hinds como Samuel Hamilton, Joseph Zada como Cal Trask e Joe Anders como Aron Trask.

Garth Davis dirigiu os quatro primeiros episódios, enquanto Laure de Clermont-Tonnerre comandou os três últimos. Jeb Stuart atua como produtor executivo e showrunner ao lado de Zoe Kazan, que também escreveu e foi produtora executiva dos sete episódios.

Uma nova adaptação do clássico de Steinbeck

Zoe Kazan conta que leu o livro pela primeira vez ainda na adolescência e ficou fascinada pela escrita de Steinbeck. A produtora afirma que buscou transformar a história em algo simultaneamente épico e intimista.

A produção também tem uma ligação familiar com uma adaptação anterior da obra. O avô de Zoe, o cineasta Elia Kazan, dirigiu em 1955 uma versão do livro estrelada por James Dean.

Para Zoe, porém, a nova série permite explorar uma parte muito maior da história de Steinbeck. A produção mantém Cathy como uma personagem enigmática, mas procura desenvolver sua personalidade para que ela seja apresentada como uma pessoa real, e não apenas como um arquétipo.