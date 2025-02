Valentine's Day: 10 frases para celebrar e emocionar no Dia de São Valentim

Embora no Brasil o Dia dos Namorados aconteça em 12 de junho, a maior parte do mundo celebra o amor no Dia de São Valentim, que ocorre em 14 de fevereiro. Essa data é conhecida globalmente como o Valentine's Day, sendo uma das mais comemoradas, especialmente nos Estados Unidos.

Nos Estados Unidos, o 14 de fevereiro não se limita a casais apaixonados. A troca de presentes e cartões é uma tradição não apenas entre namorados, mas também entre amigos e familiares, celebrando o carinho de forma mais abrangente. Flores, chocolates e bilhetes personalizados são comuns, tornando a data uma oportunidade para expressar afeto de várias formas, não se restringindo à esfera romântica.

Por que o Brasil não comemora o Dia de São Valentim?

São poucos os países que comemoram o 'Dia dos Namorados' fora da data original de 14 de fevereiro. No Brasil, a história de 12 de junho se iniciou no final dos anos 1940. O empresário e publicitário João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, elaborou um programa comercial relacionado ao dia dos namorados no Brasil em 1949. O dia escolhido por ele foi 12 de junho, um dia antes do Dia de Santo Antônio, considerado santo casamenteiro. A partir de então, a data no Brasil se consolidou.

Qual a origem do Valentine's Day?

O nome remete à Idade Média, em meados do século III d.c, quando Valentim, um dos bispos da Igreja na época, realizava casamentos de jovens apaixonados que queriam consumar o matrimônio. Essas celebrações iam contra as intenções do imperador romano Claudio II da época pois, segundo ele, os casamentos eram nocivos a jovens que ingressavam no exército. Ele então proibiu os casamentos, mas Valentim continuou as celebrações. Pouco tempo mais tarde, o bispo foi preso e sentenciado à morte no dia 14 de fevereiro.

Especula-se que Valentim trocava bilhetes como uma mulher dentro da prisão. Com seu falecimento, ele se tornou símbolo da união amorosa, não só pela celebração dos casamentos, como também pelas troca de bilhetes.

A data é muito comum em vários países do mundo, entre eles os Estados Unidos, o Japão, a Coréia do Sul, a África do Sul, as Filipinas, o Canadá, o México, a Austrália e também países da Europa, como o Reino Unido, Portugal, Espanha, França e Dinamarca.

10 frases para celebrar e emocionar no Valentine's Day

"Hoje é o dia perfeito para celebrarmos nosso amor e relembrar o quão sortudos somos por termos um ao outro. Feliz Dia dos Namorados, meu amor!"

"Neste Dia dos Namorados, quero te dizer que você é a pessoa mais especial da minha vida. Obrigado por me completar e me fazer tão feliz!"

"Meu amor, cada momento ao seu lado é uma nova descoberta de felicidade. Que neste Dia dos Namorados possamos criar mais memórias inesquecíveis juntos!"

"Celebrar o amor ao seu lado é a melhor coisa do mundo. Você é meu presente mais precioso. Feliz Dia dos Namorados, meu amor!"

"Neste Dia dos Namorados, meu coração transborda de gratidão por ter você ao meu lado. Obrigado por me amar e por ser meu porto seguro."

"Hoje é o dia de celebrar a nossa história de amor, repleta de momentos incríveis. Feliz Dia dos Namorados, meu eterno companheiro!"

"Neste Dia dos Namorados, quero te lembrar o quanto você é amado e o quão importante é para mim. Estou sempre aqui para você, meu amor!"

"Meu amor, cada gesto de carinho seu aquece meu coração. Neste Dia dos Namorados, quero te encher de amor e demonstrar o quanto você é especial para mim!"

"Hoje é o dia de expressar todo o amor que sinto por você. Feliz Dia dos Namorados, meu amor! Que nosso amor cresça a cada dia."

"Neste Dia dos Namorados, quero renovar nosso compromisso de amor e cuidado mútuo. Você é meu presente diário. Te amo além das palavras!"