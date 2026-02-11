Varejo tradicional concorre com ambulantes no Carnaval e entra em 'modo Oxxo'

Durante os dias de Carnaval, varejistas tradicionais costumam ganhar milhares de novos concorrentes diretos. Só em São Paulo, serão 15 mil vendedores ambulantes durante o período de festas. De olho nessa movimentação, as marcas capricham nas estratégias para atender todo o público e bater de frente com os carrinhos de bebidas.

Nessas ocasiões, as lojas de proximidade, a exemplo do Oxxo, são a melhor pedida para conseguir penetrar em todos os cantos da cidade e servir conveniência para qualquer que seja o folião mais apressado. O Grupo Carrefour, por exemplo, tem a marca Carrefour Express. Já a Shell entra no jogo com sua marca Shell Select.

Agilidade, reposição de produtos, reforço na segurança e logística são fatores-chave para a estratégia dessas varejistas. Mas elas têm algo a seu favor: não têm exclusividade com marcas, abrindo o leque de produtos.

Gustavo Campos, diretor de Negócios para Shell Select na Raízen, comenta que os ambulantes fazem parte da dinâmica e do fluxo da festa, mas as lojas de conveniência competem em outro território, pautado por segurança, qualidade, variedade e experiência.

O que os foliões vão consumir?

De itens de hidratação a, claro, a boa cerveja gelada. Os itens de Carnaval vão dominar as prateleiras das varejistas. No Carrefour Express, por exemplo, as categorias de consumo rápido e hidratação podem marcar um crescimento superior a 25%.

Para atender a essa demanda crescente, a estratégia inclui a ampliação do sortimento e o reforço dos estoques de águas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e lanches prontos. Destaca-se, em particular, a categoria de lanches, que apresenta um crescimento expressivo de 28% no período de Carnaval, em comparação com os meses habituais.

No Oxxo, a logística também é adaptada para garantir abastecimento contínuo das categorias mais procuradas no período, como bebidas geladas, gelo, food service e snacks.

Já no Shell Select, a atenção vai para o perfil jovem, que marca presença significativa nessa ocasião, e oferecem também bebidas geladas, snacks, itens de hidratação e opções de food service.

Operação

O Carrefour Express projeta crescimento de dois dígitos no fluxo de clientes durante o Carnaval de rua em São Paulo. A prefeitura da cidade estima a participação de 16,5 milhões de pessoas nas ruas da capital durante o período de 2026. Para atender à demanda, o grupo contará com 40 unidades abertas 24 horas, além de lojas com horários flexíveis.

“A projeção de crescimento no fluxo reflete não apenas o Carnaval, mas uma mudança consistente no padrão de consumo urbano”, comenta Marco Alcolezi, diretor de Operações do Carrefour Brasil.

Durante o Carnaval, as lojas do Oxxo localizadas próximas aos blocos — mais de 120 unidades na rota dos bloquinhos em São Paulo, cerca de 20% da rede — passam por um planejamento operacional específico para atender ao aumento do fluxo.

As unidades em regiões de maior concentração de pessoas recebem reforço de equipe, acompanhamento intensificado da operação ao longo do dia e nas medidas de segurança.

Para a rede, o Carnaval representa a principal sazonalidade do ano, superando outras datas relevantes do varejo tradicional. Segundo Camila Assis, gerente de Marketing e Comunicação Externa, a presença estratégica das lojas na rota dos blocos potencializa as vendas, especialmente em bebidas prontas para consumo.

“Temos uma concentração importante de unidades no trajeto dos bloquinhos, o que conversa com nossa estratégia de funcionalidade urbana. Isso impacta diretamente o desempenho de categorias como drinks prontos para beber”, afirma.