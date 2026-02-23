Cinemark inicia promoção com ingressos a R$ 11 em sessões até março; veja os cinemas participantes

A rede Cinemark iniciou nesta segunda-feira, 23, uma campanha promocional com ingressos a partir de R$ 11. A oferta é válida de segunda a quarta-feira, até 18 de março, para sessões matinê em 2D, 3D e XD com início até as 16h59. Para exibições a partir das 17h, o valor passa a R$ 13.

Nas salas prime, vip e bistrô, assim como nas poltronas D-BOX — que contam com movimento e vibração sincronizados ao filme — os preços são diferentes. Nessas modalidades, o ingresso custa R$ 21 nas sessões até as 16h59 e R$ 25 nas sessões noturnas.

Entre os títulos em cartaz estão produções que concorrem ao Oscar, premiação marcada para 15 de março. Integram a programação “O Agente Secreto”, “Hamnet - A Vida Antes de Hamlet”, “Marty Supreme” e “Valor Sentimental”.

Para os fãs do Ghibli Studios

A rede também exibe filmes do estúdio Ghibli na mostra Ghibli Fest 2026. A seleção inclui “O Serviço de Entregas da Kiki”, “Meu Amigo Totoro”, “O Conto da Princesa Kaguya” e “Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar”.

Quais unidades do Cinemark estão participando?