Rock in Rio 2026 anuncia novas atrações internacionais para 7 de setembro

O Rock in Rio 2026 confirmou nesta terça-feira, 11, duas novas atrações internacionais para o line-up do festival no Rio de Janeiro. Jon Batiste e Laufey se apresentam no dia 7 de setembro, data que já conta com Elton John e Gilberto Gil entre os nomes anunciados.

Jon Batiste sobe ao Palco Mundo, enquanto Laufey encerra a noite no Palco Sunset. A programação do dia 7 foi descrita como uma mistura de estilos, com espaço para jazz, soul, pop, bossa nova, samba e MPB, reunindo artistas de perfis diferentes no mesmo dia.

Atrações do Rock in Rio 2026 e vencedores do Grammy

O multi-instrumentista e compositor Jon Batiste venceu no Grammy a categoria de Melhor Álbum Americana com "BIG MONEY" (2025). O artista também é conhecido por trabalhos como a trilha de "Soul" (2021) e por projetos lançados nos últimos anos, como "We Are" (2021), "World Music Radio" (2023), "Beethoven Blues" (2024).

Já Laufey venceu pela segunda vez consecutiva o Grammy de Melhor Álbum Vocal de Pop Tradicional, desta vez com "A Matter of Time" (2025). A artista ganhou projeção ao aproximar o jazz de uma audiência mais jovem e teve crescimento em streaming e redes sociais, além de apresentações com orquestras e passagens por grandes casas de show.

Quando é o Rock in Rio 2026 e quais artistas já foram anunciados?

O Rock in Rio 2026 acontece na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro.

Além de Jon Batiste e Laufey, o line-up já confirmado inclui nomes como:

Elton John

Gilberto Gil

Avenged Sevenfold

Stray Kids

Maroon 5

Bring Me The Horizon

Demi Lovato

Jamiroquai

Mumford & Sons

João Gomes e Orquestra Brasileira

Novidades do Rock in Rio 2026

A organização também anunciou mudanças na estrutura do festival. Uma das principais novidades é o Palco Mundo com cenografia inédita e uma área frontal revestida com 2.400 metros quadrados de painéis de LED.

Outro destaque é o retorno do espetáculo aéreo The Flight, que volta após edições anteriores e deve incluir manobras sincronizadas e efeitos visuais durante a programação.