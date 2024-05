Twenty One Pilots no Brasil: pré-venda para shows começa nesta terça; veja preços e onde comprar

Os fãs do Twenty One Pilots contam as horas para conseguir os ingressos para os shows do duo no Brasil. Nesta terça-feira, 14, começa a fase de pré-venda para a aguardada turnê.

A dupla norte-americana formada por Tyler Joseph e Josh Dun retorna ao país para apresentações em três capitais: Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Esta será a quinta vez que o Twenty One Pilots se apresentará para os fãs brasileiros, após sua última passagem em 2023, durante o Lollapalooza Brasil. Além de performances com sucessos como "Stressed Out" e "Ride", novo show traz uma setlista que inclui as novas canções do álbum "Clancy", cujo lançamento está marcado para 24 de maio.

Apesar da disputa por ingressos, faltam muitos meses para o início da turnê. O Twenty Pilots chega ao Brasil em 2025, com shows marcados para 22, 24 e 26 de janeiro.

Onde comprar online os ingressos para a pré-venda do shows do Twenty One Pilots?

A pré-venda de ingressos será exclusiva para clientes Santander e está marcada para começar às 12h no site da Eventim e a partir das 13h nas bilheterias oficiais. Essa fase de pré-venda estará disponível até 16 de maio, às 10h, ou enquanto houver ingressos disponíveis.

Em Curitiba, a pré-venda na bilheteria oficial ocorrerá apenas na quarta-feira, dia 15, às 10h, devido a um evento esportivo no estádio na terça-feira.

Quando começa a venda geral?

A venda para o público em geral será iniciada nesta quinta-feira, 16, às 12h no site da Eventim e às 13h nas bilheterias oficiais.

Os organizadores do evento anunciaram que foram disponibilizados valores especiais para clientes Santander na compra de ingressos inteiros, mas, o desconto será aplicado somente durante a fase de pré-venda.

Confira os valores dos ingressos para os shows do Twenty One Pilots

Curitiba - Pedreira Paulo Leminski (22 de janeiro)

Pista – R$ 230 (meia), R$ 460 (inteira), R$ 414 (inteira Santander)

Pista Premium – R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

Rio de Janeiro - Farmasi Arena (24 de janeiro)

Cadeira N3 – R$ 165 (meia), R$ 330 (inteira), R$ 297 (inteira Santander)

Cadeira N1 – R$ 275 (meia), R$ 550 (inteira), R$ 495 (inteira Santander)

Pista Premium – R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

Camarote – R$ 550 (preço único)

São Paulo - Allianz Parque (26 de janeiro)

Cadeira Superior – R$ 200 (meia), R$ 400 (inteira), R$ 360 (inteira Santander)

Pista – R$ 230 (meia), R$ 460 (inteira), R$ 414 (inteira Santander)

Cadeira Inferior – R$ 305 (meia), R$ 610 (inteira), R$ 549 (inteira Santander)

Pista Premium – R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)