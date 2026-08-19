99Food escolhe Sabrina Sato para se aproximar dos consumidores

A 99Food escolheu Sabrina Sato para reforçar sua estratégia de construção de marca no mercado de delivery. Nesta quarta-feira, 19, a marca anuncia a apresentadora como embaixadora da plataforma, reforçando uma parceria que começou em fevereiro. Na ocasião, Sabrina participou de um desfile surpresa promovido pela marca na Marquês da Sapucaí.

"Sabrina tem uma forte conexão com a brasilidade, a cultura e os diferentes momentos da vida do público. Essa identificação conversa diretamente com o DNA da 99 e com a forma como queremos construir nossa marca: próxima, acessível e presente no cotidiano das pessoas", explica Ana Verroni, CMO da 99.

Para anunciar a nova fase, a apresentadora estrela a campanha "Quem pede mais, pede 99Food", desenvolvida pela agência Crispin.

"Para mim, uma boa parceria acontece quando existe troca. Claro que há toda uma estratégia de comunicação e marketing por trás de uma campanha. Mas eu também levo muito da minha experiência, da minha rotina e da maneira como eu converso com o público", diz Sabrina Sato à EXAME.

"Discutimos ideias, formatos, linguagens e situações que fazem sentido para as pessoas. O foco é transformar tudo isso em um conteúdo que tenha verdade."

De Claude Troisgros a MC Hariel

Sabrina Sato não é a única personalidade na lista de parcerias da 99Food. Nos últimos meses, a empresa ampliou o número de famosos associados à marca, apostando na diversificação de mensagens.

A companhia anunciou, por exemplo, uma parceria com o chef Claude Troisgros, voltada à comunicação com donos de restaurantes. Já com MC Hariel, a campanha fala diretamente com os entregadores parceiros.

Segundo Verroni, essa diversificação é intencional. A companhia quer conversar com os principais grupos que fazem parte do seu ecossistema: consumidores, restaurantes e entregadores.

"Com a Sabrina Sato, a conversa é direta com os usuários, destacando a conveniência e a presença da 99Food na rotina", diz a CMO.

Nova seção no app

A campanha também acontece em paralelo à criação da UAU 99Food, nova seção do aplicativo que reúne uma curadoria de pratos para diferentes momentos do dia. Segundo a companhia, a proposta é concentrar ofertas para café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, com descontos de até 60%.

A empresa também afirma que as entregas serão realizadas, em média, em 29 minutos.

“O que queremos é reforçar que a 99Food está presente em todos os momentos do dia do consumidor. Ele pode escolher seu prato com preço justo e acessível, além de contar com uma variedade de opções de forma rápida e prática no seu alcance”, reforça Verroni.