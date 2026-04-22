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BBB 26 fecha temporada com recordes no digital e alta na TV Globo

Reality encerrou temporada com crescimento no streaming, audiência sólida e bilhões de visualizações.

BBB 26: programa terminou com recordes no Globoplay, engajamento gigante nas redes e força comercial (Globo/Beatriz Damy)

BBB 26: programa terminou com recordes no Globoplay, engajamento gigante nas redes e força comercial (Globo/Beatriz Damy)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de abril de 2026 às 20h08.

O Big Brother Brasil 26 terminou sua trajetória em clima de sucesso. Consagrada com a vitória de Ana Paula Renault, a edição encerrou a temporada acumulando números expressivos no streaming, nas redes sociais, na TV aberta e também no retorno comercial para marcas patrocinadoras.

Apelidado por parte do público como “edição de colecionador”, o reality show se consolidou como um dos maiores fenômenos recentes da franquia, superando resultados do BBB 25 em diferentes frentes.

Globoplay registra melhor desempenho entre todas as edições

No streaming, o BBB 26 foi a edição de maior consumo da história no Globoplay. Segundo os dados divulgados pela plataforma, o reality foi 74% mais consumido do que o BBB 25 e teve crescimento de 36% em alcance.

Outro destaque ficou para o público jovem. Entre pessoas de 18 a 24 anos, a audiência cresceu 144% em comparação com a temporada anterior.

Redes sociais explodiram em engajamento

Fora dos perfis oficiais da Globo, o BBB 26 movimentou mais de 129 milhões de menções espontâneas nas redes sociais, considerando plataformas como X, Instagram, Facebook, YouTube e Bluesky.

No Google, o programa somou 7,4 milhões de buscas, volume 82% maior que o BBB 25. Já no X, antigo Twitter, conteúdos sobre o reality receberam 1,5 bilhão de curtidas, recorde histórico para o programa.

Somando perfis do BBB, TV Globo, Globoplay, Multishow e gshow, o programa ultrapassou 41 bilhões de visualizações nas redes. O resultado representa crescimento três vezes maior que o BBB 25 e o dobro do BBB 24, reforçando o tamanho da repercussão da temporada.

Paredão bate marca histórica de votos

No gshow, houve aumento de 179% no número de usuários votantes e alta de 66% no volume total de votos. O paredão de 24 de março, disputado por Jonas Sulzbach, Juliano Floss e Gabriela, se tornou o maior desde a divisão entre voto único e voto da torcida, com mais de 353 milhões de votos registrados.

Audiência também cresceu na TV

Na TV Globo, o BBB 26 fechou com média geral de 17 pontos de audiência e 37% de participação nacional, crescimento de 6% em relação à temporada passada.

Entre o público de 12 a 24 anos, a alta foi de 12%. Já no Multishow, atrações derivadas do reality lideraram entre os canais pagos em audiência e alcance.

Marcas comemoram retorno comercial

Patrocinadores também relataram crescimento durante a temporada. Empresas como Mercado Pago, Mercado Livre, Amstel, McDonald's, iFood e Nestlé apontaram aumento em buscas, vendas, awareness e interação digital.

A edição ainda apostou em campanhas com participantes recém-eliminados. Entre os exemplos citados estão ações com Chaiany, Samira, Maxiane e Brígido, usados em ativações comerciais conectadas ao que acontecia dentro da casa.

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