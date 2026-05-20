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O que é o feriado de Corpus Christi? Entenda a origem da data

Veja como a data é definida a cada ano e em quais cidades é feriado

Corpus Christi: data é feriado municipal em São Paulo (Ricardo Ribas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Corpus Christi: data é feriado municipal em São Paulo (Ricardo Ribas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13h46.

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No próximo dia 4 de junho é comemorado Corpus Christi, data importante para a religião católica.

Corpus Christi, uma expressão em latim que significa "Corpo de Cristo", refere-se à celebração da presença de Jesus na Eucaristia. Segundo a tradição, a Eucaristia não é apenas uma representação simbólica, mas a presença real de Jesus Cristo por meio do pão e do vinho.

Quando é e como surgiu o Corpus Christi?

Corpus Christi é uma celebração da tradição católica dedicada ao sacramento da Eucaristia e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. No Brasil, a data é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos em diversas cidades.

A data tem origem na Idade Média, vinculada às visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que solicitava uma festa específica para a eucaristia. Essas revelações foram levadas ao padre Thiago Pantaleão, que se tornou o papa Urbano IV em 1261, responsável pela oficialização da celebração.

A festa foi estabelecida após o episódio conhecido como o milagre de Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria sangrado durante uma missa, segundo relatos da época. A cerimônia se tornou tradicionalmente associada aos tapetes de sal, que representam a entrada de Jesus em Jerusalém. No Brasil, essa tradição chegou por meio da influência portuguesa e se expandiu com o uso de diversos materiais, como serragem, para compor os tapetes.

A data ainda é considerada um dia de preceito na Igreja Católica. Dias de preceito são aqueles em que os fiéis são obrigados a participar da Missa e evitar trabalhos e atividades que possam impedir a santificação do dia.

Corpus Christi é feriado nacional?

Corpus Christi é considerado um feriado em várias partes do Brasil, mas não é um feriado nacional oficial. A data é considerada ponto facultativo pelo governo federal.

Confira em quais capitais o Corpus Christi é considerado feriado ou ponto facultativo:

Região Sudeste

  • São Paulo (SP) - feriado municipal
  • Vitória (ES) - feriado municipal
  • Belo Horizonte (MG) - feriado municipal
  • Rio de Janeiro (RJ) - ponto facultativo

Região Sul

  • Curitiba (PR) - feriado municipal
  • Porto Alegre (RS) - feriado municipal
  • Florianópolis (SC) - ponto facultativo

Região Nordeste

  • Maceió (AL) - feriado municipal
  • Natal (RN) - feriado municipal
  • Salvador (BA) - feriado municipal
  • Teresina (PI) - feriado municipal
  • Aracaju (SE) - ponto facultativo
  • Fortaleza (CE) - ponto facultativo
  • Recife (PE) - ponto facultativo
  • João Pessoa (PB) - ponto facultativo
  • São Luís (MA) - feriado estadual

Região Centro-oeste

  • Campo Grande (MS) - feriado municipal
  • Goiânia (GO) - feriado municipal
  • Brasília (DF) - ponto facultativo

Região Norte

  • Boa Vista (RR) - feriado municipal
  • Manaus (AM) - feriado municipal
  • Belém (PA) - ponto facultativo
  • Macapá (AP) - ponto facultativo
  • Rio Branco (AC) - ponto facultativo
  • Porto Velho (RO) - ponto facultativo
  • Palmas (TO) - ponto facultativo
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