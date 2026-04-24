Veja os filmes e séries que chegam na Netflix em maio de 2026

O mês de maio chega com novas estreias na Netflix. A lista inclui séries originais, filmes licenciados, documentários esportivos, especiais de comédia, animes e eventos ao vivo.

Entre os destaques das séries, estão "The Boroughs", produção dos criadores de "Stranger Things", a segunda temporada de "Manual de Assassinato para Boas Garotas" e a série limitada "O Senhor das Moscas".

Nos filmes, entram no catálogo títulos como "O Telefone Preto 2", "Garota Infernal", "Uma Linda Mulher", "Green Book", "Lista de Schindler" e "A Teoria de Tudo".

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em maio de 2026:

Séries que entram na Netflix em maio

Glory | 01/05/2026

La Brea: Temporadas 1 a 4 | 01/05/2026

Miraculous: As Aventuras de Ladybug: Temporada 5 | 01/05/2026

Son-in-Law | 01/05/2026

O Senhor das Moscas | 04/05/2026

The Rhythm of Revenge | 04/05/2026

Casamento às Cegas: Polônia | 06/05/2026

Legends | 07/05/2026

My Royal Nemesis | 08/05/2026

Thank You, Next: Temporada 3 | 08/05/2026

Everyone Is Doing Great: Temporadas 1 e 2 | 11/05/2026

Pop Culture Jeopardy! | 11/05/2026

Devil May Cry: Temporada 2 | 12/05/2026

Between Father and Son | 13/05/2026

Perfect Match: Temporada 4 | 13/05/2026

Roosters: Temporada 2 | 13/05/2026

Nemesis | 14/05/2026

Soul Mate | 14/05/2026

Berlin and the Lady with an Ermine | 15/05/2026

The WONDERfools | 15/05/2026

Law & Order: Temporadas 23 e 24 | 18/05/2026

Carizzma | 20/05/2026

The Boroughs | 21/05/2026

Ladies First | 22/05/2026

Mating Season | 22/05/2026

Manual de Assassinato para Boas Garotas: Temporada 2 | 27/05/2026

My 2 Cents | 27/05/2026

Murder Mindfully: Temporada 2 | 28/05/2026

The Four Seasons: Temporada 2 | 28/05/2026

Calabasas Confidential | 29/05/2026

Filmes que entram na Netflix em maio

De Repente 30 | 01/05/2026

48 Horas | 01/05/2026

Aeroporto | 01/05/2026

Aeroporto 77 | 01/05/2026

Aeroporto 75 | 01/05/2026

Os Ursinhos da Pesada | 01/05/2026

Borat | 01/05/2026

Queime Depois de Ler | 01/05/2026

Covil de Ladrões | 01/05/2026

Inimigo em Casa | 01/05/2026

Comer, Rezar, Amar | 01/05/2026

Tomates Verdes Fritos | 01/05/2026

Green Book: O Guia | 01/05/2026

Hitch: Conselheiro Amoroso | 01/05/2026

Garota Infernal | 01/05/2026

Jumanji | 01/05/2026

Jumping the Broom | 01/05/2026

Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família | 01/05/2026

Entrando Numa Fria | 01/05/2026

Entrando Numa Fria Maior Ainda | 01/05/2026

My Dearest Señorita | 01/05/2026

Clube dos Cafajestes | 01/05/2026

Ouija: O Jogo dos Espíritos | 01/05/2026

Ouija: Origem do Mal | 01/05/2026

Uma Linda Mulher | 01/05/2026

A Lista de Schindler | 01/05/2026

Tropas Estelares | 01/05/2026

Swapped | 01/05/2026

A Chefa | 01/05/2026

Clube dos Cinco | 01/05/2026

A Proposta | 01/05/2026

Descompensada | 01/05/2026

Sob a Pele | 01/05/2026

Veronica Mars | 01/05/2026

Waterworld: O Segredo das Águas | 01/05/2026

You, Always | 01/05/2026

The Silent Twins | 04/05/2026

My Dearest Assassin | 07/05/2026

Remarkably Bright Creatures | 08/05/2026

Mardi Gras: A Festa Continua | 11/05/2026

O Destino de uma Nação | 11/05/2026

Hoax: The Kidnapping of Sherri Papini | 15/05/2026

Telefone Preto 2 | 16/05/2026

Amor à Queima-Roupa | 19/05/2026

A Casa Mágica da Gabby: O Filme | 22/05/2026

Dead Man’s Wire | 28/05/2026

K-Pops! | 30/05/2026

A Teoria de Tudo | 31/05/2026

Documentários e especiais

Piores Ex do Mundo: Temporada 2 | 06/05/2026

USA 94: Brazil’s Return to Glory | 07/05/2026

Marty, Life Is Short | 12/05/2026

Untold UK: Jamie Vardy | 12/05/2026

The Bus: A French Football Mutiny | 13/05/2026

The Crash | 15/05/2026

Abraham Lincoln: Temporada 1 | 18/05/2026

FDR: Temporada 1 | 18/05/2026

Grant: Temporada 1 | 18/05/2026

The Great War | 18/05/2026

Theodore Roosevelt: Temporada 1 | 18/05/2026

Thomas Jefferson: Temporada 1 | 18/05/2026

Washington: Temporada 1 | 18/05/2026

Navy SEALs: America’s Secret Warriors: Temporadas 1 e 2 | 18/05/2026

Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul | 19/05/2026

James. | 21/05/2026

Untold UK: Vinnie Jones | 26/05/2026

Room to Move | 27/05/2026

Brazil ’70: The Third Star | 29/05/2026

Rafa | 29/05/2026

AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy | 31/05/2026

Eventos ao vivo

The Roast of Kevin Hart | 10/05/2026

Ronda Rousey vs. Gina Carano | 16/05/2026

Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 | 22/05/2026 a 24/05/2026

Conteúdo infantil e família

Booba: Temporada 6 | 01/05/2026

Robocar Poli: Temporada 5 | 01/05/2026

Em Busca do Vale Encantado | 01/05/2026

Dr. Seuss’s Horton!: Temporada 2 | 04/05/2026

A Casa Mágica da Gabby: O Filme | 22/05/2026

Animes