Pessoas físicas usam IA para consulta; fundos americanos usam como vantagem competitiva

Por Nicole Grossmann*

Toda Copa do Mundo tem um momento em que fica claro quais equipes compreenderam a dinâmica do jogo e quais apenas reagem ao que acontece em campo. Em 2026 não será diferente. Tenho a impressão de que um processo semelhante já está em curso no mercado de criptoativos, embora ainda passe

despercebido por boa parte dos investidores.

Aproveite até 60% de desconto na taxa de corretagem com a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. Por tempo limitado! Abra sua conta e se torne um cliente VIP. Cupom: FOM26.

Grande parte do debate continua concentrada em receios sobre substituição de empregos ou na possibilidade de uma nova bolha tecnológica. No entanto, a questão mais relevante é outra: por que investidores brasileiros ainda utilizam a ferramenta mais poderosa desta década como um simples mecanismo de consulta, enquanto investidores institucionais já a incorporaram aos seus processos de análise e execução?

Um dado ajuda a dimensionar essa transformação. Estima-se que 95% dos fundos de hedge especializados em criptoativos já tenham adotado arquiteturas de IA agêntica até abril de 2026, com agentes autônomos participando de aproximadamente 58% das decisões automatizadas nas mesas institucionais.

O modelo predominante deixou de ser o analista que utiliza inteligência artificial para resumir relatórios ou organizar informações. Em seu lugar surgem sistemas compostos por múltiplos agentes especializados, capazes de analisar cenários simultaneamente.

Um agente defende teses de compra, outro avalia argumentos de venda, enquanto uma camada adicional supervisiona riscos e coordena as decisões em tempo real.

Estudos recentes indicam que essa estrutura supera, de forma consistente, modelos baseados em um único LLM em tarefas estratégicas mais complexas.

O contraste com o uso predominante entre investidores de varejo é evidente. Em muitos casos, a interação com a IA se resume a perguntas sobre a direção futura do bitcoin ou de outros ativos, seguidas de respostas genéricas acompanhadas de avisos regulatórios. Trata-se de um uso limitado de uma tecnologia cujo potencial vai muito além da consulta pontual.

A distância entre esses dois universos pode ser descrita como uma assimetria de implementação. O acesso aos modelos fundamentais está amplamente democratizado e, em muitos casos, disponível sem custo. O diferencial não está na ferramenta em si, mas na estrutura construída ao seu redor.

Essa talvez seja a melhor notícia para quem está entrando nesse mercado. Infraestrutura analítica pode ser desenvolvida e aperfeiçoada ao longo do tempo. Acesso privilegiado a fluxo institucional e informações proprietárias, não.

*Nicole Grossmann é da equipe fundadora da Enter AI.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok