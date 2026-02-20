'Uma homenagem': atriz Christiane Torloni comenta memes sobre o BBB 26

Christiane Torloni: atriz é um dos maiores nomes das novelas nacionais (Imagem gerada com IA) (Reprodução/X)
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12h12.
Última atualização em 20 de fevereiro de 2026 às 12h19.
A atriz Christiane Torloni comentou, nesta sexta-feira, 20, os memes que a colocaram no elenco do BBB 26.
Ela participou do programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, e reagiu a imagens criadas por inteligência artificial que simulavam sua entrada no reality.
De vilã à Helena de Manoel Carlos, Christiane Torloni é uma das atrizes mais marcantes da teledramaturgia brasileira.
Desde o início do ano, boatos nas redes sociais indicavam que a atriz integraria o grupo Camarote da edição. Internautas passaram a produzir montagens para alimentar a especulação.
“Até eu acreditei [que entraria no programa]”, afirmou, durante a entrevista.
A atriz disse que encara as publicações como “uma homenagem”.
Christiane Torloni já participou de realities. Ela esteve no Dança dos Famosos em 2008, quando foi campeã, e retornou em 2021.
A atriz afirmou que mantém perfil discreto nas redes sociais e que não costuma publicar conteúdos íntimos.
Ela também citou ex-participantes do BBB, como Jean Wyllys e Grazi Massafera, ao comentar que o programa revelou nomes que seguiram carreira na mídia nacional.
Para Christiane, a participação no reality envolve decisão de exposição pública. “Tem que ter coragem”, declarou.
Pela TV aberta, é possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.