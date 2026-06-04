O que fazer em São Paulo no feriado? Confira 15 atrações imperdíveis

Feriadão em SP: confira uma seleção de programas para quem quer aproveitar o descanso sem sair de São Paulo (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)
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Publicado em 4 de junho de 2026 às 05h51.
Quem vai passar o feriado prolongado em São Paulo não terá dificuldade para encontrar opções de lazer. A cidade reúne uma agenda intensa de shows, exposições, feiras culturais, festas juninas e espetáculos teatrais para todos os gostos.
Confira 15 atividades para incluir no roteiro dos próximos dias.
A Pinacoteca promove uma festa junina especial na Pina Contemporânea com bingo, música ao vivo, atividades para crianças e programação cultural gratuita.
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Em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS), a exposição convida o público a revisitar, de forma imersiva e contemporânea, a história da Seleção Brasileira, única equipe presente em todas as edições da Copa do Mundo desde a criação do torneio. Perfeito para entrar no clima do Mundial, que começa na próxima quinta-feira, 11.
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Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB SP), a exposição "Vivian Caccuri – Pele Azul" convida o público a refletir sobre as relações entre seres humanos e outras formas de vida a partir da presença dos mosquitos. Com instalações, esculturas sonoras, bordados e obras audiovisuais, a mostra tem como destaque a obra inédita Pele Azul, que coloca o raro mosquito azul no centro da narrativa para abordar temas como ecologia, coexistência entre espécies e os impactos da ação humana sobre os ambientes naturais.
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Além do acervo permanente, o espaço recebe a exposição "Um Xirê Para Emanoel", do artista Alberto Pitta. Para mais informações e ingressos, clique aqui.
A clássica obra de William Shakespeare, interpretada por Dan Stulbach, está em cartaz no Teatro Tuca e aparece entre os destaques culturais do período. Para mais informações e ingressos, clique aqui.
Em cartaz no Sesc Avenida Paulista, o espetáculo aborda relações sociais e desigualdades com humor e crítica. Para mais informações e ingressos, clique aqui.
A montagem estrelada por Mariana Rosa segue em temporada no Teatro Estúdio e está entre as peças recomendadas para os próximos dias. Para mais informações e ingressos, clique aqui.
As artistas apresentam o espetáculo "Senhora do Tempo" no Sesc Pompeia durante o feriado. Para mais informações e ingressos, clique aqui.
O rapper mineiro leva, na sexta-feira, 5 de junho, para a Vibra São Paulo a turnê "Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto", com proposta que mistura música, performance e elementos visuais. Para mais informações e ingressos, clique aqui.
O cantor sobe ao palco do Teatro Claro Mais SP, no domingo, 7 de junho com a turnê "Atemporal", reunindo sucessos da carreira. Para mais informações e ingressos, clique aqui.
A programação de junho inclui produções como "Mamma Mia!" e "Viva – A Vida é uma Festa In Concert", além de atrações de humor e música. Para mais informações e ingressos, clique aqui.
A Avenida Paulista volta a ser palco de uma das celebrações mais tradicionais nos últimos anos no próximo domingo, 7 de junho. A partir das 10h, São Paulo recebe a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, considerada uma das maiores celebrações de diversidade e representatividade do mundo.
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Para quem procura uma festa junina animada, cheia de comidas e bebidas típicas, muito forró e clima descontraído, o Canto da Ema promete manter viva a essência dos tradicionais festejos de São João.
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Pela primeira vez, o Arraiá do Chico Bento será realizado no Parque Ibirapuera com uma programação voltada para toda a família. O evento promete reunir diversão, gastronomia típica e atrações inspiradas no universo caipira do personagem.
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Para um programa divertido em família, “Elyntra – O Resgate de Rapunzel” aposta em uma combinação de música, fantasia, humor e emoção para contar uma história inédita nos palcos. Escrita e dirigida por Luccas Papp, a montagem cria um novo universo ao reunir personagens clássicos dos contos de fadas em uma aventura original.
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