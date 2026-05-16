Da concha ao QR Code: o que a trajetória da China revela sobre o futuro dos pagamentos

Por Vivianne Vilela*

Há mais de três mil anos, durante a dinastia Shang, conchas de búzios eram utilizadas como dinheiro na China. Pequenas, portáteis e com valor reconhecido socialmente, elas representavam, naquele momento, uma solução eficiente para viabilizar trocas em uma economia ainda incipiente. Com o tempo, essas conchas passaram a ser reproduzidas em bronze, um movimento que marcou o surgimento das primeiras moedas metálicas no país.

O que pode parecer apenas uma curiosidade histórica revela, na verdade, um padrão que se repete ao longo dos séculos: a capacidade chinesa de transformar necessidades práticas em inovação sistêmica.

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Na dinastia Zhou, moedas em formato de ferramentas agrícolas, como enxadas e facas, começaram a circular, refletindo a íntima relação entre economia e atividade produtiva. Mais tarde, já na dinastia Qin, surgem as moedas redondas de cobre, um passo importante na padronização monetária e na consolidação de um sistema econômico mais organizado.

Durante a dinastia Tang, surgiram mecanismos primitivos de transferência de valor à distância, conhecidos como “dinheiro voador”.

Séculos antes do sistema financeiro moderno, a China já experimentava formas de desmaterializar o dinheiro.

Essa trajetória ajuda a explicar por que, no século XXI, o país voltou a liderar uma transformação estrutural. Desta vez, na digitalização dos pagamentos.

Diferentemente do Ocidente, onde a evolução dos meios de pagamento foi gradual, a China fez um movimento distinto.

O país realizou um “salto tecnológico” (leapfrogging), migrando quase diretamente do dinheiro físico para o pagamento móvel. Esse processo foi viabilizado por três fatores centrais: a rápida adoção de smartphones, a ausência de um sistema de cartões de crédito dominante e a capacidade de grandes plataformas digitais de escalar soluções com velocidade.

Hoje, pagar na China não envolve necessariamente cartões, maquininhas ou sequer instituições financeiras tradicionais na linha de frente. A experiência foi simplificada ao extremo: um QR Code, um smartphone e uma interface integrada ao cotidiano.

No modelo ocidental, o pagamento ainda é, em grande parte, um momento isolado da jornada de consumo. Na China, ele foi incorporado ao fluxo da vida digital.

Dentro de plataformas como Alipay e WeChat Pay, pagar não é uma ação separada, é uma consequência natural de interagir, comprar, contratar serviços ou se locomover. O pagamento deixa de ser um fim e passa a ser uma camada que conecta diferentes experiências.

Outro elemento-chave desse modelo é a escolha tecnológica.

Enquanto mercados como Europa e Estados Unidos construíram sistemas baseados em infraestrutura física complexa, como cartões, bandeiras, adquirentes, redes de pagamento, a China apostou em uma solução extremamente simples: o QR Code.

Essa decisão reduziu custos de entrada, eliminou barreiras técnicas e permitiu que qualquer agente econômico, de grandes redes a vendedores de rua, participasse do sistema.

Hoje, praticamente toda a economia urbana chinesa opera de forma digital. Em muitos contextos, o dinheiro físico deixou de ser relevante, e a necessidade de intermediários tradicionais foi significativamente reduzida.

A comparação com a Europa, e, em certa medida, com o Brasil, ajuda a dimensionar o tamanho dessa diferença.

Enquanto a China construiu um sistema baseado em plataformas digitais e integração total, mercados ocidentais evoluíram sobre estruturas já consolidadas. Bancos, cartões e regulamentações criaram um ambiente mais robusto, porém menos ágil.

A trajetória chinesa revela que a evolução dos pagamentos nunca foi apenas sobre tecnologia, foi sempre sobre arquitetura econômica.

Das conchas ao papel-moeda, e do papel ao QR Code, o país não apenas adotou novas ferramentas. Ele redesenhou, repetidamente, a forma como o valor é representado, transferido e integrado à sociedade.

Com o avanço do yuan digital e o aumento da regulação sobre grandes plataformas, a China começa a reequilibrar o papel do Estado dentro desse ecossistema. A disputa deixa de ser apenas tecnológica e passa a ser também institucional.

A principal lição dessa trajetória não está no QR Code, no mobile ou nas plataformas.

Está na capacidade de entender o pagamento como infraestrutura, não como ferramenta.

Ao longo da história, a China tratou o dinheiro não como um objeto estático, mas como um sistema em constante evolução, capaz de se adaptar às necessidades de cada momento econômico.

E talvez seja exatamente isso que o restante do mundo ainda esteja começando a entender.

Quem controla a estrutura que torna o pagamento possível. E como ela se integra a tudo o que vem antes e depois dele.

*Vivianne Vilela é Diretora de Conteúdo do E-Commerce Brasil.

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