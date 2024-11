D23 Brasil: 'Amor da Minha Vida' e 'Maria e o Cangaço' se destacam entre as séries nacionais

D23 Brasil, pela primeira vez em solo brasileiro, a Disney apresentou um pouco do que vem nas produções nacionais para o fim de 2024 e começo de 2025 neste domingo, 10. Entre as séries de destaque está “Amor da Minha Vida”, com Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, e “Vidas Bandidas”, com Juliana Paes, e "Maria e o Cangaço", com Isis Valverde.

Nos dois primeiros dias de evento, a D23 revelou trailers e informações inéditas sobre seus filmes e séries. Neste domingo, não foi diferente: os principais atores das novas produções brasileiras subiram ao palco e apresentaram teaser, pôsteres e trailers exclusivos para os fãs do Brasil.

Vem aí no Disney+

"Impuros", série indicada ao Emmy, foi renovada para a sexta temporada no evento. As gravações já começaram.

Uma das novas produções mais aplaudidas — e aguardadas — foi a nova série protagonizada por Xuxa e Angélica, “Tarã”, que chega ao Disney+ em 2025. A produção, gravada na floresta amazônica do Acre, reflete sobre a ação do homem nas florestas e a manutenção do meio ambiente.

“Foi e continua sendo uma experiência incrível e muito emocionante estar junto da Xuxa nesse projeto”, disse Ywyzar Guajajara, uma das protagonistas da produção e indígena brasileira, muito emocionada diante da plateia da D23.

No final da apresentação de “Tarã”, foi exibido mais um trailer da série exclusivo para o público da D23.

Maria e o Cangaço

A nova produção do Disney+, “Maria e o Cangaço”, foi apresentada para o público por Isis Valverde (protagonista) e Sérgio Machado, diretor. A série fará um retrato do cangaço pelos olhos de Maria Bonita, esposa de Lampião.

“Não vou romantizar um relacionamento difícil. Mas eles realmente se amavam. A primeira mulher a entrar no cangaço não foi aceita tão facilmente. E quando foi, ela mostrou muita força”, comentou Isis Valverde. “Júlio e eu criamos uma osmose muito incrível para esse papel”.

“Maria Bonita e Lampião ilustraram centenas de livros, mas essa série, especificamente, tem um ponto de vista muito específico que é o feminino. Principalmente sobre a maternidade no cangaço”, comentou Sérgio.

A série será lançada em 2024, ainda sem têm data de estreia completa divulgada.

Amor da Minha Vida

A aguardada série estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, "Amor da Minha Vida", foi um dos destaques do painel deste domingo, 8. A trama aborda dois amigos que vivem diferentes experiências com o amor ao longo da vida. Enquanto ele vive um relacionamento antigo que caiu no tédio, ela coleciona namoros curtos, dos mais diferentes tipos.

Bruna e Sergio estiveram na D23 para comentar os bastidores por trás da série. O público do evento teve um acesso exclusivo aos cinco primeiros minutos do primeiro episódio.

"Amor da Minha Vida" é a primeira série brasileira do Disney+ feita para maiores de 18 anos. A produção estreia no Disney+ em 22 de novembro deste ano.

Outros destaques

Além dos principais sucessos, o painel da Disney também apresentou trailers e informações exclusivas de "Vidas Bandidas", protagonizada por Juliana Paes e Rodrigo Simas; "Jogo Cruzado", com José Loretto e Carol Castro; e "Capoeiristas", com Raphael Logam, Sergio Malheiros e Juliana Alves.

Em junho deste ano, o Disney+ já havia feito o primeiro anúncio no Rio de Janeiro, em um evento exclusivo à imprensa e convidados, sobre os novos lançamentos nacionais na plataforma. As sinopses e trailers divulgados podem ser conferidos aqui.