Com direito a show de Leo Santana, iFood leva o carnaval ao BBB 26 nesta sexta-feira

A plataforma brasileira iFood, patrocinadora oficial do “Big Brother Brasil 26”, realiza nesta sexta-feira, 20, uma festa temática dentro do reality, com ambientação inspirada no Carnaval.

A companhia de delivery promove nesta sexta-feira, 20, uma festa temática no BBB, levando a atmosfera do Carnaval para dentro da casa. A apresentação musical será de Léo Santana, embaixador da marca e intérprete do jingle da campanha.

A ação está vinculada ao conceito “iFood é BBB: Brasileiro, Bom e Barato”, que utiliza o Carnaval como elemento de comunicação e aproximação com o público. A estratégia conecta música e entretenimento ao aplicativo, que integra a rotina de consumidores em diferentes regiões do país. A proposta da marca é associar o ambiente festivo do programa ao uso cotidiano do aplicativo, integrando ativações na casa com ofertas disponíveis ao público externo.

A ambientação contará com referências visuais ao Carnaval, presença de ativos proprietários e elementos da campanha “iFood é tudo pra mim”. A movimentação amplia a visibilidade da marca no “BBB 26”, ultrapassando as dinâmicas e interações realizadas no aplicativo. Durante a exibição da festa, usuários do app terão acesso a promoções especiais, conectando a experiência dos participantes com benefícios liberados para quem acompanha o programa de fora.

A iniciativa também está alinhada à campanha 100 dias de ofertas, ativa ao longo da temporada do reality, que operacionaliza o atributo “barato” por meio de cupons, descontos e condições promocionais.

A empresa também disponibiliza um filtro exclusivo no TikTok, rede social de vídeos curtos, como parte da estratégia de Carnaval. A ferramenta permite que usuários interajam com Léo Santana em realidade aumentada e reproduzam a coreografia oficial do jingle. O recurso estimula a publicação de vídeos e amplia a circulação da campanha nas plataformas digitais.

Ofertas no App vão de Big Mac A R$ 4,90 a Pizza Hut Por R$ 1

Após as ações anteriores com Cheddar McMelt e arroz a R$ 1,00, a campanha 100 dias de ofertas apresenta novos itens promocionais nesta sexta-feira (20). As condições são válidas por tempo limitado, conforme disponibilidade e participação dos estabelecimentos, com variação regional.

Entre os destaques, o consumidor encontra Big Mac por R$ 4,90 e Pizza Hut Individual por R$ 1. Na categoria de farmácias parceiras, há Sensodyne Branqueador Extra Fresh 90g por R$ 8,90 e Lenço Umedecido Huggies Max Clean por R$ 9,85. Em mercado, o Bombom Lacta Favoritos aparece com 30% de desconto e a Fanta Laranja 2 Litros também com 30% de desconto.

A campanha 100 dias de ofertas iFood foi lançada no dia 12 de janeiro e prevê promoções diárias com itens a partir de R$ 1,00. As ofertas contemplam categorias como hambúrguer, pizza, açaí, sobremesas, mercado e farmácia.

As ações comerciais são conduzidas por iFood Ads, unidade de publicidade da empresa, em parceria com marcas participantes. O modelo utiliza retail media, mídia de varejo com base em dados de consumo, para ampliar visibilidade e conversão dentro do ecossistema do aplicativo.