Fenômeno de audiência em 2012, a novela "Avenida Brasil" volta à programação da TV Globo em 30 de março no Vale a Pena Ver de Novo.

A trama foi indicada ao Emmy Internacional 2013, na categoria de Melhor Novela, e se tornou a produção mais exportada da emissora, licenciada para mais de 140 países e dublada em 19 línguas.

Em 2023, o formato original ganhou a primeira adaptação internacional, "Leyla – Sombras do Passado", produzida na Turquia.

Agora, 14 anos após a exibição original, a obra retorna à grade após o fim de "Rainha da Sucata".

Qual é o enredo da novela?

Escrita por João Emanuel Carneiro, a novela acompanha a trajetória de Rita, vivida por Mel Maia, que perde o pai, Genésio, interpretado por Tony Ramos, após ele se casar com Carminha, papel de Adriana Esteves.

Com a ajuda do amante Max, interpretado por Marcello Novaes, Carminha aplica um golpe no marido. Genésio morre atropelado por Tufão, jogador vivido por Murilo Benício, que passa a se aproximar da viúva.

Após ficar com o dinheiro do marido, Carminha abandona Rita em um lixão. No local, a menina conhece Batata, papel de Bernardo Simões, e é acolhida por Mãe Lucinda, interpretada por Vera Holtz.

Anos depois, adotada por um casal argentino, Rita retorna ao Brasil com o nome de Nina, interpretada por Débora Falabella, decidida a se vingar da ex-madrasta.

Ambientada no bairro fictício do Divino, no subúrbio do Rio de Janeiro, a obra retrata a rotina da classe média local e do Divino Futebol Clube.

A direção de núcleo foi de Ricardo Waddington, com direção-geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim.