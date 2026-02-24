Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Avenida Brasil' volta à TV em março no Vale a Pena Ver de Novo

Novela de João Emanuel Carneiro exibida originalmente em 2012 retorna no fim de março às telinhas

Avenida Brasil: novela marcou a teledramaturgia brasileira (TV Globo/Estevam Avelar)

Avenida Brasil: novela marcou a teledramaturgia brasileira (TV Globo/Estevam Avelar)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15h25.

Última atualização em 24 de fevereiro de 2026 às 15h26.

Tudo sobreNovelas
Saiba mais

Fenômeno de audiência em 2012, a novela "Avenida Brasil" volta à programação da TV Globo em 30 de março no Vale a Pena Ver de Novo.

A trama foi indicada ao Emmy Internacional 2013, na categoria de Melhor Novela, e se tornou a produção mais exportada da emissora, licenciada para mais de 140 países e dublada em 19 línguas.

Em 2023, o formato original ganhou a primeira adaptação internacional, "Leyla – Sombras do Passado", produzida na Turquia.

Agora, 14 anos após a exibição original, a obra retorna à grade após o fim de "Rainha da Sucata".

Qual é o enredo da novela?

Escrita por João Emanuel Carneiro, a novela acompanha a trajetória de Rita, vivida por Mel Maia, que perde o pai, Genésio, interpretado por Tony Ramos, após ele se casar com Carminha, papel de Adriana Esteves.

Com a ajuda do amante Max, interpretado por Marcello Novaes, Carminha aplica um golpe no marido. Genésio morre atropelado por Tufão, jogador vivido por Murilo Benício, que passa a se aproximar da viúva.

Após ficar com o dinheiro do marido, Carminha abandona Rita em um lixão. No local, a menina conhece Batata, papel de Bernardo Simões, e é acolhida por Mãe Lucinda, interpretada por Vera Holtz.

Anos depois, adotada por um casal argentino, Rita retorna ao Brasil com o nome de Nina, interpretada por Débora Falabella, decidida a se vingar da ex-madrasta.

Ambientada no bairro fictício do Divino, no subúrbio do Rio de Janeiro, a obra retrata a rotina da classe média local e do Divino Futebol Clube.

A direção de núcleo foi de Ricardo Waddington, com direção-geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim.

Acompanhe tudo sobre:NovelasNovelas da Globo

Mais de Pop

BAFTA se pronuncia após fala racista na cerimônia de domingo

Netflix divulga 1º teaser de 'Orgulho e Preconceito' com Jack Lowden e Emma Corrin

Show do AC/DC em SP hoje: veja horário e provável setlist

Quem é Khaby Lame, o maior tiktoker do mundo que pode perder milhões?

Mais na Exame

Mundo

China impõe sanções a 20 empresas japonesas por risco militar

Ciência

Plantas surgiram 20 milhões de anos antes do previsto, aponta estudo chinês

Pop

BAFTA se pronuncia após fala racista na cerimônia de domingo

Future of Money

Após fracasso da 'Diem', Meta planeja retomar projeto com stablecoins