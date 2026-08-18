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Laura Cardoso e Glória Menezes atuaram juntas em quatro novelas; relembre quais

O primeiro encontro profissional entre as duas aconteceu em 1959, em "Um Lugar ao Sol", da TV Tupi

Laura Cardoso e Glória Menezes: atrizes dividiram elenco em quatro produções (Instagram/@atrizlauracardoso/@gloriamenezesoficial/Reprodução)

Laura Cardoso e Glória Menezes: atrizes dividiram elenco em quatro produções (Instagram/@atrizlauracardoso/@gloriamenezesoficial/Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18h45.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 18h49.

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A coincidência entre a morte de Glória Menezes nesta terça-feira, 18, e a despedida de Laura Cardoso, velada no mesmo dia em São Paulo, após falecer no dia 17, reacendeu a memória de uma trajetória compartilhada ao longo de quase seis décadas na televisão.

Símbolos de gerações da teledramaturgia nacional, as duas atrizes dividiram elenco em quatro produções, sendo a primeira ainda nos tempos da TV Tupi e a última já no auge da TV Globo.

O primeiro encontro profissional entre as duas aconteceu em 1959, em "Um Lugar ao Sol", da TV Tupi, um teleteatro baseado no romance "Uma Tragédia Americana", de Theodore Dreiser. A produção também marcou a estreia de Glória Menezes na televisão.

No ano seguinte, elas voltaram a contracenar em "Há Sempre o Amanhã" (1960), ainda pela emissora paulista.

A parceria seguiu décadas depois na Globo, em "Rainha da Sucata" (1990), estrelada por Regina Duarte. Laura interpretava Neiva, enquanto Glória vivia Laurinha Albuquerque Figueroa, uma das vilãs mais lembradas da novela.

O último trabalho juntas foi em "Senhora do Destino" (2004), de Aguinaldo Silva. Glória deu vida à aristocrática Baronesa Laura Correia de Andrade e Couto, e Laura fez uma participação especial como Luzitana, mãe da icônica vilã Nazaré Tedesco, vivida por Renata Sorrah.

Glória Menezes morreu nesta terça-feira, 18, em sua casa no Rio de Janeiro. Ela estava perto de completar 92 anos e havia enfrentado uma pneumonia recentemente. Laura Cardoso, por sua vez, morreu na noite de terça-feira, 17, aos 98 anos.

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