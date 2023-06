Taylor Swift anuncia shows extras no Brasil; veja datas

A Ticket for Fun anunciou nesta segunda-feira, 12, duas datas extras de shows da "The Eras Tour", de Taylor Swift, no Brasil. A apresentação extra em São Paulo será no dia 24 de novembro e no Rio de Janeiro no dia 19. Sabrina Carpenter também será a convidada especial destes shows adicionais.

Os ingressos dos três shows de Taylor Swift inicialmente anunciados se esgotaram em menos de 1 hora. Só a fila de espera online acumulou mais de 2 milhões de pessoas. A "The Eras Tour" já é a bilheteria mais concorrida do ano no Brasil. No dia 9, a segunda pré-venda, garantida pelo C6 Bank, esgotou em 37 minutos e teve fila de espera com mais de 1 milhão de pessoas. As vendas comuns começaram hoje, às 10h, e durarão até o fim dos estoques.

Tumulto com cambistas na fila presencial

Fãs da cantora acamparam na frente dos estádios Allianz-Parque e Nilton Santos (Engenhão) para conseguir um ingresso na bilheteria física. Por lá, além da fila quilométrica, os "swifters" também entraram em discussão para conter a ação de cambistas — que compram uma grande quantidade de ingressos para revenda — e a polícia foi chamada ao local para evitar brigas. Ao g1, alguns fãs relataram que os cambistas tentaram furar a fila e ameaçaram quem já estava no local.

Em São Paulo, a fila de pessoas chega a circundar o estádio. No Rio de Janeiro, os fãs fizeram contagem regressiva para abertura dos portões da bilheteria física.

Quando irá abrir a venda dos shows extras da Taylor Swift

A venda será feita da mesma forma dos primeiros shows. No dia 19 de junho, os clientes C6 Bank Mastercard terão acesso a uma pré-venda exclusiva, a partir das 10h, até 20 de junho às 23h59. O público em geral pode comprar a partir do dia 22, às 10h, nas bilheterias dos estádios ou no site na turnê. Qual o valor do show da Taylor Swift no Brasil? Para as compras on-line, são aceitos apenas cartões de crédito. Há opção de parcelamento de até três vezes para clientes comuns, e seis vezes para quem tiver cartão C6 Bank Mastercard. Já quem for atrás da bilheteria física pode pagar com dinheiro e cartões de crédito ou débito. Veja os valores para São Paulo e Rio de Janeiro: São Paulo CADEIRA SUPERIOR NORTE A: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR NORTE B: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE A: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE B: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR: R$ 250 (meia-entrada); R$ 500 (inteira);

CADEIRA INFERIOR: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 525 (meia-entrada); R$ 1.050 (inteira). Rio de Janeiro CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR OESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

PISTA: R$ 325 (meia-entrada); R$ 650 (inteira);

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 475 (meia-entrada); R$ 950 (inteira) O que vem nos pacotes VIPs do show da Taylor Swift? Além dos ingressos comuns, também é possível comprar ingressos premium para o show da cantora no Brasil. Veja os valores e o que vem dentro dos pacotes VIPs: …READY FOR IT Valor: R$ 1.250

Um ingresso no setor Cadeira Superior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê KARMA IS MY BOYFRIEND Valor: R$ 1.750

Um ingresso no setor Cadeira Inferior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê IT’S BEEN A LONG TIME COMING Valor: R$ 2.250

Um ingresso no setor Pista Premium*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê A venda dos ingressos pode ser conferida no site oficial da turnê da Taylor Swift. Quando será o show da Taylor Swift no Brasil em 2023? Taylor Swift fará cinco shows no Brasil: RIO DE JANEIRO : 18 de novembro de 2023 - Estádio Nilton Santos

: 18 de novembro de 2023 - Estádio Nilton Santos RIO DE JANEIRO : 19 de novembro de 2023 - Estádio Nilton Santos

: 19 de novembro de 2023 - Estádio Nilton Santos SÃO PAULO : 24 de novembro de 2023 - Allianz Parque

: 24 de novembro de 2023 - Allianz Parque SÃO PAULO : 25 de novembro de 2023 - Allianz Parque

: 25 de novembro de 2023 - Allianz Parque SÃO PAULO: 26 de novembro de 2023 - Allianz Parque Quanto Taylor Swift ganha por show? Com a turnê em pleno andamento nos Estados Unidos, a Bloomberg News informou que Taylor Swift está ganhando mais de US$ 10 milhões por evento, registrando entre US$ 11 milhões e US$ 12 milhões em vendas de ingressos cada.

Quantas pessoas cabem no Allianz Parque em show?

O Allianz Parque tem capacidade de 43.713 pessoas.

Quantas pessoas cabem no Engenhão em show?

O Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, consegue comportar 46.000 pessoas.

Mais informações em instantes.