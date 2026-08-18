'Niu Lai' era motivo de chacota, mas virou um dos filmes mais lucrativos da China

O que começou como uma das maiores piadas cinematográficas do verão chinês acabou se transformando em um inesperado fenômeno de bilheteria. "Niu Lai", animação de baixo orçamento criticada pela qualidade visual, viralizou nas redes sociais e já disputa espaço nos cinemas com "A Odisseia", de Christopher Nolan.

A produção chegou às salas chinesas em 5 de agosto com resultados discretos. Nos primeiros dez dias, arrecadou cerca de 10 mil yuans, aproximadamente 1.281 euros, segundo o Euronews. Em alguns dias, a bilheteria ficou abaixo de 200 yuans, segundo a plataforma de acompanhamento de filmes Mao Yan.

A situação mudou quando imagens e trechos do filme começaram a circular pelas redes sociais. O público passou a compartilhar a animação justamente por causa de seus problemas de produção, transformando a obra em um meme.

Animação virou atração nas redes

Dirigido por Xin Yumeng e produzido pela Dalian Jingyuan Culture Film and Television Media, "Niu Lai" conta a história de um bezerro recém-nascido que cresce e aprende sobre amor e sacrifício.

A trama abstrata também entrou na mira das críticas. A animação rígida, os efeitos de baixa qualidade e a dublagem receberam comentários negativos de espectadores, de acordo com o Euronews.

A repercussão online, porém, levou o público de volta às salas. Parte dos espectadores passou a recomendar o filme como uma experiência curiosa, enquanto outros compraram ingressos para descobrir por conta própria o motivo de tanta repercussão.

A produção também ganhou admiradores pela estética artesanal. Nas redes sociais, alguns espectadores passaram a enxergar o visual rudimentar como uma alternativa às animações extremamente sofisticadas dos grandes estúdios.

A newly released animated film called “Niu Lai” (牛来) is going viral for all the wrong reasons in China. People are calling the visuals “disaster-level” , the entire production team was basically just two people: the director and the screenwriter. After 9 days in theaters, the… pic.twitter.com/l7RM9ZER67 — Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) August 15, 2026

Bilheteria disparou

O efeito da viralização apareceu rapidamente nos números. Em uma segunda-feira, "Niu Lai" arrecadou 8,2 milhões de yuans, mais de 1 milhão de euros, depois de ter passado os dez primeiros dias com apenas cerca de 10 mil yuans em receita, também segundo a Mao Yan.

O total chegou a 17,1 milhões de yuans, o equivalente a aproximadamente 2,1 milhões de euros. Com o crescimento, o filme entrou no top 10 das animações de maior bilheteria na China em 2026.

Segundo o Euronews, o desempenho colocou a pequena produção lado a lado com "A Odisseia", superprodução dirigida por Christopher Nolan que chegou aos cinemas chineses em 14 de agosto. As salas de cinema começaram a ampliar o número de sessões para acompanhar a procura, dando ao fenômeno uma dimensão ainda maior e mostrando como uma produção praticamente desconhecida pode ganhar espaço rapidamente quando encontra uma narrativa capaz de circular nas redes sociais.

🎬🇨🇳 Ce film était en train de réaliser l’un des pires flops de l’année en Chine… avant qu’Internet ne décide de le sauver 😭 Niu Lai (牛来) est un petit film d’animation dont la qualité visuelle extrêmement rudimentaire est devenue virale.

Derrière ces images se cacherait… pic.twitter.com/6tDFzzM2yv — 𝟑 𝐞̀𝐦𝐞 𝐎𝐞𝐢𝐥 (@_3emeOeil) August 15, 2026

Cinco anos de produção

Por trás da aparência rudimentar existe uma produção que levou anos para ser concluída. Ainda segundo a Euronews, Xin Yumeng e Sun Lifang, apontados como uma dupla de mãe e filho, trabalharam durante cinco anos no projeto.

Os dois teriam assumido diversas funções na produção, incluindo roteiro, vozes e grande parte do trabalho técnico.

O sucesso também provoca críticas

A repercussão de "Niu Lai" não agradou todo mundo. Enquanto espectadores celebram o filme como uma experiência divertida e curiosa, críticos questionam o impacto da popularidade sobre outras produções em cartaz.

O jornal estatal Beijing News chegou a alertar que os cinemas poderiam perder a confiança do público caso continuassem aumentando as sessões de produções consideradas abaixo do padrão.

O jornal também pediu que os cinemas “atuem como guardiões do público”, rejeitando de forma clara filmes considerados abaixo do padrão e evitando que títulos como “Niu Lai” ganhem espaço excessivo nas salas.