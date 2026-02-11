Resgate de estratégia do McDonald’s pode ensinar execução e pensamento grande nos negócios

O McDonald’s começou 2025 pressionado por uma queda de 1,4% nas vendas nos Estados Unidos no final de 2024. O ambiente era de inflação persistente e consumidores mais cautelosos.

A companhia optou por rever prioridades e reforçar uma estratégia focada em preço acessível, previsibilidade e volume.

A rede lançou o McValue, plataforma que reúne combos a partir de US$ 5, promoções locais e a oferta “Compre um, leve outro por US$ 1”.A decisão tirou o foco de ações isoladas de inovação e passou a concentrar esforços em uma proposta de valor mais clara para o consumidor. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Formação de talentos, metas ambiciosas e foco em resultado: os princípios que Lemann compartilha na masterclass online e gratuita.

Liderança é escolher prioridade e sustentar a execução

O movimento indica um princípio central de liderança: diante de múltiplas possibilidades, é preciso escolher um eixo estratégico e sustentá-lo com disciplina. Em vez de dispersar recursos, a empresa concentrou esforços naquilo que dialogava diretamente com o momento econômico.

A fala de Joe Erlinger, presidente do McDonald’s EUA, resume essa leitura ao afirmar que não existe uma fórmula única quando o assunto é valor. O entendimento de que o consumidor busca flexibilidade para economizar orientou a construção da nova plataforma de preços.

Ou seja, não é apenas reagir a uma queda, mas compreender o comportamento do cliente e ajustar a proposta de forma objetiva.

O empresário que ajudou a construir a maior cervejaria do mundo explica como estrutura sonhos de longo prazo em metas operacionais. Garanta sua vaga na masterclass

Pensamento estratégico aplicado à carreira

É importante que as lideranças entendam que estratégia sem alinhamento operacional não gera resultado. A retomada do crescimento da rede de fast-food exigiu integração entre decisão central e operação na ponta.

O caso mostra que liderança estratégica é apoiada em três pilares: leitura de cenário, execução disciplinada, e pessoas alinhadas.

A retomada do McDonald’s demonstra que crescimento não depende apenas de expansão e inovação constante. A vantagem competitiva também está na clareza estratégica e na execução consistente.

Aprenda liderança e execução com Jorge Paulo Lemann

A masterclass online e gratuita “Liderança com Jorge Paulo Lemann” reúne, em três módulos, os princípios que orientaram a construção de alguns dos maiores grupos empresariais do mundo. Na aula, o empresário aborda como pensar grande com estratégia, transformar metas ambiciosas em planos executáveis e estruturar redes de alto desempenho.

Com essa masterclass, você pode:

Desenvolver uma mentalidade de longo prazo orientada a metas ambiciosas

Aprender a transformar ideias em resultados por meio de execução disciplinada

Entender como atrair e desenvolver talentos que elevam o padrão de performance

Equilibrar inovação e pragmatismo na tomada de decisões

Estruturar objetivos de curto, médio e longo prazo com clareza estratégica

A participação é gratuita e as vagas são limitadas.