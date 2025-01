Calendário de 2025 é igual ao de 1969? Entenda a coincidência e relembre 6 eventos históricos

Você sabia que o calendário de 2025 é idêntico ao de 1969? E não somente ao desse ano, mas também ao de 1997, por exemplo. A explicação para isso está no fato de que, de modo geral, os calendários se repetem a cada 28 anos.

Marcado por diversos eventos históricos, 1969 foi um ano de conquistas científicas, movimentos culturais e tensões políticas que refletiram as mudanças globais da época.

No Brasil, em pleno regime militar, foi um período de intensificação do autoritarismo e da repressão, mas também de luta por transformação social. Veja abaixo 6 eventos históricos marcantes em 1969:

Primeira missão tripulada à Lua – Apollo 11

Em 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a pisar na Lua, com Michael Collins no módulo de comando. Na ocasião, Armstrong proferiu a célebre frase: “Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade.”

O astronauta

Buzz Aldrin caminha próximo ao módulo lunar Eagle na superfície da Lua durante a missão Apolo 11 (Corbis/Getty Images)

Morte do Presidente Costa e Silva

Em 1969 Brasil vivia um dos momentos mais assombrosos da repressão moldada pelo regime militar iniciado em 1964. Em meados daquele ano, o presidente Costa e Silva foi afastado, devido a problemas de saúde relacionados a um derrame. O poder foi assumido por uma junta militar formada por Aurélio de Lira Tavares, Augusto Rademaker e Márcio de Sousa e Melo, até a posse de Emílio Garrastazu Médici, marcando uma das fases mais repressivas da ditadura. Artur da Costa e Silva morreu em dezembro de 1969.

O presidente da República Costa e Silva ao lado de seu vice Pedro Aleixo

em frente ao Congresso Nacional durante cerimônia de posse

Início da construção da Ponte Rio-Niterói

O projeto da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói) começou a ser estruturado em 1968, visando melhorar a integração entre o Rio de Janeiro e Niterói. As obras, no entanto, começaram efetivamente em janeiro de 1969, e foram concluídas em 1974.

Ponte Rio-Niterói (Ricardo Moraes/Reuters)

Estreia do 'Jornal Nacional', da TV Globo

O Jornal Nacional, da Rede Globo, foi ao ar pela primeira vez em 1º de setembro de 1969. Tornou-se o primeiro telejornal em rede nacional do Brasil e um marco na comunicação televisiva.

Festival de Woodstock

Realizado em agosto de 1969, o Woodstock Music & Art Fair reuniu mais de 400 mil pessoas nos Estados Unidos e se tornou um símbolo da contracultura e do movimento hippie.

The Who toca em Woodstock (Archive/Getty Images)

Milésimo gol de Pelé

Foi em 19 de novembro de 1969 que o rei Pelé marcou o milésimo gol de sua carreira. O marco aconteceu durante uma partida entre o Santos e o Vasco da Gama, válida pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, embrião do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Pelé é carregado na conquista do tricampeonato da Copa do Mundo (Bússola/Arquivo/Divulgação)

Quando os calendários se repetem?

Conforme o compasso de 28 anos, o calendário do ano de 2053 seria idêntico ao de 2025. A "regrinha" não impede, porém, que calendários idênticos apareçam em intervalos menores, como acontece se compararmos 2017 e 2023, por exemplo, com diferença de apenas seis anos. Assim, nos próximos 28 anos, outros calendários podem ser iguais aos de 2025.

Um fato curioso é que essa repetição exata cada 28 anos pode ser quebrada por conta de uma regra especial sobre os anos bissextos. Normalmente, a cada 4 anos, há um ano bissexto (com 366 dias).

No entanto, a cada 100 anos, o ano que, pela regra, seria bissexto, não é — a menos que seja múltiplo de 400. Isso significa que, por exemplo, o ano 1700 não foi bissexto, mas o ano 2000 foi. Por causa dessa regra, o calendário pode não se repetir exatamente a cada 28 anos em alguns casos.