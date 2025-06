Largada no lixão e enterrada viva: os 6 momentos icônicos de Nina na novela Avenida Brasil

Em 2012, "Avenida Brasil" não era apenas uma novela — era um fenômeno nacional. A trama de João Emanuel Carneiro, que contou com a atuação impecável de Adriana Esteves como a vilã Carminha, e Débora Falabella como Nina, cativou o Brasil de ponta a ponta.

Com mais de 40 prêmios e sendo transmitida para 150 países, a novela se tornou um marco da teledramaturgia brasileira, sendo também um sucesso de audiência, e vendeu seu formato para Portugal e Argentina.

Já são 13 anos desde o lançamento, e a EXAME POP separou alguns dos melhores momentos da novela. Confira:

1. Rita é deixada no lixão

Logo nos primeiros capítulos, a jovem Rita (interpretada por Mel Maia, que agora já tem 21 anos!) se mostrou esperta e desafiadora. Ela desmascara a armadilha de sua madrasta Carminha (Adriana Esteves), que planejava enganar o pai de Rita.

No entanto, após a morte trágica de Genésio (Tony Ramos), Rita é cruelmente abandonada no lixão por Carminha e o amante Max (Marcello Novaes). Esse momento trouxe à tona a dureza da vida de Rita, que teve que sobreviver sozinha em meio à crueldade.

2. Rita e Batata se casam

O amor entre Rita e Batata (Bernardo Simões) encantou o público. Como versões infantis dos personagens Nina e Jorginho (Cauã Reymond), os dois se apaixonaram na infância e tiveram um casamento que encantou a todos com sua sinceridade e ternura. A atuação dos jovens foi uma das mais elogiadas da novela.

3. Enterrada viva

Em uma das cenas mais tensas da novela, Carminha sequestra Nina e a joga em uma cova no cemitério, após descobrir sua verdadeira identidade. O desprezo, a humilhação e a ameaça de morte deixam Carminha ainda mais repulsiva, enquanto Nina — ainda sob efeito de drogas — consegue sair da cova e promete vingança. O talento de Adriana Esteves e a direção impecável tornaram essa sequência inesquecível.

4. 'Me serve'

A vingança de Nina chega ao ápice quando ela entra na casa de Carminha e espalha fotos comprometedoras dela com Max. A tensão aumenta quando Nina começa a humilhar Carminha psicologicamente, obrigando-a a servi-la, em uma das cenas mais lembradas de toda a novela, acompanhada por uma das falas mais marcantes: "Me serve, vadia".

5. Nina corta cabelo de Carminha

Em um ato simbólico de humilhação, Nina encontra um fio de cabelo no café da manhã preparado por Carminha e, com uma trilha sonora dramática, decide cortar e pintar o cabelo da vilã, uma das cenas de maior impacto emocional da trama.

6. Desmascarada

Finalmente, **Carminha** é desmascarada após **Max** deixar como presente para **Tufão** (Murilo Benício) uma caixa com fotos comprometedoras dela com o amante. Ao ser confrontada, Carminha revela sua verdadeira face, sendo expulsa da mansão do Divino, em uma das cenas mais icônicas, quando ela brada: "Eu perdi os melhores anos da minha vida nesse subúrbio de merda, com essa família cafona."