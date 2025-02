Conheça a origem do Valentine's Day

Celebrado em 14 de fevereiro, o Valentine’s Day, ou Dia de São Valentim, é uma data associada ao amor e à troca de presentes entre casais. Em muitos países, esse dia é marcado por demonstrações de carinho, como o envio de cartões românticos, jantares especiais e a entrega de flores e chocolates. Embora tenha se tornado uma celebração global, suas origens remontam a tradições antigas e a lendas sobre um mártir cristão.

A data não é comemorada da mesma forma em todos os lugares. No Brasil, por exemplo, os casais celebram o amor em outra data.

O que é o Valentine's Day e onde ele é comemorado?

O Dia de São Valentim ou Dia do Amor, é comemorado em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Japão e Filipinas. Durante a data, é comum a troca de cartões, flores e chocolates, além de jantares românticos. Em algumas culturas, a comemoração não se restringe apenas a casais, mas também envolve a demonstração de carinho entre amigos e familiares.

Embora amplamente reconhecido como um dia dos namorados em países ocidentais, algumas nações possuem suas próprias interpretações e tradições para a data. No Japão e na Coreia do Sul, por exemplo, a celebração ocorre em duas etapas, com mulheres presenteando os homens em fevereiro e recebendo presentes deles em março, no chamado White Day.

Qual a origem do Valentine's Day?

As raízes da celebração remontam ao Império Romano. Uma das versões mais aceitas sobre sua origem está ligada à Lupercália, uma festa pagã dedicada à fertilidade, realizada anualmente entre os dias 13 e 15 de fevereiro. Durante essa celebração, rituais eram realizados para invocar a prosperidade e aumentar as chances de casais terem filhos.

Com a disseminação do Cristianismo, a Igreja Católica decidiu substituir a festividade pagã por uma celebração cristã. Assim, o papa Gelásio I, no século V, estabeleceu o 14 de fevereiro como o Dia de São Valentim, homenageando um mártir cristão chamado Valentim.

Existem diferentes histórias sobre esse santo, mas a mais popular afirma que ele era um padre que desafiou o imperador romano Cláudio II, que havia proibido casamentos entre jovens soldados. O imperador acreditava que homens solteiros eram guerreiros mais eficientes, pois não tinham famílias para se preocupar.

Valentim, no entanto, continuou realizando casamentos em segredo e acabou preso e condenado à morte. Segundo a lenda, antes de ser executado, ele teria escrito uma carta para a filha de seu carcereiro assinando "De seu Valentim" – o que muitos acreditam ter sido a origem da troca de mensagens românticas no dia 14 de fevereiro.

Outra versão para o surgimento da data diz que no final do século XIV, o poeta inglês Geoffrey Chaucer publicou “Parliament of Fowls”, um poema declarando o Dia dos Namorados como o momento em que os pássaros escolhem seus parceiros.

A poesia aparentemente deu início a uma tradição para os amantes enviarem cartas românticas um ao outro durante a temporada de acasalamento dos pássaros. Essas mensagens, chamadas de valentines, ganharam popularidade e foram produzidas em massa no final dos anos 1700.

Por que o Brasil comemora o Dia dos Namorados em outra data?

Diferente de grande parte do mundo, o Brasil celebra o Dia dos Namorados em 12 de junho. A escolha da data não está ligada a tradições religiosas, mas sim a uma estratégia comercial.

Em 1948, o publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo João Doria Jr., foi contratado por comerciantes para criar uma campanha que impulsionasse as vendas durante o mês de junho, que tradicionalmente apresentava baixo movimento no varejo. Como argumento de marketing, ele associou a data à véspera do dia de Santo Antônio, celebrado em 13 de junho, conhecido como o “santo casamenteiro” no Brasil. A estratégia foi um sucesso e a data se consolidou como o equivalente brasileiro ao Valentine's Day.

Embora tenha sido criada por motivos comerciais, a celebração se tornou uma tradição no país, com casais trocando presentes e participando de jantares românticos.

Tradições do Dia de São Valentim pelo mundo

Apesar da celebração ter o mesmo propósito em muitos países, a data é comemorada com diferentes tradições ao redor do mundo. Veja:

Estados Unidos e Reino Unido – Além da troca de presentes e cartões, a data movimenta bilhões de dólares no comércio, com destaque para chocolates e flores. As escolas costumam incentivar as crianças a trocarem cartões de amizade.

França – Considerado um dos países mais românticos do mundo, o Dia de São Valentim é celebrado com jantares sofisticados e viagens. No passado, a França realizava uma tradição chamada loterie d’amour, onde solteiros eram emparelhados aleatoriamente, mas essa prática foi proibida por causar conflitos.

Coreia do Sul – Além do Valentine’s Day e do White Day, existe também o Black Day, em 14 de abril, quando pessoas solteiras se reúnem para comer jajangmyeon, um prato de macarrão com molho preto, como uma forma de celebrar a solteirice.

– Além do Valentine’s Day e do White Day, existe também o Filipinas – A data é marcada por casamentos coletivos organizados pelo governo, permitindo que milhares de casais celebrem sua união ao mesmo tempo.

Por que você deve saber disso?

O Valentine’s Day é mais do que apenas uma data comercial; ele reflete a influência de diferentes culturas na forma como o amor é celebrado ao redor do mundo. Além disso, entender as tradições de outros países ajuda a ampliar a percepção sobre costumes globais e a relação entre religião, comércio e cultura popular.

Embora o Brasil tenha sua própria versão do Dia dos Namorados, a celebração internacional tem ganhado cada vez mais espaço, especialmente entre jovens e casais que acompanham tendências estrangeiras.