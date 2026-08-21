Heineken leva pulseira inteligente do Coachella ao Rock in Rio

The Clinker: smartband identifica a afinidade musical entre participantes do Rock in Rio 2026 (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 11h28.
Última atualização em 26 de agosto de 2026 às 15h17.
Depois de estrear em abril no festival Coachella, nos Estados Unidos, a Heineken traz ao Brasil uma pulseira inteligente que identifica a compatibilidade musical entre o público. Chamada The Clinker, a tecnologia será uma das ativações da marca durante o Rock in Rio 2026, que acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.
A smartband faz parte da campanha global "Fãs Têm Mais Amigos", criada pela LePub e lançada pela marca neste ano. O aparelho sincroniza dados de streaming do usuário e indica o grau de afinidade musical entre duas pessoas.
"Sabemos que gerar conexão é o grande objetivo de quase todas as ativações de marcas em um grande evento como o Rock in Rio. Com The Clinker, a ideia é falar sobre socialização e a conexão entre fãs de um mesmo artista ou banda. É uma forma de conectar pessoas que não se conhecem, mas estão ali pela música", explica Beatriz Ruiz, gerente de experiências e patrocínios do Grupo Heineken.
A marca não divulgou resultados oficiais da ativação no Coachella, mas o dispositivo foi levado na sequência para a Europa, em festivais na Itália e em Portugal. O Rock in Rio marca a primeira vez do dispositivo na América Latina.
Ao entrar no espaço da Heineken próximo ao Palco Mundo, os participantes sincronizam suas pulseiras com suas contas do Spotify. Quem não tiver a plataforma pode informar seus artistas, gêneros e estilos musicais preferidos por meio de um formulário simplificado no local.
A tecnologia cruza essas informações e, quando duas pessoas brindam com copos ou latas equipados com o dispositivo, calcula a afinidade musical entre elas. Se houver compatibilidade, as pulseiras acendem uma luz verde, sinalizando o “match”.
Há ainda o Super Clinker, ativado quando a afinidade musical supera 90% de semelhança entre artistas e playlists dos usuários. Nesse caso, o dispositivo muda de iluminação e emite um sinal especial para destacar a combinação.No Rock in Rio, a experiência com a pulseira inteligente terá uma etapa extra, influenciando o setlist tocado no espaço da marca.
"Normalmente, as ativações têm um tempo limite para que o público interaja, afinal, são muitas pessoas passando pelo espaço ao mesmo tempo. Mas, para essa experiência, precisamos de mais tempo para as pessoas se conectarem. O principal objetivo é realmente que as pessoas consigam socializar, por isso a média de tempo de interação do público deve ficar entre 12 e 15 minutos", conta Ruiz à EXAME.
Patrocinadora oficial do Rock in Rio há 15 anos, a Heineken aproveita o festival como uma plataforma para destacar três produtos do seu portfólio: Heineken, 0.0 e Ultimate.
No caso de Ultimate, a cerveja ainda está em um período de "adaptação" de mercado. Lançada globalmente em maio, a cerveja sem glúten, com menor teor alcoólico e redução de 30% no valor calórico em comparação com a versão regular chegou ao Brasil primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro.
"Levamos uma boa parte do portfólio do grupo Heineken justamente para oferecer a maior diversidade possível ao público. A Ultimate chegou há pouco tempo no Rio de Janeiro, e esperamos que as pessoas aproveitem o evento para experimentá-la", diz a executiva.
Além da pulseira inteligente, a Heineken leva outras ativações ao Rock in Rio 2026. Com The Loudest Playlist, a marca vai medir os decibéis produzidos pelos fãs próximos ao Palco Mundo. Quanto mais alto o público cantar uma música, mais rápido o artista correspondente subirá posições em uma playlist dinâmica gerada em tempo real.
Também estão previstos os Heineken Moments, intervenções durante os intervalos dos shows em que a marca convidará o público a cantar. Há ainda trens temáticos circulando pelo MetrôRio e, claro, a clássica tirolesa.
Para além do festival, a marca também atualiza o seu aplicativo, o Hei App, que ganha uma versão especial que reúne um guia de bares, restaurantes e experiências no Rio de Janeiro. Em paralelo, a Heineken promove uma agenda de eventos culturais abordando arte, moda, música e cultura urbana em espaços parceiros conectados à cena criativa carioca.
A companhia também manterá sua operação de chope na Cidade do Rock, com Beer Stations, torneiras de autosserviço e mochileiros. A estratégia ESG aplicada ao festival também volta nesta edição, com copos reutilizáveis, uso de energia renovável e compensação de emissões de carbono.
"Além de trazer inovação, acho que o que a gente sempre busca é emocionar as pessoas. O desafio é sempre criar ambiente em que as pessoas queiram entrar e, a partir daí, garantir um momento que elas vão guardar na memória", destaca Ruiz.