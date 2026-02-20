Pop

'Uma homenagem': atriz Christiane Torloni comenta memes sobre o BBB 26

Atriz reagiu a imagens criadas por inteligência artificial e admite que para entrar no reality precisa "ter coragem"

Christiane Torloni: atriz é um dos maiores nomes das novelas nacionais (Imagem gerada com IA) (Reprodução/X)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12h12.

Última atualização em 20 de fevereiro de 2026 às 12h19.

Tudo sobreBBB
Saiba mais

A atriz Christiane Torloni comentou, nesta sexta-feira, 20, os memes que a colocaram no elenco do BBB 26.

Ela participou do programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, e reagiu a imagens criadas por inteligência artificial que simulavam sua entrada no reality.

De vilã à Helena de Manoel Carlos, Christiane Torloni é uma das atrizes mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

Desde o início do ano, boatos nas redes sociais indicavam que a atriz integraria o grupo Camarote da edição. Internautas passaram a produzir montagens para alimentar a especulação.

“Até eu acreditei [que entraria no programa]”, afirmou, durante a entrevista.

A atriz disse que encara as publicações como “uma homenagem”.

Exposição e histórico de realities

Christiane Torloni já participou de realities. Ela esteve no Dança dos Famosos em 2008, quando foi campeã, e retornou em 2021.

A atriz afirmou que mantém perfil discreto nas redes sociais e que não costuma publicar conteúdos íntimos.

Ela também citou ex-participantes do BBB, como Jean Wyllys e Grazi Massafera, ao comentar que o programa revelou nomes que seguiram carreira na mídia nacional.

Para Christiane, a participação no reality envolve decisão de exposição pública. “Tem que ter coragem”, declarou.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, é possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

