Turnê "Renaissance", de Beyoncé, deve superar "The Eras, de Taylor Swift, em US$ 500 milhões

As cifras são impressionantes: a superstar Beyoncé pode arrecadar US$ 2,1 bilhões com a turnê mundial "Renaissance", cerca de US$ 500 milhões a mais do que os US$ 1,6 bilhão que Taylor Swift deve ganhar com "Eras". Os cálculos são do consultor Peter Cohan para sua coluna na Forbes americana.

Essas estimativas são baseadas nas suposições mais otimistas do número de fãs que compram ingressos para seus shows e no preço médio dos ingressos de cerca de US$ 700. A projeção também leva em conta que cerca de 20% do faturamento vai para despesas dos shows e venda de mercadorias oficiais das turnês.

"Usando suposições mais otimistas sobre o número de ingressos vendidos em cada show e um preço médio mais alto por ingresso, estimo que a receita da turnê “Renaissance” poderia variar de US$ 713 milhões a US$ 2,4 bilhões", escreve Cohan.

Para isso, ele considerou os 57 shows já confirmados e completamente esgotados - o Brasil ainda não está incluso na lista de países que receberão os shows. A capacidade média de shows por local totaliza 65.860 fãs, sendo que 95% desses ingressos são vendidos e outros 5% são convites, cota a patrocinadores, etc.

Já Taylor Swift pode arrecadar entre US$ 620 milhões e US$ 1,9 bilhão com “Eras” – dependendo se o preço médio do ingresso é de US$ 215 ou US$ 700, diz Cohan.