Heineken leva pulseira inteligente do Coachella ao Rock in Rio

Depois de estrear em abril no festival Coachella, nos Estados Unidos, a Heineken traz ao Brasil uma pulseira inteligente que identifica a compatibilidade musical entre o público. Chamada The Clinker, a tecnologia será uma das ativações da marca durante o Rock in Rio 2026, que acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

A smartband faz parte da campanha global "Fãs Têm Mais Amigos", criada pela LePub e lançada pela marca neste ano. O aparelho sincroniza dados de streaming do usuário e indica o grau de afinidade musical entre duas pessoas.

"Sabemos que gerar conexão é o grande objetivo de quase todas as ativações de marcas em um grande evento como o Rock in Rio. Com The Clinker, a ideia é falar sobre socialização e a conexão entre fãs de um mesmo artista ou banda. É uma forma de conectar pessoas que não se conhecem, mas estão ali pela música", explica Beatriz Ruiz, gerente de experiências e patrocínios do Grupo Heineken.

Brasil expande experiência

A marca não divulgou resultados oficiais da ativação no Coachella, mas o dispositivo foi levado na sequência para a Europa, em festivais na Itália e em Portugal. O Rock in Rio marca a primeira vez do dispositivo na América Latina.

Ao entrar no espaço da Heineken próximo ao Palco Mundo, os participantes sincronizam suas pulseiras com suas contas do Spotify. Quem não tiver a plataforma pode informar seus artistas, gêneros e estilos musicais preferidos por meio de um formulário simplificado no local.

A tecnologia cruza essas informações e, quando duas pessoas brindam com copos ou latas equipados com o dispositivo, calcula a afinidade musical entre elas. Se houver compatibilidade, as pulseiras acendem uma luz verde, sinalizando o “match”.

Há ainda o Super Clinker, ativado quando a afinidade musical supera 90% de semelhança entre artistas e playlists dos usuários. Nesse caso, o dispositivo muda de iluminação e emite um sinal especial para destacar a combinação.

No Rock in Rio, a experiência com a pulseira inteligente terá uma etapa extra, influenciando o setlist tocado no espaço da marca.

"Normalmente, as ativações têm um tempo limite para que o público interaja, afinal, são muitas pessoas passando pelo espaço ao mesmo tempo. Mas, para essa experiência, precisamos de mais tempo para as pessoas se conectarem. O principal objetivo é realmente que as pessoas consigam socializar, por isso a média de tempo de interação do público deve ficar entre 12 e 15 minutos", conta Ruiz à EXAME.

Um palco para Ultimate

Patrocinadora oficial do Rock in Rio há 15 anos, a Heineken aproveita o festival como uma plataforma para destacar três produtos do seu portfólio: Heineken, 0.0 e Ultimate.

No caso de Ultimate, a cerveja ainda está em um período de "adaptação" de mercado. Lançada globalmente em maio, a cerveja sem glúten, com menor teor alcoólico e redução de 30% no valor calórico em comparação com a versão regular chegou ao Brasil primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro.

"Levamos uma boa parte do portfólio do grupo Heineken justamente para oferecer a maior diversidade possível ao público. A Ultimate chegou há pouco tempo no Rio de Janeiro, e esperamos que as pessoas aproveitem o evento para experimentá-la", diz a executiva.

Experiências para todos os públicos

Além da pulseira inteligente, a Heineken leva outras ativações ao Rock in Rio 2026. Com The Loudest Playlist, a marca vai medir os decibéis produzidos pelos fãs próximos ao Palco Mundo. Quanto mais alto o público cantar uma música, mais rápido o artista correspondente subirá posições em uma playlist dinâmica gerada em tempo real.

Também estão previstos os Heineken Moments, intervenções durante os intervalos dos shows em que a marca convidará o público a cantar. Há ainda trens temáticos circulando pelo MetrôRio e, claro, a clássica tirolesa.

Para além do festival, a marca também atualiza o seu aplicativo, o Hei App, que ganha uma versão especial que reúne um guia de bares, restaurantes e experiências no Rio de Janeiro. Em paralelo, a Heineken promove uma agenda de eventos culturais abordando arte, moda, música e cultura urbana em espaços parceiros conectados à cena criativa carioca.

A companhia também manterá sua operação de chope na Cidade do Rock, com Beer Stations, torneiras de autosserviço e mochileiros. A estratégia ESG aplicada ao festival também volta nesta edição, com copos reutilizáveis, uso de energia renovável e compensação de emissões de carbono.

"Além de trazer inovação, acho que o que a gente sempre busca é emocionar as pessoas. O desafio é sempre criar ambiente em que as pessoas queiram entrar e, a partir daí, garantir um momento que elas vão guardar na memória", destaca Ruiz.