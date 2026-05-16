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Israel bombardeia Faixa de Gaza e mata chefe militar do Hamas

No mesmo dia, Israel realizou ao menos dois ataques em Gaza, deixando sete palestinos mortos, entre eles três mulheres e uma criança

Gaza: Funeral do dirigente do Hamas, da esposa e da filha de 19 anos foi realizado neste sábado (Jacquelyn Martin/Getty Images)

Gaza: Funeral do dirigente do Hamas, da esposa e da filha de 19 anos foi realizado neste sábado (Jacquelyn Martin/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11h17.

As Forças Armadas de Israel informaram neste sábado, 16, que mataram o comandante da ala militar do Hamas durante um ataque aéreo na Faixa de Gaza na sexta-feira, 15.

Segundo o Estado de Israel, Izz al-Din al-Haddad é o integrante do mais alto escalão do Hamas a ser morto em uma operação israelense desde o acordo de cessar-fogo de outubro de 2025.

Um outro integrante do Hamas confirmou anonimamente a morte do líder, nascido em 1970. Até o momento, o Hamas não anunciou oficialmente a morte do dirigente.

Neste sábado, foi realizado um funeral conjunto para Haddad, sua esposa e sua filha de 19 anos na mesquita dos Mártires de Al-Aqsa, localizada no centro de Gaza. Na véspera, Israel realizou pelo menos dois ataques contra Gaza, deixando sete palestinos mortos, entre eles três mulheres e uma criança, segundo médicos locais.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, disseram que o comandante esteve entre os responsáveis pelos ataques do 7 de Outubro de 2023 executados por integrantes do Hamas, ação que desencadeou a intensificação da ofensiva militar israelense em Gaza.

Segundo os líderes israelenses, Haddad, que assumiu o comando militar do grupo em Gaza após a morte de Mohammad Sinwar por Israel em maio de 2025, “foi responsável pelo assassinato, sequestro e danos infligidos a milhares de civis (e) soldados israelenses”.

O Fantasma

Conhecido pelo apelido de “o Fantasma”, o comandante havia sobrevivido a diversas tentativas de assassinato promovidas por Israel, de acordo com integrantes do Hamas.

As Forças Armadas israelenses afirmam que ele era um dos líderes mais antigos do grupo e que ocupou diferentes cargos de comando desde a fundação do Hamas, na década de 1980.

Ele também foi um dos fundadores do serviço de segurança do Hamas e supervisionou as trocas de prisioneiros, incluindo as realizadas no âmbito do cessar-fogo alcançado em outubro do ano passado.

Violência se arrasta

Israel e Hamas seguem sem acordo nas negociações indiretas relacionadas ao plano pós-guerra para Gaza apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ao menos 856 palestinos morreram desde o início da trégua, segundo o Ministério da Saúde Palestino. No mesmo período, o Exército israelense registrou a morte de cinco soldados em Gaza.

Nas semanas seguintes ao fim do bombardeio conjunto com os Estados Unidos no Irã, Tel Aviv ampliou os ataques em Gaza e voltou a concentrar suas operações no território palestino devastado, onde, segundo as Forças Armadas israelenses, integrantes do Hamas estão reforçando seu controle.

(*) Com informações da AFP

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