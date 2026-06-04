O que fazer em São Paulo no feriado? Confira 15 atrações imperdíveis

Quem vai passar o feriado prolongado em São Paulo não terá dificuldade para encontrar opções de lazer. A cidade reúne uma agenda intensa de shows, exposições, feiras culturais, festas juninas e espetáculos teatrais para todos os gostos.

Confira 15 atividades para incluir no roteiro dos próximos dias.

1. Participar da Pina Junina

A Pinacoteca promove uma festa junina especial na Pina Contemporânea com bingo, música ao vivo, atividades para crianças e programação cultural gratuita.

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2. Visitar a exposição 'Brasil em Todas'

Em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS), a exposição convida o público a revisitar, de forma imersiva e contemporânea, a história da Seleção Brasileira, única equipe presente em todas as edições da Copa do Mundo desde a criação do torneio. Perfeito para entrar no clima do Mundial, que começa na próxima quinta-feira, 11.

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3. Conhecer a exposição 'Vivian Caccuri – Pele Azul'

Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB SP), a exposição "Vivian Caccuri – Pele Azul" convida o público a refletir sobre as relações entre seres humanos e outras formas de vida a partir da presença dos mosquitos. Com instalações, esculturas sonoras, bordados e obras audiovisuais, a mostra tem como destaque a obra inédita Pele Azul, que coloca o raro mosquito azul no centro da narrativa para abordar temas como ecologia, coexistência entre espécies e os impactos da ação humana sobre os ambientes naturais.

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4. Explorar o Museu Afro Brasil

Além do acervo permanente, o espaço recebe a exposição "Um Xirê Para Emanoel", do artista Alberto Pitta. Para mais informações e ingressos, clique aqui.

5. Assistir ao espetáculo 'O Mercador de Veneza'

A clássica obra de William Shakespeare, interpretada por Dan Stulbach, está em cartaz no Teatro Tuca e aparece entre os destaques culturais do período. Para mais informações e ingressos, clique aqui.

6. Ver a peça 'Gente de Classe'

Em cartaz no Sesc Avenida Paulista, o espetáculo aborda relações sociais e desigualdades com humor e crítica. Para mais informações e ingressos, clique aqui.

7. Conferir 'Quando Eu Era Mulher'

A montagem estrelada por Mariana Rosa segue em temporada no Teatro Estúdio e está entre as peças recomendadas para os próximos dias. Para mais informações e ingressos, clique aqui.

8. Assistir ao show de Alzira E e Zélia Duncan

As artistas apresentam o espetáculo "Senhora do Tempo" no Sesc Pompeia durante o feriado. Para mais informações e ingressos, clique aqui.

9. Ver o show de Djonga

O rapper mineiro leva, na sexta-feira, 5 de junho, para a Vibra São Paulo a turnê "Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto", com proposta que mistura música, performance e elementos visuais. Para mais informações e ingressos, clique aqui.

10. Assistir ao show de Zeeba

O cantor sobe ao palco do Teatro Claro Mais SP, no domingo, 7 de junho com a turnê "Atemporal", reunindo sucessos da carreira. Para mais informações e ingressos, clique aqui.

11. Conferir os musicais em cartaz no BTG Pactual Hall

A programação de junho inclui produções como "Mamma Mia!" e "Viva – A Vida é uma Festa In Concert", além de atrações de humor e música. Para mais informações e ingressos, clique aqui.

12. Ir à Parada LGBT+

A Avenida Paulista volta a ser palco de uma das celebrações mais tradicionais nos últimos anos no próximo domingo, 7 de junho. A partir das 10h, São Paulo recebe a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, considerada uma das maiores celebrações de diversidade e representatividade do mundo.

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13. Curtir a Festa Junina com 'Ó do Forró' no Canto da Ema

Para quem procura uma festa junina animada, cheia de comidas e bebidas típicas, muito forró e clima descontraído, o Canto da Ema promete manter viva a essência dos tradicionais festejos de São João.

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14. Levar as crianças no 'Arraiá do Chico Bento' no Parque do Ibirapuera

Pela primeira vez, o Arraiá do Chico Bento será realizado no Parque Ibirapuera com uma programação voltada para toda a família. O evento promete reunir diversão, gastronomia típica e atrações inspiradas no universo caipira do personagem.

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15. Ter uma noite mágica em família com a peça 'Elyntra – O Resgate de Rapunzel'

Para um programa divertido em família, “Elyntra – O Resgate de Rapunzel” aposta em uma combinação de música, fantasia, humor e emoção para contar uma história inédita nos palcos. Escrita e dirigida por Luccas Papp, a montagem cria um novo universo ao reunir personagens clássicos dos contos de fadas em uma aventura original.

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