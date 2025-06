Santo Antônio, São João e São Pedro: os santos juninos que fazem a festa em junho no Brasil

As festas juninas, tradicionalmente comemoradas no Brasil, têm início nesta sexta-feira, 13 de junho, com a celebração de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro.

Com uma forte devoção popular, principalmente entre aqueles que buscam ajuda para a vida amorosa, o santo português marca o início de um ciclo de festas que segue até o fim do mês com homenagens a outros santos católicos, como São João Batista, no dia 24, e São Pedro, no dia 29.

A devoção aos santos juninos faz parte da cultura popular brasileira, em que são atribuídos diferentes poderes e bênçãos aos três.

De acordo com a tradição, eles são responsáveis pela proteção dos casamentos, pelas chuvas e até pelo acendimento das fogueiras, que marcam o momento de celebração e união.

O calendário da Igreja Católica segue como base para essas comemorações, que envolvem orações, rituais e o pedido por bênçãos.

Santo Antônio (13 de junho)

Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195, com o nome de Fernando. Reconhecido por sua dedicação à teologia e à educação, foi frei Antônio que se uniu aos franciscanos e logo se tornou um dos maiores milagreiros da história.

Santo Antônio passou a ser celebrado no dia 13 de junho, data de sua morte, na Itália, em 1231. Sua devoção se espalhou pelo Brasil e por outros países, considerado o protetor dos pobres e também o santo casamenteiro. Muitos fiéis recorrem a suas simpatias para alcançar um amor verdadeiro.

São João (24 de junho)

Celebrado em 24 de junho, São João é um dos santos mais populares e um dos mais conhecidos por sua missão de preparar o caminho para Jesus Cristo.

Ele se destacou ao pregar sobre o batismo, iniciando rituais que aceitavam também não judeus, o que causou grande impacto na época.

As festas juninas dedicadas a ele começaram no século III na Europa, mas foi no século VI que ganharam mais ritos e tradição. Diferente da maioria dos santos, que comemoram a data de falecimento, São João é celebrado tanto pelo seu nascimento quanto pela sua morte, o que amplia ainda mais a festividade.

São Pedro (29 de junho)

São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica e discípulo de Jesus Cristo, completa o trio de santos populares com sua celebração no dia 29 de junho.

Sua liderança religiosa após a morte de Cristo e seu papel na criação da primeira Igreja cristã são destacados em sua história. São Pedro também é reconhecido como o guardião das portas do paraíso, motivo pelo qual sua festa é celebrada com grande fervor, especialmente no Nordeste brasileiro.